Pachuca vs León EN VIVO Liga MX Clausura 2026 Jornada 2

Sigue EN VIVO todas las acciones de este emocionante partido

Pachuca vs León EN VIVO
Pachuca vs León EN VIVO | RÉCORD
Axel Fernández
13 de Enero de 2026

 

Continúan las acciones de la Jornada 2 del Clausura 2026, los Tuzos del Pachuca se estrenan en casa dentro del Clausura 2026 y lo harán ante León que llega motivado tras imponerse en el bajío ante La Máquina del Cruz Azul en la fecha inaugural.

Los dirigidos por Esteban Solari vuelven a casa tras haber disputado su último encuentro hace algunos meses dentro del Play-In donde vencieron con contundente 3-1 a los Pumas, sin embargo, el partido inaugural de este torneo cayeron de visita ante las Chivas.

Pachuca l IMAGO7

¿Cómo fue la derrota de los Tuzos del Pachuca?

Los Tuzos no pudieron contrarrestar un buen equipo de Gabriel Milito, que jugó por nota, y con las anotaciones de Armando González y Daniel Aguirre obtuvieron los primeros tres puntos del torneo, dejando un grato sabor de boca entre sus aficionados.

Liga MX l IMAGO7

Así fue la victoria del León

La Fiera se impuso 2-1 a Cruz Azul en un duelo marcado por debuts: Agustín Palavecino con La Máquina y Bryan Colula con los Esmeraldas se hicieron presente en el resultado, que al final fue para los melenudos.

León l IMAGO7

Esmeraldas se hicieron presente en el resultado.

 

