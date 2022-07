Escoboza, cerca de Cruz Azul; Aguirre ni lo conoce

UNA OREJA MÁS

En más futbol de estafa, es una realidad: Ordiales está negociando con el América para adquirir a Escoboza para La Máquina. Y acá sí está muy cerca de lograr el fichaje, el problema es que ¡el técnico Aguirre ni siquiera conoce a Alonso! Así de claro.

La carta del zurdo pertenece a las Águilas, aunque no está registrado para este torneo, y su representante es Bunge, otro de los ‘cuates’ de Ordiales. Además, Escoboza se lleva muy bien con Jaime, así que llevarlo a La Noria sería tener una oreja más en el vestidor celeste. Como si hicieran falta.

Lo extraño es que Aguirre está desesperado por que llegue un central para resolver el problema que tiene en la zona y el director deportivo está más ocupado cerrando a futbolistas que a él le convienen que llegue. Así las cosas en Cruz Azul.

SE PASAN DE ROSCA

Pues la nueva Comisión Disciplinaria de Doña Fede llegó a Toluca tumbando caña. Ya ayer se anunciaron castigos a diestra y siniestra: a Vuce, a De Nigris y al Piojo por criticar al arbitraje en la J1; a Aldo se la aplicaron por lo que subió en redes. Además, se la aplicaron a los grupos de animación de Atlas y Rayados, por juntarse en los juegos de visita al América y a Santos. Pero se están pasando de rosca.

La nueva cabeza de esta comisión es Jesús Martínez Iglesias, y parece que quiere dejar huella desde el minuto 1 de su designación. Lo de la crítica a los silbantes está bien establecido en las reglas, pero pasaron de cero a 100 en unos días, pues antes había manga muy ancha para que los sobajaran públicamente y ahora se cargaron a tres. Cada multa económica está en mínimo 100 mil de los del águila.

Donde definitivamente se pasaron es en lo de los grupos de animación, pues sólo por el hecho de que se juntaron aficionados para ver los partidos de visita se los están cargando para entrar al de local, pues no hicieron desmanes ni nada por el estilo. Por ejemplo, fueron mil los rayados que estuvieron en el TSM y tan sólo en la Final pasada, fueron siete mil rojinegros a Pachuca y ahí no castigaron.

Esto también afectará a sus clubes con las entradas en casa. Hay que recordar que Rayados y Atlas son de los que tienen más abonos vendidos y con esto ya no dejarán entrar a los grupos, ¿y cómo los compensan después?

La incongruencia es mayor al revisar que es recomendación de seguridad pública juntar a los fans de visita para tener zonas controladas y evitar que se dispersen en el estadio. Es absurdo el castigo. ¿Cómo se podría controlar esto? Con el Fan ID en todos los inmuebles. Ahí tiene otra oportunidad la Liga Meme X de ponerse las pilas pero ya.

SE PUSO LA DEL PUEBLA

Es una realidad que el Barcelona tocó primero la puerta del Atlas para invitarlos al Gamper, pero la directiva de los Zorros no encontró la forma de mover su calendario y prefirió declinar la invitación para centrarse en el torneo de Liga MX. Son sus prioridades, pero se entiende poco.

Ya después cayó la invitación de Pumas, que de inmediato se movió para que el Puebla, que es el partido del fin de semana del amistoso en la Ciudad Condal, aceptara reprogramarlo, con la anuencia de la organización del torneo mexicano. Eso sí, aún no hay fecha, pero como el Barca necesitaba respuesta inmediata, se animaron a aceptar en cuanto La Franja y la liga aceptaron el movimiento.

Para Universidad significa mucho viajar a España al roce internacional, pues es “una oportunidad de oro” especialmente para los canteranos. El año pasado surgió otra chance similar, sorpresiva, cuando enfrentaron al Everton en Orlando y me asegura mi oreja auriazul que “fue muy valioso”.

INFLAN EL GLOBO

Cómo se dieron vuelo no sólo aficionados y periodistas tuiteros sino también varios medios de comunicación respetables por una supuesta oferta de Pumas para contratar al exlateral del Barcelona, Dani Alves. Pero acá está tu franco de confianza para aclararlo: no existe ningunas propuesta de Universidad para contratar al brasileño. Todo lo que han filtrado desde Sudamérica tiene una clarísima intención: promover un supuesto interés para inflar al jugador para cuando llegue una propuesta real. Si hasta parece que no conoces este juego moderno de los promotores. Así que, informado estás, no te vayas con la finta.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ¿CÓMO ESTÁ CONFORMADA LA PLANTILLA DE CRUZ AZUL PARA EL A2022 POR POSICIÓN?