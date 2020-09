¿Qué protocolo debe seguir la afición para regresar a los estadios?

ESTRICTO PROTOCOLO PARA EL RETORNO

La oportunidad de ver de nuevo futbol en el estadio está cada vez más cerca en nuestro país, se necesitan las condiciones y que se aplique el riguroso protocolo sanitario que ya armó Doña Liga MX y que las autoridades ya le palomearon.

Ya actualicé como está el panorama: como hay sedes que están por pasar a amarillo, ahora depende de la Liga MX que se ponga abusada, y en lugar de castigar a todos por las ciudades en las que aún no se puede asistir a la tribuna, permita que los que puedan, ya empiecen a llevar algo de afición. Para lograrlo, hoy te cuento de qué se trata el protocolo que ya elaboraron para que los clubes apliquen en los inmuebles.

LOS PUNTOS CLAVE POR CUMPLIR…

De entrada, la apertura de la tribuna será entre 25 y 30 por ciento del aforo total de cada inmueble, ni más ni menos. Todos los aficionados deberán pasar por las medidas de síntomas que ya todos conocemos para ingresar, el que no las cumpla, va para atrás.

Ya dentro, deberá utilizar el cubrebocas todo el tiempo, además de mantener la sana distancia de más de 1.5 metros para sentarse.

Además, está una doble recomendación importante: una es que no festejen airadamente los goles, por aquello de la escupida, y la otra, que parece lógica pero no está de más: que exista conciencia de que son negativos al contagio antes de ir al inmueble.

También, para los clubes será obligatorio que exista jabón y gel en todos los baños, ya ven que luego ni agua hay en algunos templos de nuestro pambol. Pues ahora si quieren gente, se aplican.

La venta de productos estaba prohibida en un inicio, pero después agregaron una cláusula para que si el equipo logra demostrar que lo que se venda está debidamente sanitizado, lo hagan.

Eso sí, los equipos que jueguen no podrán tener contacto con el resto del estadio el día de juego, es decir, al llegar a vestidores y a cancha aislados, en una especie de burbuja, juegan y regresan aislados. Veamos cómo se aplica.

EL TATA LO TIENE EN MENTE

Mi compadre Rubén Rodríguez levantó polémica con su entrevista a Funes Mori y el deseo del argentino por jugar con el Tri. Yo puedo agregar que el deseo de Rogelio no es nuevo, y es tan auténtico que ya había hablado incluso con Gerardo Martino.

El Tata lo buscó hace más de un año, cuando Funes Mori estaba en su mejor momento, para conocer su disposición de ir a la Selección Mexicana, antes de saber que por reglas de FIFA no podía.

Ahora que ya se puede y que el delantero de Rayados está a punto de tener todo en regla para vestir la verde, Martino volverá a valorar su convocatoria. Aunque para el Mundial está Raúl, y JJ se apunta como el relevo, no descartes que en lugar del apagado Chicharito, podamos ver a Funes Mori defendiendo a México en el 2022.

SE APLICAN CON CONTROL ECONÓMICO

Estoy recabando más datos de los que están aplicando bien el control económico en la Liga de Expansión MX, para darles su reconocimiento en este espacio, aunque ya tengo varios de los que no dan una para aplicar el control.

Te cuento hoy de uno de mis favoritos, de los rebeldes del Ascenso: El Corre, que no sale de una cuando ya está entrando a otra. Sobre tener finanzas sanas y gestión ejemplar, es el peor de los clubes en la Expansión MX.

El equipo de la UAT gasta hasta lo que aún no tiene, recuerda que es mantenido por papá gobierno a través de la Uni, que el año pasado le dio casi 200 millones de pesos de presupuesto. Pues su nómina es la más cara del circuito, sirva de ejemplo que a Roberto Hernández le pagan más del doble del promedio de los técnicos del circuito.

Y para acabarla de amolar, ya te había contado que su presidente, Roberto Mansur, está en plena campaña para ser alcalde, y parece que ya se contagio de Covid-19. Ya confirmo. Por lo pronto me están llegando reportes de que ¡ya hay adeudos del Corre con jugadores! No hay aún controversia, pero no es posible que mientras se están quejando en el TAS de la ayuda que le dio la Liga MX al Ascenso MX, la UAT no pague a tiempo. ¿Somos o no somos? ¿O sólo querían ver qué tajada sacan?

NO SE MUEVE DE LA FOTO

Y hablando de la Expansión MX, nomás no quiero dejar pasar la chance de mandarle un saludo al ‘Espejitos’ Higuera, que ayer hizo lo posible por colarse en la presentación del Estadio de León y en cuanto pudo tomarse la foto con la plana mayor, con De Luisa, Bonilla y Chucho Martínez, no perdió la oportunidad. Se ve que necesita mucha atención. Sí, sí, ya te vimos, José Luis…

