Esto se va a descontrolar

Esta Selección ya se fue al lado contrario de lo que habíamos visto con las anteriores administraciones, que fueron rígidas y mantuvieron a raya las actitudes de divas de los futbolistas y respetaron al máximo la posición del técnico. Hoy eso se acabó, volvieron los viajes cargando con todo y el perico, el entrenador haciendo comerciales y videos para redes sociales en cada oportunidad y ahora los directivos metiéndose hasta la cocina.

En Honduras, no sólo el autobús de la Selección estuvo retacado de gente con funciones que son irrelevantes al momento del juego, por ejemplo, dos psicólogos extra además de Parma Aragón, la encargada del área para los representativos nacionales, digo, ¡justo en Tegucigalpa lo que carecieron fue de mentalidad! Absurdo.

¿Otra? Pues ahora al vestidor se metieron directivos de la FMF, ¡hasta del equipo comercial! A escuchar la charla y arenga justo para ir al campo del Nacional, un momento de futbolistas y cuerpo técnico, pero ahora cualquiera se mete. No cabe duda que son nuevos tiempos en Doña Fede, tiempos en los que se da prioridad a todo lo que haga sonar la caja registradora antes que lo deportivo.

ESTÁ EN LA CUERDA FLOJA

Hoy no tengo duda que gana México por goleada y le alcanza para ganar el pase de una vez a la Copa América del próximo año. Y no porque mágicamente este Tri recupere la memoria en la cancha, sino porque la tribuna va a hacer su juego, va a intimidar a La H, que se va a achicar y con la espina clavada, los verdes van a terminar caminando.

Peeeeeeeeero… siempre hay un pero, si el universo decide jugarla en contra, se alinean los astros para que a la Selección Mexicana tropiece gacho, y no me refiero a que apenas le alcance, sino que no logre la victoria pues entonces se habrán acabado los Tiktoks para Jimmy Lozano desde el banquillo nacional. Así como lo lees. Lo que pensé que no pasaría con el elegido por La Bomba Rodríguez para salvar el barco tricolor, podría darse antes de que termine el año. Increíble, pero cierto.

LA EXCUSA DE LA FALTA DE PRUEBAS

Ahora, lo de la ‘Ley mordaza’ que se acusa que prepara Doña Fede. Es decir, sí se están cocinando reglas para controlar a la prensa, pero tiene que ver más con notas que con opiniones; que no quiere decir que sea lo correcto, pero sí que tiemblen los que mienten, no los que critiquen. Desde que acabó la reunión la semana pasada, recibí varios mensajes de los involucrados de los clubes y la mayoría fueron de duda sobre lo que había planteado la gente de comunicación de la FMF, sobre todo porque no puedes manipular la información aunque la percibas como ‘ataque’, pues si es verdad te la tienes que comer.

También se debate mucho del ‘fact checking’ que busca Doña Fede sobre las notas relevantes y su comprobación. ¿Cuál es el problema de la verificación de datos? Simple: no porque no se exhiban pruebas no quiere decir que no sucedió. Entonces es fácil negarlo por no ver las pruebas. A veces no se muestran para no ventilar a la fuente o porque traen datos sensibles, en fin, hay mil razones. ¿Ejemplos?

Dos casos recientes: lo de Alonso en Pachuca, muchos dudaron lo que acá te expliqué de su salida hasta que la directiva de los Tuzos salió a explicar de forma sutil lo que sucedió. Es más, jamás lo dijeron explícitamente, sólo lo dieron a entender, y eso no quiere decir que no pasó. Una más, lo que te expliqué de la directiva del Necaxa que no pagó completo por sus calzones, de lo que mostrar un papel que lo compruebe sería ventilar a los que me lo dijeron, y eso no quiere decir que no pasó.

¿Otro? Qué te parece a la inversa: Chivas separó a Chicote y Vega sin mostrar pruebas, por un evento al que ambos futbolistas hasta hoy siguen asegurando por lo más sagrado que no lo hicieron, que es una injusticia y que sólo se manchó su nombre. No mostrarlas no quiere decir que no pasó.

Entonces, negar porque no se exhiben la pruebas es un pase ilimitado a desestimar todo aquello que se publique y que incomode a Doña Fede. Y no porque decidan negarlo no quiere decir que no pasó.

EL RIVAL SERÁ DOÑA TELE

Ya ahora sí de salida, nomás poner en la mesa que los dueños no todos están de acuerdo con esta forma de relación con los medios de comunicación y periodistas, situación que quedó patente en la reunión de los propietarios en Monterrey en septiembre pasado.

Resulta que quien levantó la voz para decirle a La Bomba Rodríguez enfrente de los demás dueños que no le habían gustado las formas del verano, después de Copa Oro, de burlarse y atacar a los periodistas que criticaron a la Selección fue ni más ni menos que su antiguo jefe, Emilio Azcárraga.

Ahora, con la estrategia planteada, te lo digo de una vez: Televisa será uno de los principales opositores a que se sigan aprovechando del poder de penetración de la Selección Mexicana para raspar a los críticos, especialmente a sus comunicadores. Veamos si Doña Fede cede a la influencia de la televisora o La Bomba y sus vasallos se mantienen firmes en la suya.

