Santiago Baños tendrá un último chance en América

AZCÁRRAGA DE UN MANOTAZO

América es un caos. El cese del Piojo vino directamente de Azcárraga y la directiva no tenía ni idea, así como no la tiene sobre el reemplazo de Herrera. Me explico.

La paciencia estaba agarrada con pinzas. Un detalle simbólico: la cúpula del club de Coapa le había encargado a Santiago Baños buscar una opción para el banquillo desde que culminó la Liga MX, es decir, desde que fueron eliminados por Chivas. La opción era latente. El directivo comenzó a plantear candidatos. Eso sí, nunca se lo avisó al Piojo.

Una de las opciones que aparecieron en la lista era el Vasco Aguirre. Lo buscaron. Le propusieron un proyecto, pero carecieron de lo que sí traía la oferta de Rayados: un contrato a largo plazo, no sólo por una temporada, además de un salario acorde a la jerarquía del timonel internacional. Javier declinó la oferta de las Águilas, pero aceptó al poco tiempo la del Monterrey.

Y así, Baños ha seguido buscando y buscando sin éxito. Hoy te lo puedo contar así de claro: no hay candidato real, avanzado, con el que ya se haya platicado, para el banquillo del América. La decisión de Azcárraga, de no tolerar las actitudes del Piojo, sólo se la compartió a Juacho Balcárcel, y éste se la comunicó a Santiago, que ni la vio venir. Fue una decisión intempestiva, que agarra a las Águilas con los chones abajo. No hay claridad.

Fue tan sorpresiva, que Herrera estaba todavía el domingo grabando promocionales para Televisa, con el permiso de Baños, sin saber ninguno de los dos lo que pasaba.

Ahora, lo que también puedo asegurarte es que de todas las bombas de humo que ya están tirando en redes sociales sobre el posible sucesor de Herrera, de todas, la que pinta mejor el panorama es la de Mohamed, por su pasado exitoso en Coapa y porque el argentino quiere volver, a pesar de que no lo han contactado. Fuera de él, el que quieran es candidato. Anote usted el nombre de un entrenador que esté facultado para dirigir en Liga MX y es candidato. Así de complicada está la realidad americanista.

EL QUE SIGUE ES EL ‘PRESI’

Pregunté directamente: ¿Vendrá una limpia? ¿Es una reestructura? ¿Harán más cambios? Es la lógica que debe pasar en el América. Pero la respuesta no fue clara, aunque sí deja una intención contundente: “Por ahora, sí”, con énfasis en el “por ahora”.

Lo que me dejaron en claro es que el Piojo se fue por la actitud, no tanto por los resultados, pero que Azcárraga mandó un tremendo regaño tanto a Herrera como a Baños, quien es el siguiente en la mira, pero se han detenido por un tema de parentesco, eso lo ha salvado. Hasta hoy.

El patrón no está contento con la labor de Santiago, que ha dejado que el club se desmorone poco a poco, más por incapacidad que por ganas, pues si algo le reconocen al presidente es justamente que ha tratado por todas de salvar. Pero carece de la personalidad y liderazgo que requiere el América.

La cúpula se dio cuenta de que le falta capacidad y le ha dado una última oportunidad de salvar la nave, incluso le mandarán ayuda en la administración del club, en la que se encuentra rebasado. Ahora sin estar a la sombra del Piojo Herrera, quien lo llevó a la silla del América, viene la grande de Baños, es la oportunidad de demostrar lo que realmente vale, o se va. Su primer objetivo: cerrar al técnico adecuado. Vaya tarea.

Eso sí, para poder cepillarlo le van a inventar un puesto cercano a la FMF o en algún otro lugar de la empresa, no lo cortarán tan abruptamente como lo hicieron con el Piojo.

EL PELADO SE DEJA QUERER

Ahora, me voy con el otro que sufre por falta de cabeza. Desde presidencial hasta la del entrenador: Cruz Azul.

Te puedo contar que al fin, ya sondearon el tema Almeyda, ya preguntaron qué y cuánto se necesita para sacarlo de San José para llevarlo a La Noria. Y el Pelado ya sabe del interés, por lo que dejó abierta la posibilidad. No hay más, no ha empezado una negociación real, pero es la apertura de la chance para que llegue un entrenador de gran prestigio como estratega, ganador y con personalidad que conecta con la grada. ¿Es el bueno? Falta mucho camino por recorrer.

Hoy, la Nación Azul debe enfocarse en que Poncho Sosa sigue en caballo de hacienda para hacerse del control del banquillo celeste, pues es por quien apuesta Ordiales, es de su plena confianza y es el que ya está negociado. Veamos en qué para.

Por cierto, dejo botando un tema por demás interesante para mis amigos cementeros: si creían que Billy Álvarez estaba más borrado que un pizarrón de primaria rural, piénsenlo dos veces. Ahí viene el contraataque. Más detalles en las próximas columnas.

EL REGALO PROMETIDO DE LA EXPANSIÓN

Vaya Final que terminó logrando la Expansión MX, después de los primeros 90 minutos más tensos que la relación entre Bonilla y De Luisa. Chiste político futbolero. La Vuelta tuvo un primer tiempo igual de cerrado, hasta que con el gol azulgrana nos regalaron un cierre espectacular, que terminó ganando la Jaiba Brava en el estadio maldito, el de la Ciudad de los Deportes, que agotó su magia para ver a un equipo local coronarse. Felicidades al Tampico Madero.

Ahora, para los que se llenaron la boca al decir que no había premio para el ganador, que era de chocolate la Final, les tengo noticias: hay jugoso premio prometido para los monarcas, aunque en ningún lugar está estipulado cuándo y cómo se lo darán. Me explico.

Resulta que además del bono que le dieron a los clubes del ex Ascenso para apoyarlos rumbo a la gestión ejemplar que requieren para aspirar en un futuro a jugar en Liga MX, la presidencia de la Expansión MX, todavía a cargo de don Enrique Bonilla, prometió que a cada monarca del Apertura y del Clausura, es decir del torneo Guard1anes 2020 y Guard1anes 2021, le iban a tocar cinco millones de pesos. A cada Campeón.

Además, serán otros cinco millones de pesos al que se corone en el Campeón de Campeones, que enfrentaría a los dos monarcas de cada certamen. Incluso, recalcó la posibilidad de que si un solo equipo ganaba ambos torneos, de forma automática se adjudicaba los 15 mdp. Nada despreciable, un premio que ayuda en estos tiempos de complejidad económica, y más con los bajos presupuestos que manejan los equipos del renovado circuito.

El problema, me dicen los que saben, es que ni está por escrito este tema ni saben cómo se pagará o cuándo. Así que recomiendo a mis amigos de Orlegi que llamen ya a las oficinas en Toluca para reclamar su premio, no se las vayan a aplicar. Al fin que ya saben que eso casi no se da.

ROMPIENDO CÓDIGOS EN MÉRIDA

Otro temita de la división debajo del circuito de honor: mis compas de Venados se pasaron por el arco del triunfo la ‘recomendación’ que les hicieron desde la Femexfut a todos los miembros de Liga Em Ex, Expansión Em Ex, Segunda Premier, Tercera Profesional y todas las ramas bajo su resguardo: no contraten a nadie que tenga qué ver con la inventada y ya funesta Liga Balompié, por estar fuera de los reglamentos de FIFA, con futbolistas sin protección y dueños de desconocida procedencia.

Pues mis compas yucas les pareció buena opción fichar a un viejo conocido de Liga MX que decidió apostar por la Liga Balompié a pesar de las advertencias: el Chatón Enriquez. Se los dijeron varias veces, no promuevan el caos que genera esta nuevo torneo, que se ha llenado de deudas y ha dejado desemparados a futbolistas. Pero pues a los Venados les entra por un oído y les sale por el otro. Si se fueron contra los equipos de Liga MX y Expansión con su fallida demanda ante el TAS para quitarles una lana, ya que importa hacerle el caldo gordo al nuevo torneo. Les valió sombrilla.

NEPOTISMO EN EL ARBITRAJE MEXICANO

Y para terminar, otra perlita de la Comisión de Brizio. A pesar de que el arbitraje fue un desastre en la Liga de Expansión Em Ex durante toooodo el torneo, con quejas constantes de toooodos los equipos, les valió sorbete cuidar al menos la Final. Un desastre la Ida. Para la Vuelta se esperaba al menos a un silbante de jerarquía, pero nada. Se impuso el nepotismo.

Resulta que el designado fue nada más y nada menos que Édgar Allan Morales, hijo de Mauricio Morales, instructor de la Comisión de Arbitraje y compadre de Brizio, aunque en las oficinas de la FMF le llaman ‘asesor’. Edgar Allan apareció una y otra vez en el torneo de Expansión. Regándola una y otra vez, por lo que extrañó su designación en la Final. Sin embargo, trae comba.

Me dice mi oreja con pito que cuando pones a un árbitro en la Final de la división inferior es porque a la siguiente debutará en el torneo de arriba, es decir, Mauricio Morales preparó el camino para que su muchacho se estrene en Liga MX el año próximo. Cómo se ve que ni Brizio ni De Luisa ni ninguna autoridad han visto las actuaciones de Édgar Allan. Basta con que vean la Final en Ciudad de los Deportes. Sirve el primer minuto. La primera falta. Véanla y me entenderán. Un desastre lo que sucede en la Comisión de Brizio. Y como decía mi compadre Maussan: “Y nadie hace nada”.

