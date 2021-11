Fichaje de Rafa Márquez no le funcionó a TUDN en rating

EL RATING VA DE BAJADA

TV Azteca le volvió a ganar a Televisa en el canal contra canal en los dos partidos del Tri en el norte, pero hay un dato más revelador: el rating está bajando.

Para el juego contra Estados Unidos, el efecto de Rafa Márquez no funcionó como buscaba TUDN, pues se quedó un punto debajo de García, Martinoli y compañía: el Canal 5 marcó 3.02 y Azteca 7 registró 4.23, datos de Ibope que me pasó mi compadre Nacho Suárez. Y para el duelo con Canadá, muy similar: 2.94 del 5 por el 4.22 del 7.

Lo que hay que destacar es que en eliminatorias anteriores, en especial contra nuestros vecinos inmediatos del norte, los números de ambas televisoras en abiertas marcaban de 18 a 20 puntos de rating. Hoy ni la mitad. Está claro que la afición se está desencantando con el producto pambolero más rentable de Doña Tele. Urge hacer algo.

DESGASTADO, PERO NO SE VA

Qué fregado se veía el Tata después del juego ante Canadá. Entre el desgaste de la eliminatoria y la crítica, y el sentón que se puso en la cancha de Edmonton, el timonel nacional tenía muy mala pinta.

Cuando se armó la trifulca al final del partido entre mexicanos y canadienses, Martino buscó calmar los ánimos y se metió en el grupo, y para su mala suerte le salió caro: lo empujaron y se fue de nalgas a la fría cancha, patitas para arriba y ya mejor lo retiraron del desmán que se armó. Ya al final, resulta que el Tata no podía subir las escaleras del par de pisos que lo llevarían a la sala de prensa, por lo que el jefe de comunicación de nuestra selección tuvo que poner el celular para improvisar la conferencia sin que el técnico tuviera que hacer más esfuerzos.

Y entre los malestares físicos y de los resultados, vaya que tenía mala cara el Tata ante las cuatro preguntas que le alcanzaron a formular.

EL PROCESO SIGUE…

Ahora, aunque el monstruo de mil cabezas se quiere comer vivo a Martino, señalado por la afición como culpable de la crisis que atraviesa la selección, de una vez te pongo en claro en esta columna: el Tata no se va. Así de claro.

Mi oreja tricolor, esa que se sabe todo de todo lo que pasa en Doña Fede, ya me explicó que el ingeniero De Luisa no tiene como opción cepillar a Martino. Por lo que quieran, por dinero o por lo deportivo, me asegura que hay confianza total en que va a calificar a México y que además lo va a hacer con mejores formas.

Eso sí, me asegura que en el balance habrá una platica con el Tata para aterrizar los problemas que tiene esta selección, que no se van a quedar cruzados de brazos y los van a atacar. Y vaya que son varios. Veamos si les alcanza o si tenemos que sacar el rosario para el final del Octagonal.

EL MUNDIAL MEXICANO, A REVISIÓN

Pues FIFA está por nuestro país en revisión de sedes mundialistas en nuestro país; hoy le toca a la Ciudad de México y mañana, a Guadalajara. Monterrey ya tuvo un chequeo en la pasada Final de la Concacaf.

Lo que harán las autoridades del máximo órgano rector del balompié mundial es checar que el proyecto de ‘actualización’ de los inmuebles va viento en popa, cosa para lo que mis compas del Coloso de Santa Úrsula están plenamente confiados en que están en línea para cumplir.

Montaron un chulo escenario junto a la cancha del Azteca, para que ahí se realice la ceremonia y que puedan hablar De Luisa y compañía. Ahí seguramente contará lo que ya te adelanté en el Franco anterior, que el Tata no se mueve del banquillo. Escuchemos el plan que existe para enderezar la nave.

NO ME AYUDES, COMPADRE

Ya te escribí ayer del enojo que hay en Coapa por la lesión de Aquino, a pesar de la carta que destapé que le llegó a la Federación de Perú donde le pedían que regresaran al contención, quien no estaba recuperado totalmente.

Me faltó explicar que desde el Nido avisaron que Pedro iba en plena recuperación, que le faltaban al menos cuatro días para empezar a hacer futbol, y aún así el equipo inca decidió ponerlo a jugar ante Venezuela, donde se terminó por lesionar de nuevo. Apenas regrese será sometido a un nuevo estudio para llevar con calma la recuperación de su lesión y saber cuánto tiempo estará fuera.

En ese deseo de no perder bonos en la Eliminatoria rumbo al Mundial, Aquino no puso de su parte, me cuentan mis orejas sudamericanas que no habló con Ricardo Gareca, el timonel, para que lo cuidara. No quiere cerrar la oportunidad de ir a Qatar.

Pero quien sí supo moverse fue Richard Sánchez, pues supo negociar con su selección, apoyado por la alta plana azulcrema, y Paraguay sí lo liberó del llamado para llevar al 100 por ciento su terapia física. Pedro, ahí tienes las consecuencias.

DIABLOS FIESTEROS

Los que se están preparando con todo son mis Diablos favoritos, nomás checa cómo calentaron motores para encarar el Repechaje, la crema y nata del conjunto escarlata: Pardo, Rigonato, Ian González, Salinas. Pura figura.

