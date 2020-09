Tata Martino no trabajó pesado con jugadores en microciclo

SE REAVIVA EL FUEGO CONTRA EL TRI

Ya extrañaba los dimes y diretes entre la Selección Mexicana y los clubes que ya no quieren prestar jugadores. Cuando se acerca el Mundial y recién terminado, los pactos para que el Tri sea prioridad están a tope y la verdad es que todo se carga al técnico nacional, porque todos apoyan. Pero en el punto más lejano entre cada Copa del Mundo, como ahora, se le olvida por arte de magia a los entrenadores de nuestra Liga MX que se habían comprometido a aportar al equipo de todos. Y entonces sí, vuelan piedras de aquí para allá y de allá para acá.

El Piojo lanzó la primera después de alcanzar un punto ridículo de tantos lesionados. En Selecciones Nacionales están consternados por las palabras del timonel águila, quien aseguró que la lesión de Memo Ochoa o el mal estado de Córdova es producto de lo que sucedió en el microciclo del Tata de cara al partido contra Guatemala. Les causa asombro cómo ya se le olvidó a Herrera lo que se trabaja en el Tri. Como si no lo supiera. Pero ya le contestó Martino con la clase que caracteriza al argentino: “Estamos tranquilos, por ese lado, respaldados científicamente”. Palabra.

Me puse a investigar y te platico: los días que más trabajaron fueron el lunes y martes, una sola sesión, para sacar el cansancio. Y eso fue todo. El miércoles por la mañana fue algo ligero y adiós. Es decir, eso de que fue por ir con el Tri que se lo crean en el Nido, que ahí sí le creen todo.

Lo que es un hecho es que la lista final para la gira europea saldrá estos días y no estoy seguro de que Torrado pueda arreglar con los equipos la baja de jugadores, como ya adelanta mi sensei Medrano en su columna en otra de las páginas de este diario. Martino aseguró que “no se negocia con clubes”. Veamos de qué cuero salen más correas.

LO TRAICIONARON LOS MARISCOS

Ya que estoy con seleccionados, de una vez te cuento que mi Dieguito Lainez la está pasando mal en la madre patria, y no creas que por el tema deportivo, ¡sino que ahora lo traicionó la comida!

Ya fue el colmo, cuando Diego tenía la confianza del inge Pellegrini, no pudo tener participación en los últimos dos partidos con los sevillanos porque pescó una infección estomacal de aquellas. Resulta que en la semana en la que también enfrentaron al Real Madrid, mi Lainez vio las de Caín por echarse unos mariscos, que mermaron su desempeño físico.

Recientemente el canterano de las Águilas sufrió de apendicitis, pero gente cercana descarta que tenga secuelas y sólo se enfoca a recuperarse para volver a una convocatoria. Qué cosa.

LES COLMÓ LA ESCUELITA DEL CHEPO

La gota que derramó el vaso con los jugadores es que la semana pasada les pidió a cada uno que escribieran en una hoja cuáles son las funciones de su posición, quería saber qué entendía cada futbolista de su rol en el campo. Si no entregaban la cuartilla, habría castigo. Como en la escuelita, pues, al estilo de De la Torre, con una rigidez casi militar. Claro que esto no cayó bien en el grupo. Y el resultado saltó a la vista.

La directiva escarlata estaba segura que aguantaría al entrenador hasta el fin del torneo, pero salieron más los cálculos y tuvieron que echar al ruedo a Carlos Morales, el interino que ahora se apunta a quedarse por lo que resta del año. Una opción que no estaba en los planes.

Es cierto que están buscando técnico, pero no urge. Como relevo, sí pensaron en Cristante, pero no creo que se animen, porque no quieren quemar a Hernán y tampoco creas que hay mucho dinero en las arcas del club en la capital mundial del chorizo.

Lo único seguro es que ya sin el Chepo, la fiesta de los Diablos en Toluca promete no tener fin, no hay quién se imponga en ese vestidor. Quizás don Valentín podría. Pero fuera del dueño, no existe nadie con ese poder.



…LA POSIBILIDAD DE HEINZE

De una vez les digo a todos los que pensaron que Gabriel Heinze es una opción para los Diablos que está fuera de cualquier proporción. No hay cómo pagarle. Es un sueño guajiro. Descártenlo, pues.

Y me sigo con los rumores que también se soltaron en San Luis, que también empezaron a suspirar por Heinze para el banquillo: no-hay-forma, es im-po-si-ble. Con tal de contarte que los extuneros ahora Atléticos Mexicanos aún están pagando lo que les costó cortar a Matosas. Imagínate si hay lana para traer a un entrenador como el argentino. Hay que leer cada cosa.

ÚLTIMA CONDICIÓN PARA EL REGRESO

Para cerrar hoy, te dejo lo último del tema que ya te puse en la mesa hace semanas: la Liga MX está casi lista para plantear a los dueños la respuesta a sus plegarias para poder regresar gente a las tribunas.

Es un hecho que en Liguilla ya habrá apertura, pero la siguiente semana será la junta cumbre en las oficinas de Toluca, bueno, por videoconferencia, para cerrar los detalles y explicarles el protocolo que ya te detallé la semana pasada y para dejarles un tema bien claro: si abren, será total responsabilidad de cada club lo que suceda con los aficionados y el riesgo de contagios. Una vez que los dueños y presidente de los equipos acepten esto, luz verde y ya veremos gente en la grada en unas semanas.

OTRA MÁS CONTRA BILLY

Ahora sí, el último, para que no se me quede en el tintero. Me contaron que en estos días veremos una nueva acusación de las autoridades de gobierno contra Guillermo Álvarez, por si le faltara algo más. Pero esta no tiene que ver con temas de dinero, sino con otro delito complicado de ventilar en estos medios. Sin embargo, es mi deber avisar al menos que pesa esta grave acusación sobre el exmandamás de Cruz Azul. Está relacionada a ‘cosas’ que encontraron en su oficina principal tras el registro de la gente de gobierno. Si se hace público, prometo explicar de qué se trata, pero prefiero que este tema se mantenga sin reflector, para no afectar más la imagen de Billy. Atentos.

