"Un jugador muy conflictivo": Ricardo Peláez no ve probable que 'Chucky' Lozano llegue a la Liga MX

Un par de semanas faltan para que cierren los registros de la Liga MX y la expectativa es alta de cara al Clausura 2026. ¿Llegará algún bombazo o los equipos se conformarán con lo firmado hasta ahora? Uno de los nombres que más ha sonado es el de Hirving 'Chucky' Lozano, quien no continuará con San Diego FC en la MLS.

Aunque tenía un contrato hasta diciembre de 2028, el club californiano decidió rescindir el contrato. Así lo confirmaron el técnico, Mikey Varas, y el director deportivo, Tyler Heaps, el pasado fin de semana. Y aunque no dieron detalles específicos, se habla que la decisión se tomó por conflictos en el vestidor.

Y aunque desde entonces se le ha vinculado con diferentes equipos mexicanos, precisamente su temperamento hace que sea complicado considerarlo, sumado a su alto sueldo. Así lo consideró Ricardo Peláez, en medio del análisis de Futbol Picante y en el cual destacó que el jugador tendrá que bajarse el salario si quiere encontrar equipo pronto.

El futuro de Lozano está en el aire | IMAGO 7

¿Qué dijo Peláez sobre Chucky Lozano?

Para el exdirector deportivo de Chivas, América y Cruz Azul, el 'Chucky' no es una buena apuesta para ningún equipo. "Es un jugador conflictivo, ha tenido problemas en Selección Nacional. Dejó de venir a selección por eso, ¿no?", recordó Peláez durante su intervención y añadió que, con su edad, tampoco es una joven promesa por la cual valga la pena apostar.

"Tiene un sueldo muy alto, tiene más de 30 años, o sea, si te la piensas para atraer a un jugador a esa edad, con ese sueldo, y que te pueda generar problemas de vestidor, cuando sabemos lo que implica gestionar muy bien a un grupo", y puntualizó que eso no quita la carrera que tiene Lozano y lo importante que eso es.

"Hay vestidores muy pesados, es un jugador con mucha experiencia, con muchos logros, con experiencia europea, pero sí es un jugador conflictivo, o ha sido un jugador conflictivo. Tan es así que teniendo un contrato en un equipo nuevo en la MLS, está quedando fuera(...). Entonces va a ser difícil encontrar equipo en la Liga Mexicana, salvo que se baje, pero muy fuerte el sueldo", finalizó.

Peláez recordó los problemas de Lozano en Selección | IMAGO 7

¿Cómo le fue a Lozano con San Diego?

Chucky llegó a San Diego como primer jugador designado en la historia de la franquicia, que debutó en la liga en 2025. En 22 de 27 partidos contribuyó con nueve goles y diez asistencias, pero en octubre -previo a la postemporada- fue dado de baja durante dos partidos por reportes de un altercado verbal en el vestidor.

Aunque se disculpó en redes sociales y fue titular en Playoffs, quedó fuera del once inicial en los últimos tres juegos de postemporada. Lozano era el quinto jugador con mayores ingresos en la MLS, con un salario base de seis millones de dólares al año, cifra difícil de cumplir en la Liga MX.