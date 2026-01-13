¿De qué murió Scott Adams, creador de ‘Dilbert’? Hasta Donald Trump reaccionó

Scott Adams, creador del icónico cómic Dilbert, falleció a los 68 años tras complicaciones derivadas del cáncer de próstata que se había extendido a los huesos.

La noticia fue confirmada este martes 13 de enero por su exesposa, Shelly Miles, quien interrumpió la transmisión en vivo del pódcast Real Coffee with Scott Adams para anunciar: “Ya no está con nosotras”.

Durante la emotiva transmisión, Shelly leyó un mensaje póstumo que el caricaturista dejó preparado para sus seguidores: “Tuve una vida increíble, di todo lo que tenía. Si recibiste algo de mi trabajo, te pido que lo pagues hacia adelante. Ese es el legado que quiero. Sé útil, y por favor, sepan que los amé hasta el final”, escribió.

Scott Adams falleció este martes a la edad de 68 años / FB: @dilbert

El caricaturista detrás del ingeniero frustrado

Scott Adams nació el 8 de junio de 1957 en Nueva York, Estados Unidos. Desde 1989, su tira Dilbert retrató con sátira mordaz la vida de oficina y la absurda burocracia corporativa. El personaje —un ingeniero con corbata torcida, sin boca y gafas— se convirtió en una figura de culto en el mundo entero.

El cómic se publicó en más de 2,000 periódicos y fue traducido a 25 idiomas. En 1997, Time incluyó a Dilbert en su lista de los estadounidenses más influyentes, y Adams fue reconocido con el Premio Reuben de la Sociedad Nacional de Caricaturistas. Incluso tuvo serie animada y videojuegos.

El personaje de 'Dilbert' le dio fama mundial / FB: @dilbert

Las sombras de su carrera

En 2023, Dilbert fue cancelado por múltiples medios —incluido The Washington Post— luego de que Adams hiciera comentarios considerados racistas. “Los estadounidenses blancos deberían alejarse de los negros”, dijo, tras reaccionar a una encuesta de una organización conservadora. Después aseguró que sus palabras fueron sacadas de contexto y que “usó hipérbole para hacer un punto”. El caricaturista falleció a consecuencia del cáncer de próstata / Especial

Donald Trump le rinde homenaje

El presidente Donald Trump, amigo personal de Adams, lamentó su muerte a través de su red Truth Social y donde publicó una foto de los dos juntos dentro de La Casa Blanca.

“Tristemente, el gran influenciador, Scott Adams, ha fallecido. Fue un tipo fantástico, que me apreciaba y respetaba cuando no era popular hacerlo. Luchó valientemente contra una terrible enfermedad”, escribió.

Donald Trump publicó esta imagen junto a Scott Adams / FB: @DonaldTrump

¿De qué murió Scott Adams?

En 2025, el propio caricaturista reveló que padecía cáncer de próstata avanzado. En sus últimos días, recibió cuidados paliativos en su casa en el norte de California. Shelly Miles, su esposa, fue quien acompañó sus últimos momentos.