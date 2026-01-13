Balacera en Torres Lindavista genera operativo en la GAM

Una balacera ocurrida este martes en la colonia Torres Lindavista, en la alcaldía Gustavo A. Madero (GAM), movilizó a corporaciones de seguridad y provocó un amplio operativo en la zona. El incidente se registró en las inmediaciones de una plaza comercial, lo que generó alarma entre vecinos y personas que se encontraban en el lugar.

Elementos de seguridad desplegaron un operativo tras la balacera registrada en la colonia Torres Lindavista, en la GAM./ RS

De acuerdo con los primeros reportes oficiales, los hechos se originaron cuando un hombre intentó evadir un control policial, lo que derivó en una persecución. Durante su huida, el sujeto realizó disparos de arma de fuego, lo que obligó a los elementos de seguridad a desplegar un operativo para su localización.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana acordonaron el área y realizaron recorridos en calles cercanas para garantizar la seguridad de los habitantes. Como medida preventiva, algunas zonas de la plaza y vialidades aledañas fueron restringidas de manera temporal.

Tras varios minutos de búsqueda, las autoridades lograron detener al presunto responsable, quien fue asegurado sin que se reportaran personas heridas. El sujeto fue puesto a disposición del Ministerio Público para determinar su situación jurídica y deslindar responsabilidades.

> Intensa movilización policíaca tras balacera y persecución en la colonia Torres Lindavista en la avenida Othón de Mendizábal casi esquina con Eje Central (Avenida 100 Metros) los uniformados detienen al presunto responsable al interior de una Plaza Comercial... pic.twitter.com/KsQ6nFN2D3 — Raúl Gutiérrez (@RaulGtzNR) January 13, 2026

¿Qué se sabe del detenido y del operativo?

Las autoridades informaron que el hombre detenido portaba un arma de fuego, la cual fue asegurada como parte de la investigación. Hasta el momento, no se ha confirmado si el arma fue utilizada previamente en algún otro hecho delictivo, por lo que se realizarán las diligencias correspondientes.

Un hombre fue detenido luego de realizar disparos de arma de fuego al intentar evadir un control policial./ Captura de pantalla

El operativo incluyó la participación de patrullas, elementos tácticos y apoyo aéreo, con el objetivo de descartar riesgos adicionales y garantizar que no hubiera más personas involucradas en el incidente.

¿Hubo personas lesionadas durante la balacera?

De manera oficial, se informó que no hubo personas lesionadas como resultado de la balacera. Las detonaciones causaron únicamente daños materiales menores y una fuerte movilización policiaca que llamó la atención de vecinos y transeúntes.

Las autoridades exhortaron a la población a mantenerse informada por canales oficiales y reiteraron que la situación se encuentra bajo control. El caso continúa en investigación para esclarecer los motivos por los que el sujeto intentó evadir a los policías y efectuó los disparos.