Ángela Aguilar sorprende a Christian Nodal con un regalo inesperado por su cumpleaños 27

Christian Nodal festejó su cumpleaños número 27 en Zacatecas rodeado de familiares, amigos y tradiciones locales, pero el momento que más llamó la atención fue el regalo especial que le preparó su esposa, Ángela Aguilar: su primer caballo, sorpresa que quedó registrada en un video difundido en redes sociales.

TikTok: @angelaaguilar_

Un regalo con significado: ¿qué fue exactamente lo que recibió Nodal?

Durante la celebración previa al día oficial de su cumpleaños, que tuvo lugar en el rancho El Soyate, propiedad de la familia Aguilar, Ángela Aguilar apareció montando un caballo de pelaje castaño con marcadas señales blancas en las patas, y se lo entregó a Nodal como obsequio por su cumpleaños.

El gesto quedó grabado en video, donde se observa la reacción sorprendida y emocionada de Nodal, quien se acercó a abrazar y besar a su esposa antes de subir al caballo.

La propia Ángela Aguilar confirmó en redes sociales que fue ella quien eligió y regaló el caballo, aclarando así que el detalle fue un gesto personal hacia su esposo y no de otro miembro de la familia.

Una celebración que destacó por su originalidad

El cumpleaños 27 de Nodal no fue un simple festejo tradicional, sino un evento extendido en Zacatecas que mezcló tradición, música regional y momentos íntimos entre la pareja. Aunque hubo callejoneadas y presentaciones musicales, fue el regalo del caballo lo que capturó la atención de medios y fans, consolidándose como uno de los momentos más comentados en redes sociales.

