Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortina 2026: ¿Qué artistas cantarán en la Inauguración?

Los Juegos Olímpicos de Invierno Milano-Cortina 2026 ya comienzan a generar expectativa y una de las noticias más relevantes es la confirmación de las estrellas que participarán en la ceremonia de apertura, programada para el 6 de febrero de 2026 en el emblemático Estadio San Siro, en la ciudad de Milán.

Entre las figuras confirmadas destaca Mariah Carey, una de las voces más reconocidas a nivel mundial, quien será parte central del espectáculo inaugural. Su participación refuerza el carácter internacional del evento y marca uno de los regresos más comentados de la cantante a un escenario global.

Mariah Carey será una de las figuras principales en la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de Invierno Milano-Cortina 2026./ AP

A ella se suman dos referentes de la música italiana: Laura Pausini, con una trayectoria consolidada en Europa y América Latina, y Andrea Bocelli, tenor de reconocimiento internacional cuya presencia aportará un componente clásico y solemne a la ceremonia.

La participación de estos artistas responde a la intención de los organizadores de crear un espectáculo que combine talento global y orgullo cultural italiano, en una ceremonia que dará la bienvenida oficial a atletas de todo el mundo.

Andrea Bocelli y Laura Pausini representarán el talento italiano durante el espectáculo de apertura./ AP

¿Qué artistas estarán en la ceremonia de apertura?

Además de Mariah Carey, Laura Pausini y Andrea Bocelli, la ceremonia incluirá la participación de figuras del entretenimiento y las artes escénicas italianas, quienes formarán parte de distintos segmentos diseñados para mostrar la identidad cultural del país anfitrión.

El espectáculo estará inspirado en un concepto artístico que busca transmitir unidad, armonía y diversidad, valores que forman parte del espíritu olímpico. Música, puesta en escena y tecnología se integrarán para ofrecer un show de gran formato ante una audiencia global.

La ceremonia de apertura combinará música, cultura italiana y el espíritu olímpico ante una audiencia global./ @milanocortina26

¿Qué se espera del espectáculo inaugural de Milano-Cortina 2026?

La ceremonia de apertura es considerada uno de los momentos más importantes de cualquier edición olímpica, y en el caso de Milano-Cortina 2026 se espera un evento de alto impacto visual y emocional, con una producción que combine modernidad y tradición.

Más allá de la música, el espectáculo servirá como carta de presentación de Italia ante el mundo, dando inicio oficial a los Juegos Olímpicos de Invierno y marcando el arranque de una justa deportiva que reunirá a miles de atletas en distintas sedes del país.