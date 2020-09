Federico Viñas espera un mejor sueldo en América

VIÑAS SE GANA UN AUMENTO

Federico Viñas se ha convertido en la salvación del América y, de cara al duelo contra Toluca, el técnico Miguel Herrera desea seguirle dando la oportunidad con la llave de los goles, que son la mejor muestra.

Hablando con su representante, el delantero uruguayo aspira a tener un mejor sueldo y es una situación que se espera a la brevedad porque lo ha demostrado con goles.

Federico ya ha demostrado con creces que el poco precio que costó en un principio ha subido en demasía y ahora fácilmente ha incrementado su valor al menos al triple. Lo vale y su representante lo exige con sumo valor y derecho.

SE PREPARAN PARA BATALLAS LEGALES

En la FMF se están alistando para encarar los tres temas que le están dando dolor de cabeza a la gente de pantalón largo en Toluca: la demanda de los rebeldes de la Expansión en el TAS; las denuncias de Fidel Kuri por su desafiliación, y el espinoso caso del reclamo de la BUAP por la venta irregular de la franquicia de Lobos a Ciudad Juárez.

Buscan encontrar las mejores soluciones a los tres líos legales en los que se han metido. Ahora, para ser muy Franco, como me caracterizo, ninguno de estos frentes preocupa en demasía a la Femexfut.

Del pleito en el TAS, saben que todo está empujado desde la Universidad de Guadalajara para ganar el prestigio de ‘rebelde’, pues ni Correcaminos ni Venados están enterados de cómo va el show, todo lo ha movido Castellanos, pagado por los recursos públicos que le llegan a la institución académica de la Perla Tapatía. Así que hay confianza de ganar.

Del tema Lobos BUAP, es un pleito entre terceros, es decir, la Liga MX no tiene nada que perder en el tema, y la Universidad poblana no quiere entrar en guerra con las autoridades del futbol mexicano, sólo hace presión para que Mendívil les pague lo que reclaman.

El caso de Kuri es el más molesto, por lo que implica, que los directivos de De Luisa a Bonilla, de Irarragorri a Peniche, tengan que declarar y estén involucrados en la denuncia. Me dicen que Fidel trae toda la intención de llegar a las últimas consecuencias. Veamos de ésta cómo salen.

EL CORRE YA HACE PROSELITISMO

Hablando de los rebeldes del TAS, vaya doble cara que tienen: mientras reclaman ante instancias internacionales sus caprichos, en México rompen las reglas a su antojo. Escribo específicamente del presidente de los Correcaminos de la UAT: el ingeniero Miguel Mansur Pedraza, quien está contendiendo para ser candidato del PAN a presidente municipal de Victoria en las elecciones de junio de 2021.

¿Y qué hace? Pues ya empezó con el proselitismo, a pesar de que está prohibido para miembros de la FMF, Liga MX o Expansión MX. Pero Mansur adapta el reglamento a su antojo: organiza llevar pipas de agua y tomarse la foto, reparte comida y sube los videos. La intención no se juzga, sino que esté rompiendo las reglas al mismo tiempo que reclama una lana de los demás clubes por mero capricho. ¿Somos o no somos?

CAMBIÓ DE BANDO POR CONVENIENCIA

De quien también me llevé tremenda decepción fue de nuestro amigo Ismael Valadéz, exjugador de Cruz Azul y Leones Negros, que se convirtió en miembro de la Asociación de Futbolistas y desde ahí se la pasó reclamando igualdad para los futbolistas, hasta se subió al tren de las quejas de la UDG y un sinfín de corajes que montó en pro de la justicia futbolera.

Pues resulta que Isma había anunciado el año pasado que se retiraba del futbol, y que seguiría ligado desde la Asociación de Futbolistas, donde era representante de los jugadores del extinto Ascenso. Pero se le olvidó muy rápido la pelea por la igualdad y derechos profesionales en cuanto le pusieron un cheque enfrente.

Resulta que a Valadéz lo buscaron de un club de la caótica Liga de Balompié Mexicano, de Los Cabos, donde está su amigo Tiburón Sánchez, y le ofrecieron volver a jugar como delantero a cambio de 80 mil pesos mensuales. Y no tardó Isma en aceptar la oferta y dejar botadas las responsabilidades que tenía con sus excompañeros que están pasando las de Caín por no cobrar. ¿Y la congruencia?

PARA CERRAR EL TEMA DE CÁCERES Y MINA

Me esperé hasta la columna de hoy para responderle al presidente del América que me mandó un tuit sobre el caso de Cáceres y su relación con doña Mina, quien paseó a su tigre en Antara.

Primero, tengo que aceptar mi error y ofrecer una disculpa a Sebastián y a su pareja: le puse la categoría de novia a su relación con Mina, cuando el central tiene novia oficial. Por este fallo ofrezco mis sinceras disculpas desde estas líneas, al jugador y a su pareja, prometo afinar la investigación para evitar estas metidas de pata en las etiquetas, que no ayudan a nada.

Ahora, mi postura se habría quedado hasta el párrafo de arriba, pero el presidente del América me mandó un tuit a través de la cuenta oficial del club, pidiendo aclaración y asegurando que no existe relación entre Cáceres y Mina, y debo responderle para que no se ponga en duda la calidad de mi chamba.

Sebastián Cáceres sí conoce a Mina, existe (o existió) una relación entre ellos; entrar a los detalles para saciar la ignorancia que tienes del tema sería exhibir al jugador, cosa que no me interesa. Lo que me interesa es que mi trabajo no sea puesto en duda con la facilidad de un tuit, bastante me ha costado alcanzar la posición que hoy tengo como para que con la mano en la cintura asegures desde el amparo del escudo del club más grande del país que no es realidad una de mis publicaciones, sólo porque así te conviene o así lo decidiste creer. Permíteme un consejo: No seas tan ingenuo con tus jugadores; seguramente lo aprenderás con más experiencia en el cargo.

