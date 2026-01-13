Golden Globes 2026: ¿Dónde ver todas las películas premiadas?

La entrega 83 de los Golden Globe Awards entregó reconocimientos a lo más destacado del cine y la televisión del último año, desde dramas intensos hasta comedias y series originales. Con títulos que ya se perfilan rumbo a los Premios Oscar, muchos espectadores quieren saber cómo acceder a estas historias ganadoras en sus plataformas favoritas.
Películas ganadoras y cómo verlas
‘One Battle After Another’
Ganadora de Mejor Película – Comedia o Musical, Mejor Director y Mejor Guion, esta cinta dirigida por Paul Thomas Anderson está disponible para suscriptores en HBO Max.
‘Hamnet’
Coronada como Mejor Película – Drama, esta adaptación de la novela homónima llegará primero a cines mexicanos a fines de enero y después se espera su estreno en plataformas de streaming especializadas.
‘Sinners’
Reconocida por su logro cinematográfico y banda sonora, esta película también puede verse en HBO Max.
‘K-Pop Demon Hunters’
La animación que ganó Mejor Película Animada y Mejor Canción está disponible para los suscriptores de Netflix.
Series ganadoras: ¿dónde verlas?
‘The Pitt’ (Mejor Serie – Drama)
La serie médica galardonada se puede disfrutar completa en HBO Max.
‘The Studio’ (Mejor Serie – Comedia/Musical)
Disponible para suscriptores en Apple TV+, esta sátira sobre Hollywood también se prepara para una nueva temporada.
‘Adolescencia’ (Mejor Miniserie)
La producción que acaparó múltiples premios televisivos está en Netflix.
¿Qué títulos que ganaron en cine y TV aún no están en streaming?
Aunque varios de los títulos ya están disponibles online, algunas producciones como Hamnet y The Secret Agent empiezan su recorrido en cines mexicanos antes de llegar a plataformas digitales.
Si eres cinéfilo, seriéfilo o simplemente quieres ponerte al día con lo mejor del entretenimiento premiado este año, muchas de las películas y series más celebradas de los Golden Globes 2026 ya están al alcance en plataformas como HBO Max, Netflix y Apple TV+ —o llegarán pronto a salas y luego al streaming. Prepárate para hacer maratones con los títulos que están dando de qué hablar en la temporada de premios.