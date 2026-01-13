Pachuca vs León EN VIVO Liga MX Clausura 2026 Jornada 2

Continúan las acciones de la Jornada 2 del Clausura 2026, los Tuzos del Pachuca se estrenan en casa dentro del Clausura 2026 y lo harán ante León que llega motivado tras imponerse en el bajío ante La Máquina del Cruz Azul en la fecha inaugural.
Los dirigidos por Esteban Solari vuelven a casa tras haber disputado su último encuentro hace algunos meses dentro del Play-In donde vencieron con contundente 3-1 a los Pumas, sin embargo, el partido inaugural de este torneo cayeron de visita ante las Chivas.
¿Cómo fue la derrota de los Tuzos del Pachuca?
Los Tuzos no pudieron contrarrestar un buen equipo de Gabriel Milito, que jugó por nota, y con las anotaciones de Armando González y Daniel Aguirre obtuvieron los primeros tres puntos del torneo, dejando un grato sabor de boca entre sus aficionados.
Así fue la victoria del León
La Fiera se impuso 2-1 a Cruz Azul en un duelo marcado por debuts: Agustín Palavecino con La Máquina y Bryan Colula con los Esmeraldas se hicieron presente en el resultado, que al final fue para los melenudos.
smeraldas se hicieron presente en el resultado.