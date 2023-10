Que no se iba

No me gusta echarme flores como esos que se atraganten en redes cuando le atinan a una, pero en esta, que me tacharon de loco por los reportes europeos, lo hago con ganas: te lo dije, Paunovic no se va de Chivas.

Cuando saltó la especulación desde España que el serbio negociaba con el Almería, puse a chambear a mis orejas rojiblancas y me aseguraron que Veljko no se planteaba regresar a la Madre Patria. Así te lo puse en el chuirer. Salieron más reportes, incluidos un par de tuits del periodista mejor enterado de los grandes fichajes, Fabrizzio Romano, quien aseguró que estaba ya arreglado con el colero de LaLiga. Mientras, yo avisaba las novedades desde dentro del Guadalajara: dirá en conferencia de prensa que no se va. Luego te expliqué que había hablado con Hierro y que le comunicó que seguía, pero ante los periodistas pidió no tocar el tema, lo que avivó la presión mediática. Incluso en RÉCORD se fueron con la finta. Pero se los avisé.

Al final, tras ganar el Clásico, el Almería anunció a Garitano y hasta entonces varios se dieron cuenta de que lo que les adelanté era la realidad. Y es que me contaron ahora que la agencia de Paunovic, del recontra famoso representante Jorge Mendes, lo puso en la mesa del club español como opción y lo filtraron a la prensa amiga, pero nunca llegó una oferta formal a las oficinas del Guadalajara. Así como lo lees. Sólo fueron rumores que pusieron nerviosos a más de uno en la Perla, pero por fortuna, no a mis fuentes.

Eso sí, me quedo con la sensación de que nunca fueron transparentes hacia afuera, ni el técnico ni la directiva del Rebaño, para provocar una sacudida adentro, en el plantel, para unirlo en torno al entrenador. Así, hoy parece que no pasó nada, la grieta se tapó. La jugada les salió de '10', ¿no?

VIOLENCIA DE PANTALÓN LARGO

Cuando recriminamos la violencia en nuestras tribunas y fuera de los estadios, resulta que hay otros malos ejemplos en la cancha, y no precisamente de jugadores. Primero te cuento de lo del Rambo Sosa, que perdió la cabeza y fue a violentar a Volpi tras perder en Toluca. Me cuentan que el reclamo tuvo que ver con el gol del portero a su ex equipo, en el que por cierto, ni siquiera les festejó, se arrodilló a apuntar al cielo con las dos manos como es su costumbre.

Pues el directivo de Querétaro apareció en la cancha al final del partido y se fue con todo sobre Volpi cuando terminaba de orar, le dio un pechazo y le apuntó con el dedo, lo que no entendía el brasileño y se prendió. Pues los Diablos se quejaron ante Doña Fede y enviaron las pruebas necesarias, incluido un video con audio donde no es necesario escuchar las palabras, basta ver la actitud y agresividad del Rambo Sosa para entender que es culpable y que será sancionado. Terrible ejemplo del directivo del Querétaro. No hay cómo la libre.

NI SUSPENDIDO SE CALMA

Y otro que nomás no aprende a controlar su ira y sigue como pésimo modelo, raspando la imagen de un club ejemplar como León es Nicolás Larcamón, que a pesar de que estaba suspendido volvió a dar la nota por su agresividad sin control y encima, valiéndole el castigo previo.

De entrada, el técnico de La Fiera estaba castigado dos juegos tras sus reclamos contra el árbitro ante Gallos, lo expulsaron de nuevo por su desenfreno, y apareció en la zona de los vestidores en el TSM, donde no puede ir, así que espero que Doña Fede se la vuelva aplicar. Pues ahí increpó a Repetto, a quien se le conoce por mantener la calma. La victoria no justifica que puedas violentar a tu rival. ¿Ya detectamos el problema de Larcamón, o van a seguir solapando su agresividad?

FIESTÓN DE HISTÓRICOS

Donde tiran la casa por la ventana (una vez más) es en Pachuca, porque mañana es la inducción al Salón de la Fama, 12 años del evento que reúne a la crema y nata de nuestro pambol y grandes invitados internacionales. Esta vez asisten todos los nacionales: Cuauhtémoc Blanco, La Volpe, Rafa Márquez, Conejo Pérez, Chololo Díaz, el Sheriff Quirarte y Zaguinho, en representación de su señor padre, el gran Lobo Solitario, Zague, además del patrón Emilio Azcárraga Jean, para recibir el reconocimiento de Don Emilio Azcárraga Milmo. Del lado internacional, vienen Francesco Totti, Carles Puyol, Pretinha y por confirmar, Rivaldo. Además, vendrá gente de FIFA, con un mensaje incluido de Gianni Infantino, así como Alejandro Domínguez, la cabeza de Conmebol. Incluso habrá algo especial en la ceremonia con la campeona Jenni Hermoso. Atentos, por este Salón promete ser de nuevo una edición histórica.

SE TRANSFORMA DOÑA TELE

Ya de salida te cuento más de la novela de Faitelson y Marín a Televisa y lo que siguen preparando ante la falta de voces líderes y para posicionar de nuevo a la televisora de Chapultepec como la referencia pambolera en nuestro país de cara al Mundial 2026.

Pues me contaron que David no sólo se va como talento para las mesas de debate, donde hoy no hay una voz que levante el rating y marque tendencia con su opinión, sino que se marcha como ‘director editorial’ de TUDN, un cargo que está por confirmarse, pero es para que dirija la agenda y marque línea a su acostumbrado estilo. Y para eso, se llevará a gente de ESPN, que están terminando contrato. Por ejemplo, me dicen que ya casi está cerrado Odin Ciani, aquél que le hacía el color desde TV Azteca como bien puso el comunicador en sus redes de forma reciente.

Y la otra que vale la pena adelantarte de una vez es que están planeando que TUDN ya no se llame TUDN, como la bautizó el Alto Comisionado de Doña Fede, La Bomba Rodríguez, sino que el plan es marcar un antes y un después regresando al viejo nombre: Televisa Deportes. Es más, me aseguran que a quien dejó Juan Carlos como encargado antes de irse a la FMF, Olek Loewenstein, también está en 3 y 2, pues quieren marcar una diferencia desde la cabeza con lo que hoy es TUDN. Veamos.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: PUMAS: TOLUCA SOLICITÓ A COMISIÓN DISCIPLINARIA INVESTIGAR A ÁNGEL SOSA POR BRONCA CON TIAGO VOLPI