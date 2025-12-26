Manchester United vs Newcastle EN VIVO Premier League Jornada 18

El legendario Teatro de los Sueños se viste de gala este viernes 26 de diciembre para albergar el que será, por primera vez en la historia moderna, el único partido disputado en el tradicional Boxing Day: El Manchester United de Rúben Amorim recibe al Newcastle United en un duelo de la Jornada 18 de la Premier League.

El United llega a este compromiso en la séptima posición con 26 puntos, tras una semana complicada donde sufrieron una derrota 1-2 frente al Aston Villa y un espectacular pero amargo empate 4-4 ante el Bournemouth.

Bajo el mando de Amorim, los Red Devils han mostrado una vocación ofensiva renovada, anotando 12 goles en sus últimos compromisos, pero su fragilidad defensiva sigue siendo el Talón de Aquiles, habiendo encajado 9 tantos en ese mismo periodo.

Por su parte, el Newcastle ocupa el onceavo lugar con 23 puntos. Las Urracas vienen de rescatar un empate 2-2 contra el Chelsea, un resultado que, si bien cortó una racha negativa, los mantiene en la mitad de la tabla.

El equipo de Eddie Howe ha mostrado dos caras esta temporada: una defensa que ha logrado 9 porterías a cero en total, pero un rendimiento como visitante que deja dudas, sumando apenas una victoria en ocho salidas fuera de St. James' Park.

El historial reciente añade un picante especial a esta previa. El Newcastle ha dominado los enfrentamientos directos últimamente, ganando cuatro de los últimos cinco choques contra el United. De hecho, su última visita a Old Trafford resultó en una contundente victoria para los visitantes.