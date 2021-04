¿Qué sueldo percibe Douglas Costa?

EL IMPOSIBLE SALARIO DE DOUGLAS

Hoy me arranco con otra de las ‘regiofantasías animadas de ayer y hoy’, ahora con lo del brasileño Douglas Costa. Vaya bomba de humo que se inventaron mis colegas del norte.

Es cierto que el representante soltó que Tigres preguntó por el centrocampista del Bayern Munich, pero de eso a publicar que realmente había una chance de que llegue a San Nicolás de los Garza hay una galaxia de distancia; aunque ya sabemos que es el deporte favorito de nuestros ‘colegas’ regiomontanos, alimentar los inventos. Incluso leí después de que el Kun Agüero dejó al City …que había chance de que llegara a Rayados. Les digo.

Para explicar lo de Douglas: imposible que se ponga la piel felina, aquél acercamiento fue un mero saludo a Rafa Carioca como ya explicó mi compadre Rubén Rodríguez en su columna. Hay una principal, y diría única, razón por la que no puede jugar en Tigres: el salario. Así de sencillo, Costa gana más que Gignac, y para su siguiente equipo pide más de ¡seis melones de los verdes al año! Ahí nomás. Ni los de Cemex pueden pagar eso. Así que mis regios, ya olvídenlo, ya no se torturen más.

AÚN NO LLEGA LA BUENA

No cabe duda que uno de los jugadores que nos han maravillado en Liga MX y con Selección Mexicana es el sensacional Luis Romo, quien arde en deseos de jugar en el Viejo Continente, y seguro que tiene con qué.

Sin embargo, acá sigo aclarando el panorama, que no se construye con meros deseos: no existe oferta ni sondeo aún en La Noria desde el otro lado del charco. No dudo que si luce en Copa Oro o en Olímpicos pueda llegar alguna, pero por ahora tiene contrato hasta el siguiente año aún con Cruz Azul.

EL HÉROE PREOLÍMPICO ESTARÁ LISTO

Sebas Córdova fue el héroe del Tri en el Preolímpico y muchas esperanzas de medalla están depositadas en él para la próxima justa en Tokio.

A pesar de que salió con un golpe en el pie derecho, e incluso mostró una imagen cruda en redes sociales del pisotón con sangre, me asegura mi oreja emplumada que estará disponible para el encuentro contra Necaxa. Ya dependerá de Santi Solari si quiere dosificar a su jugador, como ha sido la vertiente en su gestión cuando alguien acarrea molestias. Leo Suárez levanta la mano.

En el caso de Henry Martin, quien también regresa ‘tocado’ del Tricolor, será Viñas el que arranque titular.

PUERTAS ABIERTAS PARA VOLAR DEL NIDO

Solari no cuenta con Gio y Sergio Díaz para el próximo torneo y ya la directiva les hizo saber la intención de que puedan salir a otro equipo sin que haya alguna traba por parte de los altos mandos.

El paraguayo concluye su préstamo y no tiene la aceptación del técnico argentino; en el caso del mayor de los Dos Santos su contrato llega a su fin en este verano sin pena ni gloria después de dos años en el club.

Su alto sueldo hace que se piense en su salida y ya algunos equipos como Monterrey han llegado a contactarlo para mediar su situación, así como escuadras de España como el Osasuna. ¿Dónde te gustaría verlo?

