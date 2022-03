FMF preguntará a Tata sobre su salud para seguir en el Tri

EL FUTURO DEL TATA

Vamos al grano de lo que pregunta todo aficionado mexicano: ¿Llegará el Tata Martino con el Tri a Qatar? Hoy te explico cómo va la situación y de qué depende.

De entrada, lo seguro: Doña Fede confía en el entrenador argentino y no lo piensa mover; incluso el plantel lo respalda a muerte, pues ya le prometió a la base que van a ir al Mundial, así que no será por decisión de nuestros directivos que se marche antes de Qatar.

Por el contrato tampoco habría bronca, porque el actual que tiene con Doña Fede culmina en diciembre con el Mundial, así que la rescisión ya no es alta, aunque hay una cláusula para analizar la renovación para el siguiente ciclo, cosa que hoy ya no veo posible.

Lo que va a suceder es que después del juego de mañana contra El Salvador, Doña Fede se sentará a hablar con el Tata y le van a preguntar sobre su salud, sobre el problema de retina que tiene en el ojo derecho, que se supone que quedó este fin de semana pasado, por lo que no viajó a Honduras. En la FMF quieren saber cómo está, cómo se siente, es decir: depende de lo que diga Martino de su salud para que siga al frente de la Selección Mexicana. Así de sencillo.

QUE ABRAN ANTES EL COLOSO

El grito prohibido sí retumbó en el Azteca, pero el sonido local le subió volumen y así no pasó nada de nada. Y estuvieron las cuadrillas que cuidaron a los que gritaban, pero aún no hay reporte de cuántos fueron los expulsados. Así que para mañana ante El Salvador por el pase, veamos cuántos siguen gritando la voz prohibida por FIFA y además el '¡Fuera Tata!', que ya se volvió tradición.

Eso sí, de todo el protocolo de seguridad con el Fan ID en el Coloso de Santa Úrsula, ya quedó claro que abrir las puertas dos horas antes es tiempo insuficiente para que pasen 40 mil aficionados a identificarse uno por uno y que todos estén sentados para el juego. En el duelo contra los gringows hay reportes de asistentes que se sentaron en la tribuna hasta el minuto 40. Obvio que así no muchos querrán repetir la experiencia y preferirán verlo desde casa. Ojalá que Doña Fede apriete ahí y logre abrir antes las puertas del Azteca mañana.

EL CAMBIO EN DOÑA TELE

Y al fin, por ley de probabilidad tenía que caer algún día: Televisa ya le ganó una en el canal contra canal a Azteca en partido del Tri, en la visita a Honduras. Pero claro que hay explicación. Por si no te diste cuenta, los genios de programación del Ajusco decidieron mandar al partido de México a Azteca Uno, a pesar de que tradicionalmente va por el 7, donde pasaron ahora los Premios Oscar, aunque el 1 tiene más penetración.

El aficionado que prendió la televisión en Azteca 7 y no vio el juego, seguramente se fue al Canal 5, que es la casa habitual del Tri en Televisa. La lógica habría sido que los del Ajusco mandaran a los premios cinematográficos (que se pusieron buenos con el cachetadón de Will Smith a Chris Rock, que yo digo que estuvo armado) a su canal con más alcance y dejaran que el pambol hiciera su chamba. Y claro que desde TUDN les agradecieron con el pensamiento, pues les dieron en bandeja de plata el primer gane en muchos juegos.

CONCIERTO ANTES QUE PARTIDO

Pues el Rebaño ya anunció oficialmente que mueve su partido contra Rayados, del 2 al 13 de abril, porque tiene dos conciertos de Coldplay justo hoy y mañana en su estadio, y para como queda la cancha (nomás pregúntenle a mis compas de Rayados, que les dejaron bien fregado el césped del Gigante de Acero), pues prefirieron reprogramar el juego.

Acá lo interesante es el orden de jerarquías que hay en el Club Guadalajara, pues luego de que el Estadio Jalisco, que pertenece a Atlas, UdeG, Oro y Chivas, se negara gracias a que los Zorros y Leones Negros no permitieron que su campo se estropeara, el club rojiblanco apareció de inmediato a salvar el día al poner su casa. Y por eso se tuvo que reprogramar.

LA ABOGADA INFILTRADA

Siguiendo con temas del Rebaño, vaya oleaje que causó lo que publiqué del Mirrey de Michoacán y su cruzada para atorarse a Chivas a costa de un cuento que sólo Higuera conoce. Pues me contaron más de la abogada que El Fantasma Suárez destacó en su entrega, la que operaba para Angélica Fuentes y para el exasesor financiero en el Rebaño para chuparle el calcio al Guadalajara.

Me dicen que a Leticia Ruíz la llevó precisamente Fuentes a Chivas, no sin antes limpiarle el camino en el club rojiblanco, pues la exesposa de Jorge Vergara empezó a sacar gente clave, en los departamentos de finanzas, comercial y, especialmente jurídico, para meter a su gente. No sólo en el Guadalajara, sino en Omnilife.

Esta abogada es la que le hizo los enjuagues a Fuentes y a Higuera desde adentro, era pieza clave en aquél tema de defraudación que hizo Angélica en las empresas de Vergara, por los que después se levantó la denuncia y orden de aprehensión contra la ex del dueño del Rebaño, que al final, por ‘piedad’ y por ser la madre de sus hijas, frenó el propio Jorge.

Así que me explican que ella era el link para toda porquería que hacía Fuentes e Higuera en el Guadalajara; contraste de lo que sucede hoy, que el Mirrey de Michoacán se dice víctima y amenaza con demandar a Chivas. Vaya vueltas de la vida.

HUMO DE PANAMÁ A GUADALAJARA

Ya metido en menesteres del Rebaño, por ahí leí en el chismerío tuitero que aseguran que el Guadalajara ya tiene nuevo técnico arreglado, producto de la buena eliminatoria que se montó con un precario equipo: ni más ni menos que el timonel de Panamá, el español Thomas Christiansen …pero naaaaaranjas, nada qué ver, no hay nada de nada. Nadie mueve a Marcelito Michel Leaño del banquillo rojiblanco durante este torneo.

