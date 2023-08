Nadie lo busca

Una de las pocas cosas positivas que se perdieron en Doña Fede cuando cepillaron a Diego Cocca del banquillo del Tri y a Ares de Parga de la oficina del Consejo de Selecciones, es que esta dupla ya tenía apalabrado a Julián Quiñones para que jugara con México en cuanto llegara el último proceso de su naturalización, la dichosa carta, que me cuentan que está a días ya de por fin llegarle.

Ya destaparon mis compas de Fax Sparts la carta que mandó Colombia al Atlas y que Quiñones decidió declinar en mayo pasado, cuando aún estaban estos directivos, gracias a la promesa que tenía de que lo llamarían al Tri en cuanto estuvieran sus documentos mexicanos. El problema hoy es que nadie de Doña Fede ha buscado a Julián. Nadie. Es decir, ni el Pentatleta ni Duilio y mucho menos el 'Jimmy' se han acercado a externarle la intención de convocarlo y por eso, aunque el deseo del goleador americanista es vestirse de verde, sin conocer qué piensan en Selección, pues le faltan argumentos para poder batear a su país de origen.

Pónganse las pilas en Toluca, que dejar pasar a un jugador con estas características es un lujo que México no se puede dar. Veamos.

Y TENÍAN A OTRO

Y el otro con el que también avanzaron en tiempos de Cocca y Ares de Parga fue con un goleador que vino a menos, pero que también se convirtió en un '9' cotizado el año pasado: Germán Berterame, otro que la afición pedía a gritos. Ahí sí, es una posición distinta a la de Quiñones, este es un matón clavado en el área, y ahí tenemos a Henry y a 'Santi' como titulares, por lo que estoy seguro de que aunque pueda ser convocado, Doña Fede no va a buscar a 'Berte' pronto.

Ahí sí, hoy no tiene caso. Pero lo de Quiñones, ¡no lo dejen pasar!

CON MIS AMIGOS EUROPEOS

Se destapó en Países Bajos la negociación que traían Ajax y Chivas para repatriar a Jorge Sánchez con el Rebaño; sin embargo, el jugador y sus representantes no quieren tomar esa opción, pues tienen el campo internacional abierto y con chances de que el lateral sume minutos aún en el Viejo Continente, aunque sea a préstamo. Y tiene buenas opciones Jorge, gracias a que sigue con el agente que lo llevó a Europa, el mismo que ayudó a que Edson arribara al Ajax y ahora al West Ham United: Eduardo Hernández, la cabeza de Promofut, que supo asociarse con representantes holandeses para tener mayor alcance internacional para sus muchachos desde México.

El promotor mexicano, avecindado en Houston, se alió con los hermanos Nathan y Fulco van Kooperen desde hace cinco años que fichó el 'Machín' con el club de Ámsterdam e incluyó a Sánchez en la sociedad, así que con su ayuda, pudo mover a Álvarez a la prestigiosa Premier League y ahora, aunque tiene muy buena relación con el Guadalajara, va a encontrarle salida en Europa al defensa derecho, gracias a sus socios, que ya iniciaron charlas para que arribe al Porto cedido. Buena jugada.

REFUERZO CON CALMA

Donde siguen buscando central es en el Nido y las cosas no están tan sencillas tras descartar a Sergio Ramos. Ya se destapó que el 'Cachorro' Montes se pasó más tiempo en Monterrey de lo que le había permitido el Espanyol, y aunque ya reportó con los Periquitos, está entrenando separado, pues los catalanes saben que se quiere marchar y no quiere jugar en Segunda. Pues te adelanto que la directiva del América hará un último esfuerzo para tratar de bajarle el costo al defensa seleccionado nacional y en los próximos días lanzarán una oferta, siempre y cuando se resuelva lo de Araujo.

Me cuentan que lo del tema de la rodilla no es para espantar por su transferencia a Grecia, al AEK del Pelado Almeyda; sin embargo, necesitan que se cierre para saber cuánto pondrán en la mesa para que el Espanyol suelte a Montes. Si no se arma pronto, aunque la defensa es un caos, me cuentan que no hay desesperación en Coapa y que se la jugarán con el Pelón Lara como una opción. Paciencia, mis ames.

MUCHO HUMO CELESTE

Y ya de cierre, nomás les dejo esta foto de mi compa el cantante Carlitos Salcedo durante sus vacaciones con Cruz Azul eliminado rapidito de la Leagues Cup, con otros amigos bien fumarolas que agarran el cigarro con mucho estilo, ¿no? Dime con quién te juntas y te diré quién eres.

