Diego Aguirre, molesto con Ordiales por falta de refuerzos

CONFLICTO EN EL PARAÍSO

A pesar de que Cruz Azul inició con todo, ganando en el Volcán, resulta que ya hay conflicto cantado entre el técnico Aguirre y el operador Ordiales. Así como lo lees.

El tema de los refuerzos tiene al timonel uruguayo parado de pestañas, pues el director deportivo le dice que sí a todo cuando hablan de frente, pero al darse la vuelta ya no avanza nada de lo pactado, a menos claro, que sea de alguno de sus representantes de confianza, como su hermano Mario o Gerardo Olvera, porque hace hasta lo imposible para que se cierre.

“Tiene una forma de trabajar distinta, es muy lento”, me explica una oreja celeste, para no ponerle un adjetivo menos elegante a Jaimito. Ni porque Víctor Velázquez prometió a la afición tener tres refuerzos antes de Fecha 1 se aplicó. Pues Aguirre ya se cansó de que le vea la cara, esperando en vano que cumpla. Revisa cómo contestó el charrúa en la rueda de prensa en San Nico, no quiso meterse en problemas sobre los fichajes, fue político, pues no quiere que el problema escale de manera pública.

La tensión al interior en La Máquina empieza a sentirse como a la que tronó antes con Reynoso. Ordiales está como la canción: a todos les dice que sí, pero no les dice cuándo. Las soluciones que debe aportar un director deportivo se extrañan en La Noria y Aguirre se cansó. Y eso que vamos empezando.

PARA OREJA EN EL VESTIDOR

Siguiendo con el tema, para no tener que esperar la comunicación directa de Aguirre, Ordiales plantó en el cuerpo técnico a una de sus orejas consentidas: Carlos López de Silanes, quien fuera auxiliar de Jaime cuando dirigía en el ascenso, y que después pasó sin pena ni gloria como visor del América, luego como directivo en Necaxa, donde no duró ni un año, además de ser comentarista de TUDN. Aunque ‘El Cordobés’ nunca despuntó en el banquillo ni como asistente, Ordiales se lo impuso a Aguirre para que lo acompañe en todo, para saber sobre las decisiones del técnico, pues como cuando estaba Reynoso, el directivo no tiene acceso más que por su informante.

SIGUEN FIRMES CON CASTIGO

Vaya dilema que tiene Chivas: aunque está la oportunidad de incorporar a la Chofis como solución ofensiva, se mantienen fieles a la convicción que hizo que López saliera del Guadalajara como castigo a la indisciplina.

¿Te acuerdas de la pachanga por la que Villalpando fue denunciado por abuso sexual en 2020? La directiva se enteró que el Gallito Vázquez, Alexis Peña y López rompieron códigos internos aquél día y terminó cepillando a los cuatro del equipo, todo bajo la orden y decisión de Amaury Vergara, quien no permitió que se siguiera manchando el nombre del Guadalajara con estos actos.

Tras quedar desligado del San José, aún con contrato con el Rebaño, la Chofis tocó las puertas del club tapatío, pero le respondieron de forma contundente que debe buscar acomodo en otro equipo, pese a que puede aportar al ataque ante las ausencias de Macías y del Canelo Angulo.

Por cierto que Dieter, hoy el ‘10’ del Necaxa, causó gran polémica entre grupos feministas por no acudir a una de las audiencias del caso en su contra en Guadalajara hace unos tres meses.

JUGARON AÚN CON ADEUDOS

Aunque Bravos empató con Chivas en el arranque, los de Juárez iniciaron perdiendo en la mesa ante sus exfutbolistas por la lana que deben. Ya te había adelantado que Doña Liga permitió, como en viejas épocas de Bonilla, que el club fronterizo jugara a pesar de tener oficialmente salarios sin pagar a sus ex, como Hugo González y Joaquín Esquivel, así como los extranjeros Fabián Castillo y Diego Rolán.

Los futbolistas se quejaron en Doña Fede, y me cuentan que tras las primeras audiencias, Bravos perdió primero con Martín Galván, a quien ya le tuvieron que pagar. Siguen las comparecencias y seguirán ganando uno a uno los jugadores lo que les deben. “La dueña (Alejandra de la Vega) estaba muy enojada por la multa de la porcentual y no quería pagar; ahora andan negociando para ver quién de los que le deben les hace descuento”, me contó una oreja fronteriza. Pinta para revivir los días de Kuri, a pesar de que pensamos que esta administración en Fede y Liga Meme X podía cambiar.

OTRA PROMESA INCUMPLIDA

Y en la Expansión Em Ex también hay broncas, en particular con el Durango, invitado este torneo. Resulta que no los dejaron tener afición en su estadio por no cumplir los requisitos, aunque los Alacranes aseguran que sí. La realidad es que el club ya sabía que no estaban para jugar en la división, pero les dieron chance porque prometieron arreglarlo.

Para entrar a la Expansión, Alacranes pactó con el gobierno duranguense la remodelación del Estadio Francisco Zarco; lo aceptó el Gober Rosas Aispuro y le aseguró a la liga que le harían inversión de 16 melones de los del águila. Sin embargo, las palabras de los duranguenses se fueron con el viento, llegó el día del debut y el inmueble no tiene cambios, por lo que se juega a puerta cerrada.

La realidad es que esta administración estatal está por salir en medio de grandes problemas financieros y surge de inmediato la pregunta: ¿Cómo le hace Doña Fede para aceptar a estos equipos, con nada más que una promesa al aire?

