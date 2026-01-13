Hijo de Zlatan Ibrahimovic ficha con el Ajax

El Ajax ha concretado la contratación de Maximilian Ibrahimovic, hijo del legendario atacante Zlatan Ibrahimovic, quien sigue así los pasos de su padre al fichar por el histórico club neerlandés a los 19 años, la misma edad con la que Zlatan llegó a Ámsterdam en 2001.

El joven delantero sueco llega procedente del AC Milan en calidad de cedido hasta el final de la temporada, con una opción de compra estipulada en aproximadamente 3.5 millones de euros, además de una cláusula de porcentaje en caso de futura venta que beneficia al club italiano.

Hijo de Ibrahimovic l ACMilanInside_

¿Cuáles son sus números con el Milan?

Maximilian, quien desarrolló gran parte de su formación en la cantera del Milan Futuro y participó con buenos números para el equipo juvenil —con cinco goles y cuatro asistencias en 16 apariciones esta temporada—, firmará para reforzar al Ajax en un proyecto que combina juventud con tradición futbolística.

La operación no es solo un fichaje más en el mercado de invierno. Para los aficionados del Ajax, la llegada del hijo de Ibrahimovic representa una conexión directa con una era dorada del club, cuando Zlatan deslumbró en el Johan Cruyff Arena entre 2001 y 2004, anotando 48 goles en 110 partidos y ayudando al equipo a ganar títulos nacionales.

El acuerdo entre las instituciones se cerró tras intensas negociaciones en esta ventana de transferencias, con figuras como el periodista Fabrizio Romano confirmando que Ajax y Milan han intercambiado ya la documentación oficial del traspaso.

Seleccionado sueco l Nordisk_Suede

¿Jugará con el primer equipo?

Se espera que Maximilian juegue la mayoría de su tiempo en los Países Bajos con el Jong Ajax, filial que compite en la segunda división neerlandesa, el joven también entrenará con el primer equipo, lo que podría facilitar su transición y crecimiento competitivo bajo la filosofía de desarrollo de talentos del club.

El sueco ha estado ligado a la disciplina del Milan desde 2022, cuando llegó desde el Hammarby IF de Suecia, un club en el que su padre Zlatan tiene participación accionaria, y su progresión le valió una primera convocatoria al primer equipo rossonero en la Supercopa Italiana de diciembre pasado.

Ahora, con su llegada al Ajax, Maximilian Ibrahimović afronta un nuevo capítulo en su carrera, con la esperanza de emular y, quizás, superar los logros de su padre en tierras neerlandesas, donde Zlatan cimentó gran parte de su carrera antes de convertirse en una figura global del futbol.

Maximilian Ibrahimovic l Nordisk_Suede

Este contenido está realizado con la ayuda de herramientas de Inteligencia Artificial y con la revisión de un editor de RÉCORD