Eliminarán el 'riesgo' del Repechaje

Vaya emoción que nos recetó el Repechaje, lo mejor en espectáculo y drama, pero te adelanto que todo está encaminado para que a la Liga Meme X se le haga buena su propuesta de erradicarlo. Me explico.

¿Quiénes defienden la Reclasificación? Básicamente, dos tipos de dueños, los que tienen intereses mediáticos y los de equipos que habitualmente ocupan la parte baja de la tabla y no tienen cómo pelearle a los de mayores presupuestos. Sin embargo, uno de esos poderosos se pasó al otro bando.

¿A quiénes les conviene que se erradique? A los que siempre pelean arriba, a los que tienen proyectos sólidos, habituados a calificar directo. Y si no, pregúntenle a Grupo Pachuca de Chucho Martínez, que de golpe y porrazo acaba de perder a sus dos contendientes eliminados por los abajeños.

Pues el hombre más influyente de nuestro pambol acaba de cambiar de idea y ahora, para proteger a su equipo, acostumbrado a estar entre los cuatro de arriba, votará porque se cepille el Repechaje, pues detectó el riesgo que corre, y por supuesto, su séquito le seguirá: Emilio Azcárraga y su América ya no quieren Recalificación, así que ahí van sus chalanes Cruz Azul, Pumas y Toluca, así como los regios, y con Pachuca y León, más los que convenza Mikel Arriola con su propuesta, pues vayan cavando la tumba de la fase más espectacular. La chiquillada se quedará viendo por TV la Liguilla. ¿Lo prefieres así?

LOS TRAE PODRIDOS

Pues de las eliminaciones inesperadas se habló mucho, especialmente la del Pachuca, que como 5º acabó doblándose ante el 13º y en casa; se pasaron sobre Ustari, por las dudas que deja en los goles del Santos. Es más, hasta los Tuzos salieron a respaldar al portero en redes.

Me di a la tarea de investigar qué podía ser cierto de los rumores y sólo encontré una explicación que dejo a tu criterio: el vestidor se cansó del Profe Almada, en especial los consagrados.

A principios del año pasado, cuando El Guille llegó a Pachuca, te conté que había salido mal de Santos, por su personalidad controladora y terca, pues poco a poco se va haciendo del dominio en sus clubes y no permite opiniones. Como los resultados lo respaldan, hay pocas directivas que le pongan un alto. Ahora fue el vestidor con el que tronó.

Uno de los campeones con Almada que se hartó de sus formas fue el Pocho Guzmán el año pasado, incluso estuvieron a punto de llegar a los golpes, me cuenta mi oreja tuza. Por eso es que a pesar de ser protagonista exitoso en Pachuca, en cuanto llegó la oferta de Chivas, ni los Tuzos ni el jugador dudaron en tomarla.

Ahora, no me gusta alimentar teorías de la conspiración como que los jugadores le tendieron la cama o que vendieron el partido, sin pruebas no se puede ser tan temerario para siquiera plantearlo. Lo único que es real es que hay una ruptura con el técnico y de ahí se podrían explicar varias cosas.

A ACABAR EL HUMO

Otro club que está frustrado por el fracaso es Cruz Azul, en el que ya empezó la limpia para reestructurar al equipo. Lo que necesitan no es cambios en el plantel, sino en la directiva, que ya deje de querer salir en la foto y permita trabajar a los que saben. Como el Tuca. Estoy convencido de que si mantiene a raya a Víctor Velázquez, a su cuñado y demás metiches, le va a ir mejor a La Máquina.

Por lo pronto, como parece deporte celeste eso de los rumores de fichajes, mi Conejo Pérez de oro dará una conferencia este jueves para dejar las cosas en claro, tratar de eliminar el humo que está alrededor del equipo y dar certezas a la afición de cómo están trabajando. Escuchemos.

MEJOR SÍ TE QUEDAS

Donde a pesar de seguir en competencia decidieron que era mejor darle certeza desde ahora a su entrenador es en el América. Después que le 'condicionaron' la permanencia segura en el Nido superando la Semi pasada, ahora al Tano Ortiz le dieron seguridad antes de empezar la Liguilla.

Resulta que González Iñárritu y Santi Baños detectaron que fue muy elevado el ruido que se hizo tras destaparse el requisito impuesto a su entrenador, y para evitar desestabilizarlo, la semana pasada hablaron con Fernando para decirle que ya tenía asegurada la renovación por un año más. Es más, le explicaron que si llega a la Final, ¡ahora le darán en automático dos más!

No cabe duda que los tiempos han cambiado en América y aunque me parece que el Tano hizo un año sensacional con las Águilas, espero que no se le olvide a la directiva que nada servirá si no trae ya La 14. Veamos.

COLADO AL REPECHAJE

¿Quién dijo que Pumas no estuvo en Repechaje? Bueno, algunos, como Marquito García, aquel de las fotos por debajo de la falda a la maestra en Cantera, pues acudió al Azteca enfundado con el jersey ¡de Cruz Azul! La realidad es que el mediocampista de Universidad se puso el de su gran amigo Erik Lira, compadres desde las fuerzas básicas en el club auriazul, y asistió a apoyarlo, incluso convivió con Sebas Jurado, también en la tribuna.

CLASES A LOS GRINGOS

Y ya de salida, te platico que la Liga MemeX se sigue internacionalizando, pues hoy acude en viaje relámpago Mikel Arriola al foro México-Estados Unidos de la Universidad de California en San Diego, para presentar ponencia sobre la integración entre ambos países con ayuda del pambol, en concreto con el mentado primer torneo binacional, la Leagues Cup.

No es poca cosa, pues en este foro se discuten problemas de agenda mundial y ahora armaron una mesa futbolera con temas como la Copa del 2026, y en la que también está invitado el patrón de lo Ti-gue-res para Cemex, Mauricio Dohener. A dar clase, paisanos.

