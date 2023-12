'Rehecho' desde el corazón

Qué tremenda frase se mandó el Chino Huerta en la playera cuando le marcó a Chivas, el equipo que lo vio nacer como profesional, el que lo formó en la base, pero que no lo supo consolidar como futbolista.

Sensacional agradecimiento a Pumas por creer en su futbol, no sólo en el mensaje, sino con su calidad en el campo, que lo convirtió en la mayor revelación del torneo, una de las figuras de este Apertura 2023 y que ahora en Semifinales será la carta fuerte para tratar de sorprender a Tigres.

Bueno, pues no me quedé con las ganas de preguntar por dónde venía la idea de recuperar aquella frase que patentó el Jimmy Lozano en 2004, el año del Bicampeonato de Universidad.

Resulta que un aficionado de Pumas visitó al equipo en Cantera, de estos que se quedan en la puerta esperando a que salgan los jugadores. Esperó a que el Chino saliera y le hizo señas para que se parara, a lo que César accedió pensando que era para firmarle o tomarse la foto.

El fan sacó la playera que le había diseñado y le mostró el mensaje: “Re Hecho en CU”, con todo y las huellas de color azul y oro a los costados y el escudo del equipo en pequeño; le explicó que le daba el regalo con el corazón porque se había ganado a la afición auriazul. Huerta quedó maravillado y agradecido. El seguidor se la regaló y el Chino le prometió usarla. El resto es historia, un mensaje que se clavó directo en el espíritu de los seguidores del Guadalajara, club que no pudo mantenerlo ni encumbrarlo como hoy lo hace Pumas. Sensacional.

LA TRANSFORMACIÓN AZUL SE COMPLETA

Hace meses te avisé que aunque Cruz Azul estaba arrastrando gacho la cobija en Liga Meme X, los cambios al interior ya se estaban gestando, y hoy están a punto de dar una agradable sorpresa a los aficionados cementeros.

Ya se sabe que Iván Alonso es el encargado de encabezar el proyecto deportivo y está trabajando desde La Noria, sólo falta poder ya hacerlo oficial junto al técnico elegido (y ya arreglado), hasta que se desocupe de su actual chamba, es decir, hasta que Martín Anselmi encare la Final en Ecuador con Independiente del Valle, que culmina con la Vuelta el 17 de diciembre.

Me cuenta mi oreja pitufina que la directiva que encabeza Víctor Velázquez está muy avanzada en la renovación de la estructura deportiva, desde la cabeza a los pies, de directivo a técnicos, de médicos a inteligencia deportiva, y en todas las categorías; la Nación Azul se va a quedar con la boca abierta de la transformación que se gestó al interior. Como te había avisado ya.

Aunque por la mala imagen que dejó en Pachuca no me gustó Alonso como opción, la realidad es que al grupo que están armando alrededor, especialistas de distintas latitudes, no de gran renombre, sino de presente destacado y mucho futuro, la realidad de La Máquina está por cambiar, al fin como un equipo de nuevo hecho y derecho, no armado al compás del gusto de los asesores del Presidente.

Eso sí, paciencia mis amigos celestes, hasta que esté libre Anselmi se hará la gran presentación de la transformación. Estén expectantes, esto ya se parece más a Cruz Azul que el remedo de equipo en el que lo habían dejado convertirse.

SIN EL HIJO DEL LEGENDARIO ARQUITECTO

Viendo cómo sufría el América como visitante ante León en el inicio de los Cuartos de Final, pensaba lo que van a extrañar cerrar las series en el Azteca el próximo torneo, donde se crecen normalmente tras los malos inicios como en Cuartos. Y creo oportuno adelantarte que las fechas para que se cierre el Coloso de Santa Úrsula podrían extenderse hasta terminar el próximo torneo, además de que está perdiendo gas el rediseño que se iba a hacer del mítico templo pambolero de nuestro país. Me explico.

De entrada, contrario a lo que muchos pensaban, las Águilas, y, por tanto, el Cruz Azul, sí van a poder iniciar el torneo venidero jugando en el Azteca, pues se sigue retrasando el inicio del proyecto de cierre para la remodelación de cara al Mundial 2026. Y esto responde a que se van a tardar menos en tenerlo listo, ya no los dos años que se tenía contemplado hace poco, sino que podría quedar en apenas tres semestres.

Y es que la idea que tenían de continuar el proyecto que dejó incompleto el histórico arquitecto Pedro Ramírez Vázquez para su inauguración en 1966 ya no es tal, al grado que ya cepillaron Javier Ramírez Campuzano, hijo del icónico creador del Coloso de Santa Úrsula, y ya no es parte de la remodelación actual del Azteca.

Me dicen que se quedaron ideas, pero ya no van con el plan inconcluso que armó en su momento para Emilio Azcárraga Milmo, es decir, ya no estará apegado a la visión de la familia. Veamos cómo queda pues, pero ya que lo hagan oficial porque hay mucha, mucha incertidumbre.

