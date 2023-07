Vaya oso que hizo el Querétaro por no tener lista la cancha para jugar ante el América, su mejor taquilla del año. No es algo nuevo en Liga Meme X, pero sí hay que entender por qué le pasó a los maltratados Gallos: La Corregidora no es del club, sino del gobierno del estado, que necesita sacarle provecho. Es más, el club ni se entera cuando lo rentan para otros eventos.

El concierto de mi compa Carin León fregó el campo y se juntó con las fuertes lluvias, pero no va a parar ahí la cosa, pues en agosto vienen más masivos, como Alejandro Fernández y Romeo Santos, y luego le cae Luis Miguel, y así, no pinta para tener descanso y ponerse apto para el nivel que pretende la Liga Meme X. Pero insisto: Gallos está como inquilino de una casa que es de gobierno, pues aunque lo tiene en comodato para el pambol, hay que sacar la renta y ahí no puede hacer nada el club, hay que apechugar. Ahora, hasta a pagar la multa que ya les pusieron. Como dice el Penta, ‘agua-ntarse y ajo-derse’.

NO SE VA, NO SE VA...

Veo mucho nerviosismo de varios americanistas por la posible salida de Diego Valdés del Nido, pero voy a ser muy claro: el chileno estuvo internado por una infección estomacal, le fue mal, y luego se complicó el gemelo, por lo que ya no pudo ni entrenar hasta hoy.

Y no existe oferta alguna en Coapa por el volante ofensivo, ni de club ruso ni turco ni nacional. Así de claro. La directiva emplumada y Jardine lo tienen contemplado para este torneo.

PERDONAN AL ACOSADOR

Después de que el América denunció públicamente al acosador de sus jugadoras, la primera reflejada en el escape de Scarlett Camberos al Angel City de California, la Fiscalía de la CDMX no supo ni qué hacer y casi se salva el tipo este. Primero, pidieron al club ratificar la última acusación, cosa que ya estaba hecha por el equipo de Coapa y la jugadora. Y no hacían nada.

Más de dos años tenía este personaje identificado como agresor digital, rondándolas. La gota que derramó el vaso fue cuando un par de estas futbolistas se dieron cuenta de que el tipo se mudó a los mismos depas que ellas y así las merodeaba; se encendió la alerta en el Nido y se lanzó el comunicado.

Quien actuó fue García Harfuch y la Policía de la CDMX: atraparon en menos de 24 horas a Andrés M. ¡Y resultó también narcomenudista! Hasta lo agarraron con envoltorios de cocaína. Una fichita.

Pero, por increíble que parezca, la Fiscalía capitalina no hizo nada, ni juicio ni sanción ejemplar. Este sujeto también acosaba a una jugadora de Tigres, como relata el columnista Javier Tejado en El Universal, y en Nuevo León, donde también se levantó la denuncia, el fiscal José Arce sí actuó: un juez de Monterrey giró orden de aprehensión y así lo ingresaron al penal de Apodaca. Increíble, casi se salva por la ineficacia en la CDMX.

La Fiscalía podrá intentar echarle la bolita al Congreso capitalino, al decir que no tiene el marco legal adecuado para casos de violencia y acoso digital, adelanta Tejado, y así se lavarán las manos. Pero, como encabezó el América su comunicado: la Ciudad de México es y seguirá siendo la capital del acoso digital. ¿Y nuestras futbolistas qué culpa?

¿Y LA NUEVA ROPA?

En donde tampoco dan una es en La Noria. Ya te había adelantado que en la portería el Tuca iba a rotar a Jurado y Gudiño, dos partidos, uno y dos, el otro, y ahora con la expulsión de Sebas se confirma que Andrés va de titular. Lo que me dice mi oreja celeste es que en una de esas, se queda para lo que queda de la campaña. Aunque eso sí, el Tuca como casi siempre, tiene las palabras adecuadas: Hasta Marín se equivocó con un autogol increíble. Veamos.

Lo que aún no me lo creo es que recién estrenaron contrato con Pirma en Cruz Azul, la gente que rodea a Víctor Velázquez sigue usando Joma, como se vio en el partido contra Toluca, cuando el patrón cementero abandonó el Azteca junto a Jaime Ordiales, a pesar de que, como te conté, la empresa española terminó muy mal con La Máquina. ¿Será que la nueva empresa no ha mandado ropa suficiente o que al patrón no le importan estos detalles?

BOMBAS EN DOÑA TELE

Y ya de salida, no deja de sorprenderme cómo Televisa acepta que en su señal se digan tal cantidad de barbaridades en Tercer Grado Deportivo, como que se asegure que el América hizo que no se jugara en Querétaro por beneficio propio y no por la cancha. Inaudito, haciéndose el harakiri, tirando bombas a loco. Pero todo sea por el Señor Rating.

Primero, después del polémico estreno y que Faitelson tuvo que explicar abiertamente que no les pagaban en Televisa, lo pude confirmar: cada uno de los participantes fue invitado por el canal directamente hablando con sus jefes en las otras señales. Por ejemplo, en lugar de mi querida Majo González, la producción pensó primero en la Marion Reimers, pero en TNT Sports decidieron no darle chance, pues es el emblema del canal futbolero de Warner en México.

Tercer Grado fue un trancazo desde su primera emisión. Mi oreja de Chapultepec me cuenta que están que brincan de contentos porque es uno de los dos trancazos de la televisora este verano, sólo por debajo de La Casa de los Famosos en audiencia. El show deportivo ya hasta le gana al noticiero con promedio de millón 800 mil espectadores.

Por eso los invitados aceptaron con gusto y sin remuneración: es una mucho mejor vitrina. Por ejemplo, a André Marín en La Última Palabra, show nocturno de deportes más visto que Picante de ESPN, apenas lo ven unos 50 mil. De risa comparado con Tercer Grado. Y por eso, aunque cada lunes golpean a la industria pambolera sin argumentos sólidos y sí con mucho odio, incluso al club de casa, Televisa no va a detener el bombardeo por los números que le entrega Señor Rating.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: FMF SANCIONA A QUERÉTARO POR LA MALA CONDICIÓN DE LA CANCHA DEL CORREGIDORA Y LANZA ADVERTENCIA