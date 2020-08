Jugadores de MLS buscarían acomodo en Liga MX

SE AVECINAN REFUERZOS EMELESEROS

Me adelanto a lo que leerás estos próximos días una vez que se acabó la MLS: me cuentan mis orejas gringas-mexas del vecino del norte que los clubes ya le están avisando a los jugadores que la chance de que inicie la temporada pronto es muy, muy, muy baja, porque ya no se puede jugar en la burbuja del complejo deportivo de Disney, y para como está la situación de contagios en la nación que Trump está maltratando, con el mejor ejemplo de Grandes Ligas, visualizan un parón largo, largo antes de poder reactivar.

¿Qué significa esto? Pues que los futbolistas emeleseros tendrán una ventana para poder buscar préstamos en otras ligas con calendario que inicia en verano o invierno. Y te puedo contar que entre los mexicanos ya se están poniendo las pilas con sus agentes para colocarse en la gloriosa Liga MX, es decir: empiecen a soñar con tener, aunque sea un rato a un Puligol, Alanís, Pizarro, Jona, y hasta el tiktokero Damm en algún equipo mexicano.

Eso sí, veo pelado que Chichadios y Charlie Candle doblen las manos para jugar en nuestro país, pero quién quita, ¿por qué no le piden al Tío Vergara que haga labor de convencimiento? Ahora que Omnilife tiene un crecimiento brutal a pesar de la contingencia, trae lana para poder invertir en el Rebaño. ¿Se imaginan?

MUY TENSOS EN LA CRUZ AZUL

Ya por no dejar, te cuento lo que sucede en las oficinas de Cruz Azul, en todas sus latitudes, en sus más de 10 divisiones: están muy nerviosos y no saben a qué jefe deben responder. Ya vimos que, en el equipo de futbol, Ordiales y compañía siguen fieles a Billy Álvarez, pero es el negocio menos preocupante de todos los que tiene la organización celeste.

Resulta que, en las oficinas de Gran Sur, por ejemplo, ya empezaron a tomar posesión personal que no es necesariamente fiel a la familia Álvarez, y están poco a poco ganando terreno. Yo sé que están desfilando por ese lugar los posibles presidentes que pondrá uno de los grupos que pelea por el poder de Cruz Azul en el equipo. Seguramente tienen otras negociaciones en puerta, pero están cerrados a piedra y lodo y hasta contrataron a gente que aleje a los ‘chismosos’.

Ya te mostraba la semana pasada cómo impidieron el acceso a los abogados que buscaban pruebas contra Billy, pero esta semana, ya aumentó la seguridad en el lugar. Te puedo contar que existe un ‘grupo de choque’ afuera de las oficinas que tiene como misión evitar que se acerquen representantes de la prensa a tratar de obtener imágenes de lo que sucede. Incluso ya le tocó a un par de compañeros fotógrafos recibir amenazas para que no tomen imágenes de lo que sucede. Esto no va a terminar bien, la lucha por el poder está ruda.

POR LA BOCA MUERE EL PEZ

A muchos sorprendió que la ‘Chofis’ López no fuera convocado el sábado ante Puebla. Pues déjame contarte que, para ser tomado en cuenta de nuevo, tuvo que suceder el regaño. La directiva rojiblanca hizo tremendo coraje con la entrevista que el ‘10’ le dio a TUDN, donde repartió sabroso contra sus compañeros, al asegurar que no se les exige como a él.

Pues los altos mandos le dieron tremendo jalón de orejas a Lalo, porque parece que sigue sin entender el problema que representa estar pasado de tortas ahogadas y en lugar de enfocarse en solucionarlo, reparte culpas. Eso sí, tengo que recordarles que si lo ven distraído es por su reciente ruptura amorosa, por lo que también está bajoneado. Vaya días para López, ojalá que pueda recuperarse en el campo.

ÁRBITRO APROVECHA PARA COMERCIAL

Me paso al Olímpico Universitario, desde donde le dejo una para que la valore don Arturo Brizio, aunque ya vimos que no le pareció para destacar la trágica y sospechosa actuación del silbante Óscar Macías en el empate de Pumas y Bravos.

Resulta que uno de sus AVAR, Marcos Quintero, aprovecha el acceso en el estadio para ‘promocionar’ productos ‘Buenos artesanos’, de su novia Montse, como las fotos que acá pongo. Vaya comercial y desfachatez para publicar en redes sociales. ¿Será que por ser de sus consentidos no lo dirá nada? Veamos.

SE DESPRENDEN DEL COMODATO DE HIGUERA

El gobierno del Cuau en Morelos dio recientemente el apoyo moral y la anuencia para la llegada de la franquicia de los Lobos de Guillermo Aguilar a Zacatepec, pensando en la Liga de Expansión, pero además se recuperó ya el control operativo del Estadio Coruco Díaz que estaba en comodato a favor de José Luis Higuera y el empresario Víctor Manuel Arana, inmiscuidos en los últimos años a esta plaza en el Ascenso.

Por ello, ahora este recinto y su zona se podrán utilizar para la práctica del deporte o actividad que contribuya al desarrollo económico y social de la entidad. Eso sí, me cuentan que el Temo deja claro que no ha invertido ninguna parte de su billete o del erario en el proyecto, pero sí fomentó esta colaboración en beneficio del fortalecimiento de la economía del estado, así como brindar oportunidad a los pequeños empresarios y deportistas.