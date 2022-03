¿Qué pasará con Baños en América?

CONFUSIÓN

Arde el América, pero Solari se comportó como caballero hasta el último minuto. En la mañana se reunió con Santi Baños en el Nido, entendió la situación y con un apretón de manos sellaron su salida. El argentino lo comunicó a su cuerpo técnico y todos se despidieron de cada empleado que encontraron en Coapa, agradeciendo la estadía.

El dinero nunca fue problema, como cortaron el contrato que aún estaba vigente por casi año y medio más, se pagará conforme a la cláusula de rescisión que ejerció el América, con los cerca de dos melones gringos que percibía Solari al año.

¿Quién viene? Es la gran pregunta. De todos lo nombres que se han tirado como loco estas últimas horas, lo único que es certero es que Baños quiere a Larcamón. Eso sí, como Puebla sabe que es objeto de deseo, ya le plantearon una renovación más jugosa y amplia, para que sacarlo de la Angelópolis le deje más plata a La Franja. Si barato no les va salir, al menos el doble de los 1.4 millones que costaba.

AJUSTES EN LA DIRECTIVA

El otro gran cuestionamiento: ¿Qué pasará con Baños? Primero, lo que me asegura mi oreja americanista: Nadie está seguro, pues el Patrón junto a Juacho Balcárcel para revisar lo que necesitan ajustar para que el América “avance de nuevo”. Lo que sea necesario.

Así que Baños no está seguro, aunque hoy no tiene ni ultimátum ni aviso de salida. Eso sí, me cuentan que el Patrón sabe que Santiago “no puede con el paquete” y necesita ayuda. Así que analizan la opción de crearle un puesto arriba, pero que le responda a Balcárcel, que sea intermediario, alguien con más experiencia deportiva y de administración, de negociación.

Mientras, me cuentan que ya hay quién se está candidateando para quitar a Baños, desde el Maeto Reinoso, que se promueve a través de la alta plana de Televisa, hasta el Ruso Brailovsky, cuyo CV llegó también a la mesa del Patrón.

La realidad es que todo pinta para que Baños siga en su puesto y estoy convencido que si se marcha del club en un futuro cercano será porque el propio Santiago así lo decida, pues tampoco creas que la está pasando bien, al contrario, la inmensa presión del americanismo enojado con su gestión le ha pesado, como a su familia, y eso lo tiene muy cansado.

LÍOS CON EL INTERINO

Para entrarle al relevo en el partido con Rayados de este sábado, la directiva del América tenía mucha confusión, así que esperan que hasta hoy anuncien el plan para el banquillo.

Hubo tensión ayer, pues hablaron con Gilberto Adame para explicarle que no sería el elegido y el Lagarto prefirió bajarse del barco. Sin embargo, horas después arreglaron las diferencias y acordaron que se tomaría unos días de descanso para regresar con las pilas puestas. Por otro lado, Diego Ramírez no es opción para ser el interino.

NO SE SALVA EL PLANTEL

Lo que es algo seguro es que Solari no es el único que pagará por la crisis americanista, pues aunque el Patrón confiaba en que la plantilla reaccionara quitándose de apatías e inconformidades, al seguir con los pobres resultados tampoco se salvarán.

La directiva tiene la orden de seguir con las ‘primas’ o bonos congelados: mientras el equipo no levante, no habrá ganancias extra, a ver si así aprietan.

SE ENCENDIÓ EL INFIERNO

Pues ya que ventilaron el pleito entre Leo Fernández y el Dedos López en Toluca, que provocó que Nacho Ambriz no lo llevara ni a la banca al juego contra Tijuana como castigo, te amplio algunos detalles.

Como el argentino regresó crecido y se cree el papá de los pollitos en Toluca, pues en tierra de ciegos el tuerto es rey, en un entrenamiento se enganchó con el defensa. Empezó a gritarle frente a los compañeros, Leo le cuestionó a grito pelado que él quién era para ponerse al tiro y lo amenazó con romperle la madre si no le bajaba. Hubo empujones, Fernández estaba como loco y los tuvieron que separar. Todo atestiguado a lo lejos por Nacho Ambriz, que no se anda por las ramas.

El técnico detectó que Leo fue el provocador del pleito, y como es al menos la segunda que arma en la capital del chorizo, Nacho decidió castigarlo internamente con un partido, pues no va a permitir que siga en su plan de diva. Por eso, se espera que regrese este fin de semana, a ver si aprendió la lección.

PESÓ LA LANA…Y LA FAMILIA

Y ya de salida, de otro tema candente: el retorno de HH a nuestro continente, para jugar en la MLS. Pues me explicaron que algo que influyó en su decisión, además de que se convertirá en el mexicano mejor pagado, está el tema familiar.

Héctor y su esposa pasan por un tema delicado, y como la familia está en Tampico, viviendo en Houston estarán a menos de tres horas de viaje para poder atenderlo, así que fue clave en la definición para decirle que sí al Dynamo, así que ahí está otro elemento para los que critican su elección.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: AMÉRICA SE DISCULPÓ CON SU AFICIÓN TRAS DESPEDIR A SOLARI.