Lo del Azteca. El plan era que no se tuvieran que salir ni América ni Cruz Azul, que fuera una remodelación por partes, para que no tuvieran que buscar casa alterna. Pero al final, los abogados, el despacho europeo y el sobrino del arquitecto Ramírez Vázquez (ya te platiqué que el plan está basado en terminar el proyecto de diseño original que se quedó inconcluso por falta de lana) decidieron que era mejor hacer todo de un jalón, es decir, que cerraran y marchas a tope para temerlo en mínimo 18 meses (me dicen que es posible que se echen los dos años, es decir que quede hasta finales de 2025). Y así aceptó Televisa.

Así que los clubes buscaron casa por todos lados, se pensó en la gira por EU como locales, cosa que no le gustó a la Liga MX ni a la US Soccer, por lo que se desechó de inmediato; también se exploró jugar en las casa del Toluca o Querétaro, pero tampoco cuajó. Por eso, la única opción quedó como el estadio que fue casa de las Águilas a mitad del siglo pasado, la casa más antigua en la historia de nuestro futbol profesional: el de la Ciudad de los Deportes, un inmueble de 76 años de antigüedad, hoy rebautizado como Azulgrana con el retorno del Atlante en la Expansión.

Para los dos, América y Cruz Azul, pues hay que recordar que La Máquina tiene contrato con el Azteca para ser su casa, así que debía ayudarle a encontrarle solución si no puede jugar en su cancha por la remodelación para ser sede mundialista.

Ahora, ahí te encargo la bronca de tener a tres equipos profesionales en el estadio propiedad de la familia Cosio, que busca rentarlo al mejor postor, pero sin meterle mejoras al vetusto estadio. Y si la Liga Meme X no quería certificar al Potro por sus instalaciones, es increíble que acepte ahora a dos protagonistas de su torneo jugando ahí, además del de la Expansión Em Ex.

Y no sólo por cuadrar los calendarios, sino porque no tiene estacionamiento y por la cancha. Si de por sí ve cómo a los clubes les vale sombrilla rentar sus inmuebles para conciertos, durante tres torneos veamos cómo queda este campo. No pinta buen panorama.

EL GOLPE TRAE FONDO

Vaya caos que hay en el Rebaño. Ya me habían contado de un tema que no había querido publicar porque no tenía más argumentos como para provocar todo el ruido que ahora se va a desatar, pero ayer escuché a mi compadre El Fantasma hablar del caso y me convenzo ahora de ponerlo de una vez.

Ojo que es rumor, uno muy fuerte, pero con lo de Nacho Suárez, que refiere a dos fuentes que se lo comentaron, más lo que me contó mi oreja rojiblanca, es para ponerlo en la mesa y que tú te formes la mejor opinión.

¿Recuerdas que Pauno salió a decir que se había pegado en la cabeza en un entrenamiento previo al Clásico con América? Un golpe en la parte frontal, sobre la ceja. Y que Hierro también dijo (sin pregunta directa sobre el tema) que ese golpe seguro iba a dar a especulaciones, pero había sido un tema de juego. Pues resulta que trae fondo.

Pues dicen que quien le provocó el golpe fue ni más ni menos que el jugador cepilladísimo, que no cuenta para Pauno y que la afición ya quiere ver en la cancha, uno de los más calientes por no poder aportar… así es, el Pocho Guzmán, en una discusión acalorada entre entrenador y futbolista. Insisto: no tengo pruebas para asegurar que así fue, pero con que lo confirmara El Fantasma me da para ponértelo en la mesa y que te formes opinión.

SIN CASTIGO EN CASA

Ya ayer salió la Disciplinaria a castigar al Turco Mohamed por las insinuaciones que tiró en el Clásico ante América, pero ya lo viste, no pasa de una multa. Me cuentan que por las señas y las palabras no pasa de 80 mil morlacos la sanción económica. Y yo pregunto, ¿qué se necesita para castigar a un técnico que tira abiertamente que “el árbitro obedece órdenes” después de un juego polémico y candente?

Pues te cuento que en Pumas, aunque no gustaron sus ademanes, tampoco los consideraron como para darle una sanción interna. El Doc Mejía Barón habló con Mohamed sobre el partido, pero no hubo regaño, sino darle vuelta a la página y recuperar el paso ante Gallos en casa, antes de enfrentar al Cruz Azul el próximo sábado.

SUELDAZO EN DOÑA TELE

Y para cerrar, la novela del verano, el fichaje de David Faitelson a TUDN. “Yo jamás trabajaría en Televisa. Jamás, jamás, jamás de los jamases, porque yo entiendo muy bien cuáles son mis raíces”, tiraba el periodista de ESPN hace unos años en la mesa de Futbol Picante. A pregunta de mi Richie Peláez, que le aseguraba que como profesional podría cambiar de chamba, y que ahora, ironía del destino, será su compañero de nuevo.

Pues en mi colonia dicen que cae más rápido un hablador que un cojo. Y es que poderoso caballero es don dinero. Hace algunas columnas te explicaba que el comunicador deportivo mejor pagado de este país es don Raúl Orvañanos con mis compas de Fax Sparts. Pues ahora, con su traspaso, Faitelson lo va a alcanzar en sueldo. Ya no te digo cuánto, pero le fue rebien, le subieron un 30 porciento de lo que percibía en El Líder y eso que era el mejor pagado allá, y en dolarucos.

Quien convenció a David de tragarse sus convicciones periodísticas y llegar a Televisa fue el mismo que lo llevó a Tercer Grado, el jefe de jefes con el que tuvo muchas reuniones para cerrar el fichaje: Bernardo Gómez, quien es también el patrón de N+, y es que es dato importante para entender cómo le van a pagar a Faitelson. Su sueldo no podía salir de TUDN, no les alcanza para llevarlo, por eso, una mitad se la dará el área de deportes y la otra vendrá precisamente de los noticieros. Y así fue que aceptó.

La otra condición que puso el excomunicador de Azteca e ESPN es que pudiera seguir dando sus comentarios polémicos en la señal de Chapultepec, a lo que sólo hubo una respuesta: ¡Pero por favor! Y es que lo que está buscando Televisa no es sólo sumar a un líder de opinión de la industria, pues hoy carece de una figura editorial potente, sino que quieren generar lo que tanto les ha faltado históricamente: credibilidad. Pero veamos, la realidad es que David es muy pasado de lanza con América, veamos cuánto lo aguantan.

Y ya te había explicado que la apuesta es hoy pensando en el Mundial de 2026, el Mundial de Televisa. Por eso pronto también llegará Marín, pero ese tardó un poco más y te lo platicaré después.

OTRO FICHAJE SILENCIOSO

De quien no dejaré pasar la oportunidad para felicitar por la contratación de los Televisos es el gran Paco González, un cronista muy querido por la afición y que en TV Azteca no supieron retener. Se incorpora oficialmente hoy, con narración de Champions League para Estados Unidos y pronto lo verás en más juegos en México.

Todavía Paco estuvo a punto de volver con Azteca para la pasada Leagues Cup, pero no se pudo cerrar la negociación, pues el narrador buscaba un contrato a largo plazo, y ahí aprovechó la gente de Olek Loewenstein para convencerlo de irse al ‘lado oscuro de la fuerza’. Tremendo fichaje, mucho éxito a uno de los mejores cronistas de este país.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: EN DICIEMBRE DE 2023 O ENERO DE 2024, AMÉRICA JUGARÁ YA EN EL ESTADIO AZUL