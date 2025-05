Rompen con Almada

Vaya revolución que se está armando en Pachuca. Rompieron filas los futbolistas y me cuenta mi oreja de Tuzolandia, que los jugadores ya están cansados de Almada y a lo que llaman 'régimen militar', con triple entrenamiento al día y que apenas les dio cuatro días de vacaciones. Es más, en el vestidor me aseguran que están rezando para que se lo lleve Cruz Azul y que ni llegue al Mundial de Clubes.

La cosa se pone peor con la llegada de otro Kenedy, ahora Robert procedente del Valladolid, y que resulta que tampoco lo pidió Almada. Y para como es, tampoco lo pondrá a jugar. El colmo que también encendió al vestidor es que contra el América, el Profe se entercó y prefirió dejar fuera al brasileño por meter a Juanito Cigala de 17 años de edad. Y todo porque el goleador de los Tuzos tuvo un 'detallito' en una concentración.

No cabe duda de que lo que más le conviene al Pachuca es que les paguen una buena pasta por la salida de un entrenador que ya está en el final de su exitosísimo ciclo en la Bella Airosa.

AÚN ES OPCIÓN CELESTE

¿Y el Guille aún está en el radar de Cruz Azul? Sí, mi querido Francoliever. Los reportes de la prensa amiga que aseguran que ya no irán por Almada desde La Noria son una especie de presión para que La Máquina se apure a pagar la cláusula de rescisión de 4.5 millones de dolarucos. Y no es necesario que negocien, ya sabemos que Iván Alonso no es querido en la Bella Airosa, basta que convenzan al técnico y depositen. Eso sí, tras leer este Franco, quizás se lo piensen mejor en las oficinas cementeras de Gran Sur.

EL AME YA ENVÍO ESPÍAS

Mientras tanto, el Ave de las Tempestades se da tiempo de pensar en la Final que inicia hoy y en el Playoff ante LAFC por el Mundial de Clubes, al grado que ya mandaron gente a hacerle marca personal al club angelino. Desde hace semanas, miembros de inteligencia deportiva están en Los Ángeles para analizar todos los partidos de aquí al 31 de mayo. Como te adelanté, el Patrón Azcárraga ya avisó que ir al torneo internacional es prioridad, por lo que Jardine no arriesgará de más ante los Diablos.

DOÑA FEDE CONTRADICE AL TAS POR ASCENSO

De salida, Doña Fede se está equivocando y feo al evitar reanudar el ascenso. Desde las oficinas de Toluca se puso en marcha una campaña para tratar de minimizar el legítimo reclamo de 10 equipos de Expansión por respetar el dictamen del TAS para regresar la promoción a Liga MX.

En 2020, cuando U de G, Mérida y la UAT se quejaron ante el TAS, la FMF pidió permiso para "suspender" seis años el descenso y ascenso. Sus palabras. Y hoy, convenientemente, se contradice, pues asegura que sigue "vigente" con la regla de los cuatro certificados. ¿Entonces qué carajos le autorizó el TAS en ese momento? Incongruente. Encima, es juez y parte al decidir cuáles clubes tienen palomita para subir. Qué raro que nunca llegan a cuatro, ¿no?

Además, Doña Fede dice que fueron los equipos del entonces Ascenso los que solicitaron recibir la lana del subsidio, cuando en realidad fue la propia FMF la que se los ofreció a cambio de que ya no hicieran ruido. ¿O existe documento firmado donde acepten que con el pago ya se arreglaba todo? No hay tal. De verdad creen que afición y periodistas son tontos.

¿REVANCHA CONTRA EL BOLSILLO DE REBELDES?

Y lo peor, ya sabemos cómo se las gastan en Toluca: me contaron que cada mes, el día 18 cae puntual el pago del subsidio que reciben los 11 clubes (ya sin Cimarrones, de 'franquicia congelada'), pero casualmente, este mes de tanta controversia, pues ya no cayó la lana a los clubes quejosos. ¿Qué coincidencia, no?

