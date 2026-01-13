Donald Trump se lanza contra el T-MEC: "no necesitamos autos hechos en México"

Donald Trump volvió a la carga. Desde una planta de Ford en Michigan, el presidente de Estados Unidos calificó de “irrelevante” el T-MEC y se lanzó directo contra la industria automotriz mexicana con una frase que encendió las alertas: “No necesitamos autos hechos en México”.

Durante un recorrido por las instalaciones de Ford Motor Co. en Dearborn, Trump no se guardó nada: “El T-MEC no tiene ninguna ventaja real, es irrelevante”, declaró, pese a que el tratado será revisado formalmente este año por los tres países (Estados Unidos, Canadá y México).

El magnate republicano incluso dijo que “ni siquiera pienso en el T-MEC” y dejó claro que prefiere la producción completamente estadounidense. “Queremos hacerlos aquí. Y eso es lo que está pasando”, afirmó.

“Todos se están mudando aquí. De Canadá, de México, de Japón, de Alemania, de todo el mundo. Están abriendo sus plantas aquí”, agregó.

¿Y México?

Mientras Trump calienta el ambiente, la presidenta Claudia Sheinbaum se mantiene optimista. Días antes, declaró que espera una revisión del T-MEC “positiva” para las tres naciones: “Tengo confianza en que el marco de la revisión del tratado va a ser buena, va a ser buena. Yo tengo confianza en que este año se van a resolver, van a haber sus tensiones en ciertos temas, pero va a ser bueno”, sostuvo.

En la misma línea, el primer ministro canadiense Mark Carney señaló que Trump ha lanzado “decenas” de exigencias, incluyendo 54 temas pendientes con México. El T-MEC está en la mira… y Trump ya empezó a tirar dardos.

¿Qué es el T-MEC?

El T-MEC (Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá) es el acuerdo comercial que rige el comercio en América del Norte desde el 1 de julio de 2020, sustituyendo al antiguo TLCAN. A fecha de enero de 2026, el tratado atraviesa un periodo de intensa actividad y tensiones diplomáticas debido a la revisión sexenal obligatoria.

Puntos Críticos en la Negociación

Reglas de Origen Automotriz: Existe una disputa por el cálculo del valor de contenido regional (actualmente en 75%). Estados Unidos busca elevar este porcentaje y limitar el contenido proveniente de países asiáticos, particularmente China. Aranceles y Guerras Comerciales: El tratado ha servido como escudo ante los aranceles universales de hasta el 25% impuestos por EE. UU. a inicios de 2025. Los productos que cumplen con el T-MEC se mantienen, en su mayoría, exentos de estos gravámenes. Temas Laborales y Energéticos: Se mantienen consultas pendientes sobre la libertad sindical en México (Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida) y las políticas energéticas mexicanas.

Escenarios para este 2026

Extensión: Los tres países acuerdan prorrogar el tratado por otros 16 años (hasta 2042).

Revisiones Anuales: Si no hay consenso para la extensión, el pacto entra en un periodo de revisiones anuales obligatorias hasta su posible término en 2036.

Retiro: Una de las partes puede decidir retirarse unilateralmente con un preaviso de seis meses.

