Jerónimo Rodríguez, pretendido por los 'ricos' de la Liga MX

ASEDIAN A OTRA JOYA DE CANTERA

Ahora una positiva para que ya no hagan corajes en Cantera. Resulta que a pesar del terrible torneo de Pumas, hay cosas rescatables, y una en especial por la que ya empezaron a preguntar: Jero Rodríguez, el lateral que habían mandado a la goma hace unos torneos, que encontró un lugar en el Oviedo para desarrollarse y que volvió a la querencia para lucir por la banda izquierda.

Pues te cuento que al menos un par de clubes de los billetudos, del norte y centro del país ya para que te imagines, ya detectaron al zurdo de Universidad para lanzar en un futuro una oferta formal, están sondeando el terreno. Es más, no sólo otros equipos, resulta que incluso hay otros representantes que lo andan zopiloteando y lo quieren seducir; por ahora está con Eduardo Hernández de Promofut, una de las agencias de mayor renombre en nuestro país.

Al primero que van a poner hasta de remate es a Alan Mozo, al que ya no quieren en Cantera por todos sus relajos, pero no dudes que Chucho Ramírez después de esto le ponga cartel con precio a Rodríguez, pues ya sabes que el Presi Deportivo vende todo lo que se mueva en Ciudad Universitaria.

PISAN TERRENOS AL PRESI FELINO

Yo que andaba buscando cómo está la situación con mis Pumas que están de capa caída y me entero de los corajes que hacen pasar a Polo Silva. Le andan pisando el terreno al Presi del Club Universidad. Te pongo el contexto.

Jesús Ramírez tiene el cargo como tal de ‘Presidente Deportivo’, un invento de mi amigo Ares de Parga, quien se ostentaba ante sus cuates del golf como el ‘dueño’ de Pumas. Así, que Chucho fuera el presidente no le incomodaba, al contrario, fue para quedar bien con el Rector Graue, que estaba rendido a los pies del exentrenador.

Pues hoy, el cargo no le causa nada de gracia a Silva, pues cada vez que puede, Chucho recuerda que es Presidente de Universidad, como si Polo fuera mero adorno.

Por si eso no bastara, ya sabes que desde que nació Pumas Tabasco también trajo a ooootro presidente auriazul, a Ramón Neme, quien también es miembro del Patronato del Club y se ganó también el cargo al lograr que el Rector aceptara la filial en la Expansión en el estado que vio nacer al Presidente de nuestra nación. Silva tuvo que meterse en la foto con el Gober para que no se olvidaran que el bueno era él. Digamos que este dolor de cabeza es menor.

Y llegó uno más. Ahora que al fin la Femenil de Universidad está arriba en la tabla, luego de que en estos cinco años de balompié profesional no han pasado de media tabla y nunca han sido protagonistas en Liguilla como se esperaba de un club especializado en formación, pues ahora ya salió otro ‘Presidente’.

El encargado de esta división de Pumas es Luis de Buen, quien durante décadas se ha encargado de una escuelita llamada Pumitas CU, y ahora es quien vela por los intereses de la Femenil. Pues me cuentan que por fin, como ahora sí van bien, lograron que las chicas jueguen en el Estadio Olímpico los últimos tres duelos del torneo y la Liguilla, ¡vaya! Y que el colega De Buen se ha colgado la medalla y comparte cada que puede que es como si fuera el Presidente del equipo de mujeres, cosa que ya llegó a los oídos de Polo y tampoco le gustó. Ya son muchos ‘presidenciables’ que le están pisando los terrenos a Silva.

SIN PRISAS, VA VIENTO EN POPA

Desde varias semanas atrás en estas páginas les contamos cómo han cambiado las cosas en Coapa desde que llegó el nuevo cuerpo técnico, sin embargo, de lo último que pude enterarme es que no hay prisa con la lesión de Bruno Valdez y se le darán los seis meses presupuestados desde un inicio.

El nuevo personal tiene claro que las recuperaciones no deben de acelerarse como sucedía en la gestión anterior donde era muy común que aventaran al ruedo a los jugadores lastimados sin estar totalmente recuperados, una práctica que normalmente le pasaba factura negativa casi de inmediato y los lesionados recaían con facilidad; pero los aficionados del América deben de sentirse tranquilos porque con el argentino en el banquillo no se repetirán esas malas decisiones y a cada jugador se le dará el tiempo necesario, y el caso más reciente que lo confirma fue la sobrecarga de Nico Benedetti que lo dejó fuera el pasado fin de semana para evitar un daño peor.

Bien, el profesionalismo de Solari no está a discusión.

DESPACIO QUE VOY DE PRISA

Raúl Jiménez ha tenido una gran recuperación después de la fractura de cráneo que sufrió en noviembre pasado en un choque de cabezas con el brasileño David Luiz y actualmente ya puede realizar trabajo físico moderado y rutinas de gimnasio que lo hacen mantener en forma.

Me cuentan que los doctores han visto una buena evolución, la parte afectada ha sanado correctamente, pero no se puede esperar su regreso a las canchas a corto plazo, ya que aún es peligroso y debe superar nuevos exámenes para ir descartando posibles secuelas. Las ansias de volver del lobo mexicano son considerables, pero ya le dijeron que no se desespere y a pesar de que se sienta bien debe cumplir todos los estándares.

EL VERDADERO TEMOR POR MEDIAPRO

Ya que estoy en temas de Doña Tele, y con la nueva prórroga para vender a Fox Sports a días de volver a expirar, quiero darte mi opinión sobre Mediapro, la que avanza como principal candidata a adquirir al canal deportivo de Disney en México: no es una mala empresa, los servicios que prestan como productora son excelentes, sino que es una mala pagadora, que es un rollo bien distinto.

La empresa de origen catalán acaba de firmar convenios con la MLS y con la Concacaf para prestar sus servicios, sobre todo para comercializar a ambos organismos, para eso se pintan solos. Es más, en nuestro país llevan ya un rato trabajando sin queja, son los que ponen la logística de las unidades móviles del VAR en Liga MX y desde este año producen todos los juegos de la Expansión Em Ex; eso sí, me cuentan que cobran mucho más que las televisoras que empezaron con el nuevo formato del circuito. Pero ahí no hay queja.

Lo malo de Mediapro es cuando se vuelve en el tenedor de derechos, es decir, el que debe poner la lana para los equipos de futbol, pues ahí es donde ha quedado muy mal, al grado de tener denuncias multimillonarias por incumplimiento y tener al borde del abismo al futbol francés y algo similar con el italiano. Por eso hay miedo entre los clubes que tienen contratos con Fox de que el nuevo dueño no pueda pagarles y entonces sí, ponga en jaque no sólo a los seis equipos sino a toda la Liga MX. Así de claro.

EL POTRO SE VA DE BOCA

Y ya de salida, el tema del Atlante y su misterioso comunicado de anoche, en donde en lugar de anunciar como todos los clubes profesionales la baja de su ahora exdirector deportivo, Christian Barrientos, lo acusaron de no comulgar con sus “valores éticos y morales” y se ‘deslindaron por completo de su persona’, sin dar explicación alguna.

Todavía más extraño es que el exportero de 37 años de edad tiene buen prestigio en el medio como directivo, después de su paso por Celaya y Necaxa, antes de llegar a levantar toda la estructura del club azulgrana en la Ciudad de México, luego de que la gente del Querétaro dejara casi desnudo al Potro. Barrientos junto a Mario García armó al equipo que llegó a la primera Final de la Expansión Em Ex. Mérito de ambos y de nadie más.

Estoy seguro que al dueño, Emilio Escalante, fiel aficionado del Atlante, pero que desconoce el teje y maneje de nuestro futbol, le llenaron la oreja de veneno como para autorizar esta clase de comunicado, que ahora deberá probar tras atentar contra la reputación de Barrientos; eso sí, ya se la saben: al final, toda la mierda flota, así que pronto sabremos qué pasó en realidad.

Por cierto, el que se queda operando como Director Deportivo es mi amigo Alfredo Ruiz, el locutor que pasó de ser íntimo de Jorge Santillana, el cuñado del patrón, a jefe de prensa azulgrana y ahora mandamás del club. Las vueltas de la vida.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: LILLINI EXPRESÓ SU INCONFORMIDAD CON EL VAR TRAS DUELO CONTRA TOLUCA.