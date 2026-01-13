Jesse Marsch, técnico de Canadá admite error en la convocatoria de Marcelo Flores

El técnico de Canadá, Jesse Marsch, reconoció públicamente que cometió un error al convocar a Marcelo Flores para el campamento de enero rumbo al Mundial de Norteamérica 2026. La situación generó revuelo tanto en el futbol canadiense como entre la afición mexicana, debido al estatus internacional del jugador y a las implicaciones reglamentarias ante la FIFA.

La inclusión del atacante de Tigres en la lista del llamado “Camp Poutine” provocó confusión, ya que Flores no podrá disputar el partido amistoso ante Guatemala del próximo 17 de enero. El propio Marsch aceptó que subestimó las normas que regulan el cambio de federación, lo que impidió que el futbolista pueda competir oficialmente con Canadá en este momento.

Jesse Marsch admite el fallo en la convocatoria de Marcelo Flores

Marcelo Flores, nacido en Ontario y con doble nacionalidad, fue convocado por primera vez de manera oficial por Canadá para un campamento de entrenamiento que se realiza en Irvine, California, del 8 al 18 de enero, fuera de una Fecha FIFA. Sin embargo, el extremo de 22 años no se integrará al grupo completo ni participará en el amistoso contra Guatemala, debido a que aún no ha presentado la solicitud única de cambio de federación ante la FIFA.

En declaraciones a la prensa, Jesse Marsch fue claro al aceptar su equivocación. “Fue mi idea intentar traerlo aquí, pero cometí un error. Resulta que, a menos que sea un partido a puerta cerrada, no puede jugar”, señaló el estratega, quien reconoció no haber considerado correctamente las restricciones reglamentarias que aplican en este tipo de casos.

El entrenador explicó que, sin completar el trámite ante la FIFA, Marcelo Flores únicamente puede entrenar o participar en sesiones cerradas, pese a que su elegibilidad sigue vigente al haber disputado solo tres partidos con la Selección Mexicana antes de cumplir 21 años. La confesión del técnico avivó el debate sobre la planeación del proyecto canadiense rumbo a la Copa del Mundo 2026.

Marcelo Flores, entre el limbo internacional y el Mundial 2026

La situación no tardó en explotar en redes sociales, donde varios aficionados subrayaron la ironía de que Marcelo Flores permanezca en el limbo internacional, justo cuando atraviesa un buen momento deportivo. El jugador viene de brillar con Tigres tras marcar un doblete en la Jornada 1 del Clausura 2026 ante el Atlético de San Luis, lo que aumentó la expectativa sobre su posible participación con Canadá.

Para Flores, esta convocatoria representaba una oportunidad clave para convencer a Jesse Marsch y avanzar en su posible cambio definitivo a la Hoja de Maple, luego de no consolidarse en la Selección Mexicana desde 2022. La falta de minutos y continuidad con el Tricolor lo llevó a replantear su futuro internacional, con el Mundial de 2026 como principal objetivo.

Aunque Tigres y su director técnico, Guido Pizarro, han mostrado respaldo a la aspiración mundialista del jugador, el proceso burocrático ante la FIFA sigue siendo el principal obstáculo para su integración plena con Canadá. La decisión final sobre su futuro internacional podría definirse en los próximos meses, mientras el combinado canadiense continúa su preparación como coanfitrión del Mundial junto a México y Estados Unidos.

