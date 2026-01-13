Dólar hoy 13 de enero de 2026: el peso sigue ganando terreno en México

El precio del dólar en México inició este martes 13 de enero de 2026 en $17.85 pesos por unidad, de acuerdo con la cotización del mercado interbancario.

El dato representa una nueva baja frente al cierre del lunes 12 de enero, cuando la divisa estadounidense se ubicó alrededor de los $17.90 pesos. Con este movimiento, el dólar alcanza su nivel más bajo en lo que va del año y confirma la fortaleza del peso mexicano en el arranque de 2026.

El mercado cambiario abre con sesgo favorable al peso, sin señales de volatilidad inmediata.

El dólar se cotiza promedio en $17.85 pesos por unidad/Google

Precio promedio del dólar hoy: compra y venta

En operaciones al menudeo, el precio promedio del dólar en el país se ubica este martes en:

Compra: $17.521 pesos

Venta: $18.1731 pesos

Estos valores reflejan una ligera corrección a la baja respecto a jornadas previas, manteniendo una brecha moderada entre compra y venta.

El peso mexicano mantiene la buena racha frente al dólar estadounidense/Pixabay

Así se cotiza el dólar en bancos este 13 de enero

Las principales instituciones financieras del país reportan las siguientes cotizaciones en ventanilla:

Banco Azteca

• Compra: $16.90

• Venta: $18.59

BBVA Bancomer

• Compra: $17.03

• Venta: $18.16

Banxico Interbancario

• Compra/Venta: $17.9188

Banxico FIX

• Compra/Venta: $17.9075

Banorte

• Compra: $16.70

• Venta: $18.25

Santander

• Compra: $16.75

• Venta: $18.45

Diario Oficial de la Federación (DOF)

• Compra/Venta: $17.9075

Banregio

• Compra: $17.10

• Venta: $18.50

Banjército

• Compra: $17.40

• Venta: $18.50

Afirme

• Compra: $17.10

• Venta: $18.50

Intercam

• Compra: $17.40

• Venta: $18.40

Monex

• Compra: $16.98

• Venta: $18.77

SAT (referencia)

• Compra/Venta: $17.9075

Scotiabank

• Compra: $17.00

• Venta: $18.60

Ve por Más (BX+)

• Compra: $17.36

• Venta: $18.38

Banamex / Citibanamex

• Compra: $17.32

• Venta: $18.39

En ventanillas, el precio de venta del dólar oscila entre $18.16 y $18.77 pesos, dependiendo de la institución.

El comportamiento del dólar en la última semana

Durante los últimos siete días, el tipo de cambio ha mostrado una tendencia descendente, al pasar de niveles cercanos a $18.05 pesos a ubicarse hoy en $17.85 pesos.

Este desempeño ha estado influido por:

Un dólar debilitado en los mercados internacionales.

en los mercados internacionales. Expectativas de una política monetaria menos restrictiva en Estados Unidos.

Un peso mexicano con mejor desempeño frente a otras divisas emergentes.

La volatilidad ha sido baja y los movimientos diarios se han limitado a variaciones de pocos centavos.

El dólar ha perdido fuerza a nivel internacional desde hace varios meses/Pixabay

Así se mueve el dólar a mitad de enero

Con un arranque en $17.85 pesos, el dólar confirma una racha negativa en el mercado mexicano.

La expectativa es que el tipo de cambio continúe operando en rangos estrechos, mientras los inversionistas evalúan los primeros datos económicos relevantes del año.

Por ahora, el peso mexicano mantiene el control, y el dólar sigue perdiendo terreno de forma gradual en el inicio de 2026.