¿Qué hará Chivas ante el video de Angélica Fuentes?

SIN TEMOR A ANGÉLICA

Vaya que el anuncio de este miércoles de la ex del difunto George Vergara sacudió a más de uno, en especial a colegas comunicadores que advirtieron momentos difíciles para la familia, Omnilife y Chivas, pero acá está como siempre tu confiable Franco para aclarar la situación.

¿QUÉ HARÁN EN CHIVAS?

De entrada, ni Amaury ni nadie del grupo empresarial que fundó su padre, saldrán a emitir opinión o comunicado sobre lo que salió a advertir Fuentes. Dicen en mi colonia: a palabras huecas, oídos sordos. No hay intranquilidad ni nada al interior, saben que es parte de la lucha que ha mantenido la exesposa del exmandamás rojiblanco.

Justo, doña Angélica manda el mensaje en estos días por las circunstancias de la luna, que favorecen a Marte, el dios de la guerra, así que es momento propicio para emprender batallas, según sus asesores espirituales. No es choro. Es por eso que aparece justo ahora. Es fiel creyente de este tipo de prácticas.

¿QUÉ QUIERE LA DOÑA?

Son dos cosas básicamente: primero, le urge que se abra el testamento de Vergara para saber qué le toca a sus dos pequeñas, menores de edad. El problema es que con la pandemia, el proceso se ha atrasado y atrasado y nada se puede hacer. Por eso resulta extraño que anuncie que va por lo que le corresponde por ley a las niñas, cuando aún no se sabe. ¿Cómo peleas algo cuándo no conoces qué les toca?

Se sabe que ni en los últimos días de Vergara, cuando Fuentes y sus hijas vivían casi en la calle de enfrente en Nueva York, aceptó llevarlas a ver al papá. Vaya, ni al funeral organizado en el Akron las llevó, cuando organizaron todo para que lo acompañaran en el adiós. Sin embargo, la otra parte de la familia, me cuentan, reconocen que Jorge repartió todo por igual entre sus cinco hijos, incluidas las dos últimas, así que no ven por qué se preocupa Angélica.

Lo segundo, es que Fuentes piensa reclamar una deuda que en su momento adquirió Vergara con ella, que mantuvo viva durante el matrimonio, pero que se liquidó después. Me explico…

¿POR QUÉ EMPEZÓ EL PLEITO?

Fuentes tomó control de todo lo que se había encargado de construir Jorge, y no sólo fue un tema administrativo, sino que se encargó de ir eliminando a gente de confianza en el entorno de Vergara. Me cuentan que incluso si veía a una mujer guapa trabajando en el grupo, las hacía a un lado. Hay muchas de estas historias entre los empleados y ex de Omnilife.

Ya con el mando, Angélica hizo y deshizo, elevó su propia marca junto a las otras y ocupó los recursos de la compañía a placer. Mientras tanto, Jorge se encargaba de los viajes, que era su gran pasión, atender a la gente de todos los países por los que extendió su marca, conocer y vivir nuevas culturas. Así, nunca se dio cuenta de lo que hacía su esposa, y al final, me confiesan personas que vivieron muy de cerca estos momentos, encontraron muchos faltantes al hacer cuentas. Empezaron las sospechas por la administración de Fuentes y llegó el enfrentamiento.

La acusación de Vergara no era nada pequeña, al contrario, entre las fiestas, viajes, lujos y dinero desaparecido, todo cargado a la compañía, le exigían 700 millones de dólares. Así como lo lees. Incluso, de la venta que manejó Fuentes de Chivas USA, se ‘extraviaron’ al menos 50 millones de los verdes. Nada más. Poca cosa. Jorge se sentía traicionado.

Encaró a Angélica y así empezó la batalla, un divorcio de lo más complicado. Vergara la acusó de llevarse dinero que no le correspondía y Fuentes le reclamó la deuda, además de llevarse a sus hijas.

¿POR QUÉ NO PUEDE GANAR?

Después de episodios muy crueles durante años, y algunas historias dignas de novelas policíacas, con órdenes de aprehensión de por medio, se sentaron a arreglar: Jorge cedió, no mandaría a la cárcel a la madre de sus hijas, y Angélica aceptó con documento firmado la cancelación de aquella deuda, entre otros muchos acuerdos. Se logró la tensa calma.

Por eso, la amenaza que hace hoy la ex de George no tiene fundamentos: no se ha abierto el testamento y accedió a dejar todo como estaba tras la cancelación de las acusaciones de fraude que le hizo Vergara. Así, la familia no tiene temor ante el mensaje que sacudió a más de uno.

La conclusión para los Chivahermanos es que el Rebaño no será tocado, seguirá todo como va, en manos de los Vergara, así como Omnilife, y Fuentes se quedará con sus reclamos. Al menos hasta que conozca cómo quedó el testamento.

INCOMODAN EX EN AMÉRICA Y PUMAS

Ya de salida, primero respondo a la polémica que se armó en redes sociales por lo que conté de los despidos con poca clase y falta de finiquito de la gente de Fuerzas Básicas de América a la llegada del español Herrera: estoy acostumbrado a que aquello que molesta lo tachen de mentira con la mano en la cintura, y también acostumbro a confirmar lo que aquí escribo. Esperaré a que terminen de darle la lana que corresponde a los que ya no están y entonces ya me sigo como hilo de media con lo que pasa en el Nido en esta parte.

Del lado de Pumas, te puedo contar que varios hicieron coraje con las declaraciones de Marcello Capirossi, quien públicamente culpó al Pollo Saldívar de haberse quedado sin chamba. El exentrenador de arqueros dijo muy campante que los errores y exceso de confianza del ahora guardameta del Toluca fueron la causa de que lo invitaran a salir del Pedregal, lo que enchiló y con ganas a porteros, entrenadores, actuales y ex de Universidad, por su falta de profesionalismo, por culpar al alumno de las fallas del maestro. Además, porque llegó a Pumas por dedazo, de mi amigo Ares de Parga.

