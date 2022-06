Si Reynoso acredita adeudo de Cruz Azul, Aguirre no dirige

SIN PAGO NO DIRIGE

Cruz Azul tiene más problemas que justificar el hecho de que le cedieron al América el fichaje del Cabeza, pues resulta que no han terminado de liquidar al peruano Reynoso. Me cuentan que le están dando migajas al timonel que los hizo campeones y eso no le parece justo, obviamente, quiere lo que establece el contrato.

¿Y esto por qué es relevante? Pues si Juan acredita que La Máquina tiene adeudos, el nuevo entrenador, Aguirre, no podrá sentarse en el banquillo al inicio del torneo. Así que queda una semana para arreglarlo. Ya, no sean codos, denle lo que le corresponde.

NEGOCIAZO CON EL MAGUITO

Me sorprende que más de uno ponga el grito en el cielo con el intento de repatriar a Orbelín, porque no lo están viendo con claridad.

Primero, en cuanto pisó Vigo, el Chacho Coudet le avisó al mexicano: “Yo no te pedí”, y como no le da bola, el Celta le puso el cartel de venta para hacer un negociazo, pues seguro no se acuerdan varios que llegó gratis; es más, lo que no saben varios es que ¡aún le quedan cuatro años de contrato!

Así que lo que le saquen ahora, apenas a seis meses de firmarlo, con Chivas o Toluca, que también está interesado, será de alto rendimiento para el club gallego, que necesita lana. Así de sencillo.

SE FUE CON EL MALO

Por cierto que ahora que Otero se marcha a Necaxa, cómo ha de estar enchilada la directiva del Ame por este fichaje, pues como te conté alguna vez, Baños le preguntó a Solari si quería a Murillo del San Luis, ya teniéndolo amarrado y negociado con el Aleti mexicano, a lo que el argentino dijo que el de Santos era mucho mejor y que prefería que hicieran el esfuerzo por el suyo. El resto es historia y ya te la sabes. No cabe duda que el tiempo siempre pone las cosas en su lugar.

SE BURLÓ Y YA LLEGÓ

No salgo del asombro que nadie levante la voz por un fichaje que debería tener restricción en nuestra liga, pues se burló de un club mexicano hace unos años y resulta que otro le abrió las puertas para este torneo: Gastón Silva, quien llega al Puebla.

En 2017, Pumas anunció el fichaje del uruguayo, luego de que Ares de Parga se arregló con el Torino para comprarlo y con su representante, la mamá de Gastón, en el tema salarial. Lo anunciaron en redes, le mandaron los boletos de avión para presentarlo y Silva nunca llegó; días después, el Independiente argentino lo anunció como refuerzo oficial. Así nomás por sus pelotas, el charrúa decidió romper el pacto ya firmado.

Universidad emitió aquél comunicado de “que nadie se burla” del club auriazul y entabló demanda ante el TAS, que terminó ganando en 2020, por lo que el equipo argentino les pagó 950 mil dolarucos. Eso sí, Gastón seguía jugando sin pena alguna. ¿No crees que Puebla debió hacer un filtro antes de darle la oportunidad a un tipo que se mofó de un equipo como Pumas?

NO PROCEDE LA DEMANDA

Al que le sigue lloviendo sobre mojado es a mi amigo Kuri, que como ya se quejó con mi compadre El Fantasma: ¡lleva casi nueve meses en el tambo y no le han hecho baby shower!

Pues ahora le tocó que se acabara su reclamo contra la FMF y Santos por el caso Hinestroza, le dijeron que no y metió un amparo, y justo estos días ya le llegó la notificación de no ejercicio de acción penal contra Bonilla, Peniche, Irarragorri y todos los que metió en el caso. Ahora le queda luchar con todo para salir del botellón.

SIGUE LA DESBANDADA EN DOÑA TV

Donde también hay malas noticias es en Doña Tele. Ya te había dicho hace unos meses que venía el desmantelamiento del cuartel general de Miami de TUDN, para concentrar en la Ciudad de México y así ahorrar recursos.

La televisora recortó a más de 70 personas, incluido talento como Pablo Ramírez, el Profe Bracamontes, Tony Cherchi y Carlos Pavón; a otros los tiene en ‘stand by’ sobre su futuro, como el buen José Luis López Salido, y a unos los va a reubicar en México como a Félix Fernández. Es la adaptación a los nuevos y complicados tiempos.

NO SE VA POR LEALTAD

Por cierto que hace algunas columnas te anticipé que la mejor comunicadora en transmisiones que existe en este país se mudaba a TUDN, pero resulta que a la gran Majo González no le convenció la generosa propuesta, que incluía narrar Liga MX además de una sustancial mejora salarial, por quedarse en TNT y ser leal al canal que recién le abrió las puertas. Ojalá que la tomen en cuenta más.

Quien sí se mueve de aparador a la señal de Chapultepec es María Fernanda Mora, quien aceptó la propuesta de Televisa para dejar a mis compas de Fax Sparts tras ocho años.

