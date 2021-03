Memo Ochoa, sin Olímpicos solo si América no lo cede

EL PRIMER REFUERZO OLÍMPICO… DEL NIDO

Después de ver lo que le pasó a Malagón en el codo en el juego del Preolímpico ante los gringos, te adelanto un tema que estaba reservando. Primero, deseo que lo del portero de Necaxa no pase a mayores, ¡fuerza, Luis! Te queremos ver de vuelta pronto.

Pues uno de los grandes temas en torno a la Sub 23 que puede ir a Tokio son los refuerzos mayores, y de una vez te lo voy a poner en la mesa, en la lista imaginaria de los jugadores que pueden llevar a los Olímpicos hay un solo nombre: Francisco Guillermo Ochoa Magaña, y me aseguran que sólo si América no lo quiere ceder, no iría. Sólo así.

La idea es que vaya como líder de la selección, como Corona en el 2012, además de aprovechar su estupendo momento, uno de los mejores en toda su carrera en México; después de ver lo que le pasó al guardameta del Tri juvenil anoche, me queda claro que Paco Memo está con medio boleto a tierras japonesas. Al tiempo.

AMERICANISTAS SACAN BOLETO

Qué gusto me da ver a mi compadre Raúl con el Tri en la minigira europea, aunque no juegue; los Wolves le dieron chance de reunirse con los mexicanos en Cardiff, para convivir con compañeros, cuerpo técnico y médico, y continuar con revisiones y sesiones de entrenamiento moderadas después de la fractura de cráneo de noviembre.

Aunque no pierde la esperanza de tener actividad oficial en esta temporada, ya sabe que el proceso de recuperación no lo aconseja y debe someterse a más pruebas médicas y físicas para descartar cualquier riesgo. Son reglas de la Premier League. Otro impacto en la cabeza en estos momentos sería peligroso. Lo sabe Raúl y se la lleva con calma, sin desesperar. Ayuda mucho estar ahora con amigos cercanos, como Huguito González, con quien ha estado en contacto en esta dura experiencia. Hoy la frase de Jiménez aplica como nunca: ‘Despacio que voy de prisa’. Ya lo tendremos al cien. Con todo, mi Raúl.

PROBARÁN A ÁGUILAS YA RECUPERADAS EN EU

Y para seguirme con boletos americanistas, te cuento sobre el amistoso entre las Águilas y Monterrey, que volverán a verse las caras en menos de dos meses este fin en Estados Unidos con afición, será en Dallas y cada equipo deberá presentar sus debidas pruebas de PCR negativas, para no tener problemas de ingreso.

De las Águilas me cuentan que es un hecho que Bruno viajará con el plantel y tras recuperar actividad, sumando ya tres partidos con la Sub 20, está listo para volver con el primer equipo luego de su lesión en la rodilla de hace siete meses.

Otro que también está apuntado en la lista es Nico Benedetti, quien no ve la suya con tantas lesiones y molestias musculares que últimamente han sido su dolor de cabeza. Le dijeron que preparara las maletas, se ha comportado mejor físicamente en los últimos entrenamientos y ya Santi Solari decidirá si le da minutos el sábado en el Cotton Bowl.

EL CAOS DE LA CHAMPIONS REGIÓN 4

Y para cerrar con el ‘noti-águila’, el primer problema que ya presenta el regreso a la Liga de Campeones de la Concacaf, mejor conocida como Concachampions, aunque no le guste a sus directivos que así la llamemos. Se amuelan.

Resulta que ya hay lío por el calendario y la logística. La Jornada 14 representa el primer problema para las Águilas, pues jugarán Conca el 7 de abril ante el Olimpia de Honduras en Tegucigalpa, y el 10 deben visitar a Tigres por la Liga MX. Y más allá del poco tiempo de preparación, el caos se genera por la logística del viaje, pues no hay vuelo directo entre la capital catracha y la mexicana para las Águilas, así que tendrán que hacer una escala, ¡en Oaxaca! Donde van a quedarse a hacer un día de entrenamiento y de ahí volar a Monterrey para el partido, con la afectación que significa hacer todos estos movimientos. Terrible. Todo, gracias a nuestra bendita Conca.

EL REAL ENEMIGO DE LA FUSIÓN

Para terminar de rematar a nuestra Confederación futbolera, te cuento de un tema que ya puso en la mesa mi compa La Sombra: la fusión entre la Liga MX y la MLS no se visualiza para después del Mundial 2026, si no antes de la copa que hospedarán Estados Unidos, México y Canadá, con todos los grandes detalles que deben arreglarse para lograrlo. Eso sí ya tienen el primero, la ‘bendición papal’, es decir, que la FIFA ya dio su ‘ok’. incluso Infantino ya se aventó la primera frase: “la unión derivaría en la mejor liga del mundo”. Ahí nomás.

Lo que falta decir, y que sólo tu Franco se animará a ponerlo con todas sus letras, es que así como ya tiene el apoyo de ‘papá’, ahora falta el de ‘mamá’, que normalmente es la que manda, es decir, de la Concacaf, quien será el gran enemigo de esta fusión, pues se le acaba el negocio de su Champions, le quitaría mucho interés, sus patrocinadores y el costo de derechos de transmisión se caerían. Sería un torneo repetido al de la Liga binacional, sólo agregando a los clubes pelusa que no pesan en el formato actual del certamen. Así que aguas con los mensajes que mande la Conca, que hará todo lo posible para que esto no se logre.

