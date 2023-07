Mientras América y Chivas ya anunciaron las 'bombas' del verano con los refuerzos más sonados de la ventana de transferencias, los regios aún no logran amarrar alguna gran contratación que acostumbran y se les está complicando, especialmente a Rayados.

La directiva del Monterrey ya casi le da la vuelta al globo terráqueo buscando al gran jugador que hará que su afición le vuelva a llenar el estadio después de dejar ir el título en el certamen anterior. Me cuentan que lo de Sergio Canales, del Betis, es el sueño del 'Tato' Noriega y su gente. Tiene contrato hasta 2026 con los andaluces y su ficha pasa de los 15 melones de los europeos.

Además, al español le ofrecieron un sueldo sólo equiparable con el de Gignac en Tigres, así de convencidos están de que es el bueno. Pero les está costando. Por eso, desde las oficinas rayadas pidieron a la regioprensa que no revelaran el nombre, porque no quieren desatar una expectativa que les puede salir contraproducente si no lo logran, no quieren que se infle el globo y les reviente en la cara. Aunque ya se filtró. Veamos, si la logran será un fichaje de alto calibre, un valor altísimo para la Liga Meme X y para los regios, que los pondría de nuevo como favoritos al título.

CON NUEVO PROMOTOR

Quien se sigue posicionando cada vez más alto es el 'Tano' Ortiz, pues ahora me contaron que el estratega de los regios trae el respaldo de uno de los grandes empresarios que mueve jugadores en este país y en otros como Argentina y España, Christian Bragarnik. Me contaron que sigue con Brian Costa como su ‘abogado’, asociado con este gran representante ahora.

Pues justamente por los problemas del Monterrey para cerrar el fichaje bomba, a través del nuevo agente del 'Tano' aterrizó en la mesa rayada una propuesta para tener a un campeón de Eurocopa en sus filas, de experiencia por el Sporting de Lisboa, Mónaco y Sampdoria, mediocampista de 34 años y que ahora milita en los Emiratos con el Al-Wahda: el portugués Adrien Silva. Me aseguran que está amarrado en 70 por ciento por si Rayados no completa la transferencia de Canales.

NO DEFINEN AL ÚLTIMO

Pues siguiendo con fichajes, la mayoría de los clubes mantienen velas encendidas para reforzar sus planteles, incluso aprovechando la larga pausa que hará la Liga por el torneo binacional ante la Eme-Ele-Ese. En el caso de América, les queda una plaza de extranjero después de las bajas de Roger, Viñas y Aquino, pues sólo contrataron a Quiñones como No Formado en México, y aunque ya hay versiones de que buscan reforzar la zaga, mi oreja emplumada me asegura que en realidad no tienen definida la posición, y que esperarán a que Jardine decida dónde necesita apuntalar.

A mí me parece lógico pensar que les urge otro central. Fuera de eso, estoy convencido de que de nuevo tienen al mejor plantel de nuestro pambol. Por lo menos al más costoso.

APUESTAN POR LA ROTACIÓN

Donde también siguen buscando aún mejorar al plantel es en La Noria y hoy te cuento el plan que tienen para tratar de solventar una posición que por años estuvo cubierta por una figura del club: la portería. Con la baja de 'Chuy' Corona, muchos pensamos que el marco ya le pertenecía a 'Seba' Jurado, pero me asegura mi oreja pitufa que el plan del 'Tuca', apoyado por otra leyenda cementera como el 'Conejo' Pérez, es que rote la titularidad con Gudiño, quien tiene todo para ser estelar, además de tener la competencia de otro juvenil, Alfredo Cabañas, el tercero en la pelea.

No es recomendable dejar la portería sin experiencia, pero Cruz Azul apuesta por estos guardametas. Ojalá que la gane.

NUEVO Y EXCLUSIVO BALÓN

Hoy se dará un anuncio que ya te había adelantado hace meses y que resulta histórico para la Liga Femenil MX: jugarán con un nuevo balón oficial de la marca Nike, un patrocinio exclusivo que le inyecta recursos y optimismo al crecimiento del torneo de mujeres. Se mostrará en la cancha del Azteca con presencia de jugadoras, balón que se ocupará este Apertura 2023 y se estrenará oficialmente el viernes en el Campeón de Campeones entre América y Tigres.