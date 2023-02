Estilo y promotor, inconvenientes de Cocca en el Tri

YA LE PIDIERON CAMBIAR

Se tardaron, pero se quedaron con uno de los dos de moda: Cocca. ¿Qué es lo que más preocupa al interior de Doña Fede del aún entrenador de Tigres? Lo mismo que a ti y a mí: el estilo. Y es que por muy Bicampeón de la Liga Meme X, el Atlas del argentino jugaba feo, a ganar por la mínima, el mismo tipo aburrido que cuando Ferretti hizo multicampeón a los felinos del Norte. Sin embargo, hay solución.

Me contaron que en la segunda entrevista que tuvo el argentino con dueños del Comité, le plantearon justo si estaba dispuesto a modificar la filosofía de juego que se vio con sus Zorros campeones, que si podría dar mejor espectáculo a la tribuna, un requisito fundamental que se busca hoy con la Selección Azteca, a lo que Cocca explicó que adoptó ese estilo porque así lo requería el precario momento del Atlas; como necesitaban ganar antes que gustar, Diego se enfocó en lo primero. Así que la respuesta es, “claro que lo puedo buscar”. Veamos.

LLEGA CON COLA

Ahora, ahí te va el otro gran ‘pero’ de Cocca que está escondido, pero que tu Franco de confianza aparece como siempre para sacarlo a la luz. El estratega es de los que aún se maneja con representante, y tiene a uno de los agentes con más poder no sólo en México, sino en Argentina y hasta en España, donde maneja al Elche de Primera División, como antes fue directivo de Tijuana: Christian Bragarnik. El nombre seguro te suena.

Este empresario argentino le ha manejado la carrera a Cocca desde antes de su retiro, es su promotor de cabecera y es sabido que le ha acercado jugadores a sus proyectos como entrenador. Ya ayer se metió a negociar el salario en el Tri. Eso sí, es un hecho que no tiene a tantos jugadores mexicanos, pero se le conoce por ‘tercerizar’ negociaciones, es decir, es de los que cobra por acomodar. Que les agarren las manos.

SIN MILLONADA POR SALIR

Por supuesto que Almada se sintió decepcionado por no ser elegido como el timonel del Tri. Aunque hay que aclarar que nunca tuvo una cláusula que cobrara los tres melones gringos que aseguraron algunos insensatos en redes sociales por ir a selección. Como Cocca, en su contrato, El Guille (como le decimos sus cuates más cercanos) tiene un apartado que le permite ir a cualquier representativo nacional sin que se tenga que desembolsar un pago.

Eso sí, y aquí guarden esta columna para dentro de un año, si Cocca no logra título alguno este verano, Almada es la opción que sigue, eso lo tienen bien claro en Doña Fede. Es más, que ni las deshaga, pues si el aún técnico de Tigres es Campeón de Nations League y/o Copa Oro, pero luego fracasa en 2024 en la Copa América en los Yunaited, el hoy estratega del Pachuca seguirá entre los candidatos a conducir al Tri en el 2026. De mí se acuerdan.

CALÓ LA ELECCIÓN EN EL NORTE

En donde siguen bien enchilados es en San Nico de los Garza y de la Garza Garza García de la Garzada de García. Primero, cuando manosearon a Cocca como opción para el Tri, la directiva de mis Tigres se enteró ya hasta que estaba pactada la junta. Hubo molestia porque después de tener un gran arranque en Liga MX, estaban distrayendo a su técnico con la seducción de ir a la Selección, y también por la posibilidad de perderlo, pues desde el inicio avisaron que “no lo retendrían a la fuerza”, según me contó mi oreja regia. Pues claro.

Y después, ya que el consenso en el Comité y entre los dueños de Liga MX estaba hecho, el alto mando de los Ti-gue-res siente que “fueron los últimos en enterarse” de la decisión por Cocca. En realidad, ayer invirtieron casi todo el día en la negociación, en la que, como ya te expliqué, no cobraron un peso. Pues el Tri les acaba de tumbar el proyecto. ¿Te imaginas dónde va a tener la cabeza el entrenador, mientras prepara la Nations y se juega el torneo local?

Eso sí, ya empezaron a volar nombres de sustituto en Regiolandia, encabezados por Gareca, pero como ya te explico, la directiva de Tigres no estaba preparada para la noticia que se destapó ayer, así que no hay negociaciones con ninguno aún. No mientan por convivir.

MÁS VALE SOLO…

Y al otro que le rompieron el corazoncito fue a mi Mike Herrera, pues el Piojeishon estaba más puesto que calcetín para volver a la selección y cobrar de nuevo en grande con los patrocinadores, pero lo tumbaron del peldaño muy rápido, especialmente por la personalidad.

De los dueños que más empujaron para que volviera estaba uno del Comité, Jorgealberto Hank, quien es muy amigo de Miguel, como su papá. Es tan cuate, que cuando hablaron ya le planteó la chance de no quedarse sin chamba, pues si no lograba llegar al Tri, el banquillo de Xolos lo estaba esperando. Por eso cuando cortaron a Valiño no se apresuraron, va interino en lo que es oficial que Herrera no va a la selección y lo pueden firmar para que regrese a la frontera.

