Detenidos por acosar a la presidenta Sheinbaum consigue prórroga: van 3 denuncias en su contra

Uriel ’N’ el hombre señalado por acosar a Claudia Sheinbaum en pleno Centro Histórico, logró que un juez de la Ciudad de México le concediera una prórroga de cuatro meses para el cierre de la investigación complementaria en sucontra.

La audiencia se realizó este martes en los juzgados de la colonia Doctores y la extensión concluirá el 11 de mayo.

Aunque la Fiscalía capitalina buscó unificar el caso de la presidenta con otra denuncia por abuso sexual contra el mismo sujeto, el juez rechazó la solicitud al considerar que “ambos hechos ocurrieron en momentos diferentes” y no hay delitos conexos.

Uriel 'N' tiene varias acusaciones en su contra por abuso sexual / Redes Sociales

Va por dos casos... y podría ser uno más

Este mismo día, el acusado también compareció por otro proceso abierto en su contra. Según la FGJCDMX, hay otra víctima que también lo denunció por abuso sexual, y que vivió una agresión el mismo día de los hechos contra Sheinbaum. En esa audiencia también se autorizó una prórroga de cuatro meses.

De acuerdo con las autoridades, existe incluso un tercer caso de acoso en la misma zona centro de la capital, ocurrido el 4 de noviembre de 2025, por lo que el historial de denuncias podría crecer.

El caso de la Presidenta fue muy mediático ya que quedó grabado / FB: @ClaudiaSheinbaumPardo

Así lo detuvieron

La noche del 4 de noviembre, una joven de 25 años solicitó ayuda a policías de la SSC tras denunciar que un hombre le había hecho tocamientos. Gracias a su descripción, los agentes montaron un operativo y detuvieron a Uriel 'N' en Paseo de la Reforma.

Después de ser señalado por varias víctimas, fue trasladado al Reclusorio Norte, donde permanece vinculado a proceso desde noviembre. Inicialmente se dictaron dos meses de investigación, pero ahora suman seis meses en total, mientras se acumulan las denuncias.

El detenido tendrá tres meses para demostrar sus inocencia / Redes Sociales

“Es una agresión a todas las mujeres”

El caso generó reacción inmediata del partido Morena. En un comunicado, el Comité Ejecutivo Nacional, encabezado por Luisa María Alcalde, condenó el acto: “Constituye una agresión directa no solo hacia la primera mujer que encabeza el Poder Ejecutivo, sino hacia todas las mujeres de México, que todos los días enfrentan el hostigamiento, la violencia y la impunidad”.

La presidenta Sheinbaum fue acosada mientras se dirigía a un acto en la SEP. Desde entonces, su caso ha sido visibilizado como símbolo de la violencia cotidiana que viven miles de mujeres en el país.

La agresión a la mandataria causó repudio en varios ámbitos / FB: @ClaudiaSheinbaumPardo