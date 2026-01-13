Así son los perros hechos con IA: Conoce a las mascotas del futuro y dónde obtener la tuya

Las mascotas robóticas con inteligencia artificial (IA) se consolidaron como una de las grandes tendencias del Consumer Electronics Show (CES) 2026 en Las Vegas. Más allá de asistentes del hogar o robots industriales, los perros robots y pet bots mostraron avances en interacción emocional, reconocimiento de voz y aprendizaje personalizado, apuntando a convertirse en compañeros domésticos accesibles y adaptativos.

iStock

¿Qué ofrecen los perros robots con IA presentados en CES 2026?

En la edición más reciente del CES, varias empresas tecnológicas exhibieron robots mascotas que combinan diseño físico con sistemas avanzados de IA para ofrecer experiencias de compañía más humanas que nunca.

LilMilo (Ecovacs): este perro robótico integrado con IA reconoce voces y hábitos del usuario, aprendiendo comportamientos y desarrollando una “personalidad” propia con el tiempo. Su objetivo es brindar interacción afectiva sin los cuidados que exige una mascota real.

Jennie (Tombot): un cachorro robótico con sensores de voz y tacto enfocado en apoyo emocional, especialmente útil para adultos mayores o personas con necesidades especiales.

Cocomo e Inu (Ludens AI): mientras Cocomo es un robot móvil diseñado para vincularse emocionalmente con su dueño, Inu actúa como una mascota de escritorio interactiva que responde a voz y tacto.

VBOT AI Robot Dog: este modelo combina una presencia calmada y natural con comunicación inteligente que le permite responder a comandos sin necesidad de control remoto y actuar como un compañero dentro del hogar.

Sweekar y Fuzozo (pet bots): robots de menor tamaño pensados para interacción sensorial, cuidados de tipo Tamagotchi o acompañamiento en movimiento con conectividad móvil.

iStock

¿Por qué están cambiando la percepción de la compañía robotizada?

Los avances presentados en CES 2026 reflejan un cambio tecnológico donde la IA ya no solo automatiza tareas, sino que también busca establecer vínculos afectivos con los usuarios. Estos robots están diseñados para aprender de las rutinas y preferencias de las personas, ofrecer respuestas emocionales y crear experiencias que simulan la relación con un animal doméstico sin los cuidados tradicionales como alimentación o paseos.

iStock

Los fabricantes destacan que estos robots no reemplazan las mascotas reales, pero pueden ofrecer beneficios tangibles, como apoyo emocional para personas con soledad, necesidades cognitivas o limitaciones físicas.

Se adelantó que estas mascotas robóticas con inteligencia artificial podrían comenzar a comercializarse a lo largo de este año o durante 2027, con modelos pensados para uso personal en casas, oficinas y espacios educativos, dentro de lo que se conoce como “robótica emocional”.

iStock