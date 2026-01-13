Cachirula y Loojan llegan a CDMX para celebrar San Valentín 2026

La escena urbana en México sigue encendiendo fiestas y pantallas, y ahora Cachirula y Loojan se apoderan de la Ciudad de México con Sexolandia, su propuesta musical + experiencia temática pensada para celebrar San Valentín con ritmo, perreo y energía vibrante en el Auto Drive Cinema Miramontes. La cita es el sábado 14 de febrero de 2026, donde la vibra reggaetonera toma el control de la noche en Coapa.

¿Qué es Sexolandia y por qué es el plan para San Valentín?

Sexolandia no es solo un show: es una experiencia musical con atmósfera urbana y temática romántica-fiesta, armada por dos de los nombres más interesantes del reguetón emergente mexicano: Cachirula y Loojan. Su estilo fresco, directo y lleno de beats pegajosos ha conectado con una audiencia que ama la vibra baile y el sonido urbano nacional.

Cachirula, productora, DJ y cantante, es una de las voces más activas y creativas dentro de la escena urbana en México, conocida por mezclar reggaetón con ritmos electrónicos y letras que conectan con el público joven. Su trabajo junto a Loojan ha convertido a Sexolandia en una marca sonora que no se queda en lo típico del género, sino que lo lleva a una fiesta de sensaciones y movimiento.

Lo que debes saber del evento en CDMX

Aquí los detalles clave para planear tu asistencia a esta noche que promete llenar de ritmo el 14 de febrero:

Fecha: Sábado 14 de febrero de 2026

Lugar: Auto Drive Cinema Miramontes, Coapa, CDMX — un espacio que mezcla música con ambiente relajado al aire libre.

Horarios: Ingreso: 17:00 h Meet & Greet: 19:00 h Show principal: 21:00 h



Los boletos van desde opciones generales a VIP y Meet & Greet, permitiendo distintas formas de vivir la experiencia según tu estilo y presupuesto y puedes adquirirlos en Arema Ticket.

¿Por qué no te lo puedes perder?

Sexolandia es el tipo de plan que rompe con lo ordinario para San Valentín: combina música de calidad, vibe urbano y un ambiente que celebra el amor, la amistad y la fiesta en un mismo lugar. Para quienes siguen tendencias y buscan experiencias diferentes en la CDMX, este show es un must de la temporada.

Además, Sexolandia forma parte del impulso del reggaetón mexicano independiente, un movimiento que ha ganado terreno gracias a propuestas frescas y auténticas como las de Cachirula y Loojan, quienes ya han viralizado canciones y festivales con su estilo propio.