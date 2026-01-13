Alerta Sísmica: Así puedes desactivarla para que no suene en tu celular

La alerta sísmica del celular se ha convertido en una herramienta clave para la prevención y protección de la población en zonas sísmicas como México. Sin embargo, muchas personas se preguntan si es posible desactivarla, especialmente después de recibir alertas nocturnas, simulacros o notificaciones que generan confusión o sobresalto.

La alerta sísmica en el celular es un sistema de emergencia diseñado para advertir a la población ante movimientos telúricos./ Pixabay

Este sistema funciona gracias a sensores sísmicos que detectan movimientos telúricos y envían una señal inmediata a los dispositivos móviles conectados a redes de emergencia. En el caso de México, estas alertas están integradas a plataformas oficiales y no dependen de aplicaciones externas, lo que garantiza una mayor cobertura y rapidez.

En dispositivos Android, la alerta sísmica está vinculada al sistema de alertas de emergencia. Los usuarios pueden acceder a la configuración del teléfono, ingresar al apartado de “Seguridad y emergencias” o “Alertas”, y desde ahí modificar el tipo de notificaciones que desean recibir. Es posible reducir el volumen, desactivar la vibración o limitar ciertos avisos, aunque la alerta sísmica principal suele permanecer activa por razones de seguridad.

Usuarios de Android y iPhone pueden configurar algunas opciones de la alerta sísmica desde los ajustes del dispositivo./ Pixabay

¿Cómo se puede desactivar o configurar la alerta sísmica?

En el caso de iPhone, las alertas sísmicas forman parte del sistema de notificaciones gubernamentales. Desde el menú de configuración, en la sección de “Notificaciones”, los usuarios pueden encontrar el apartado de “Alertas gubernamentales” y ajustar qué tipos de avisos desean recibir. Algunas opciones permiten silenciar ciertos sonidos o desactivar alertas informativas, pero no todas las alertas críticas pueden eliminarse por completo.

Es importante aclarar que no todos los celulares permiten desactivar totalmente la alerta sísmica, ya que se trata de un mecanismo diseñado para salvar vidas. Por esta razón, los sistemas operativos priorizan que las alertas críticas lleguen al usuario incluso cuando el teléfono está en silencio o en modo descanso.

Además, en muchos casos las alertas que se reciben no corresponden a sismos reales, sino a simulacros oficiales, pruebas del sistema o notificaciones preventivas. Estas pruebas son necesarias para verificar que la red de alertamiento funcione correctamente y que la población se familiarice con el sonido de emergencia.

Autoridades recomiendan mantener activa la alerta sísmica, ya que puede brindar segundos valiosos para reaccionar durante un sismo./ Pixabay

¿Es recomendable desactivar la alerta sísmica del celular?

Especialistas y autoridades coinciden en que no es recomendable desactivar la alerta sísmica, ya que unos segundos de anticipación pueden marcar la diferencia durante un sismo. La recomendación general es ajustar el volumen o las notificaciones, pero mantener activo el sistema de emergencia.

En conclusión, aunque existen opciones para configurar o limitar la alerta sísmica en el celular, desactivarla por completo no siempre es posible ni aconsejable. Este sistema sigue siendo una de las principales herramientas de prevención ante movimientos telúricos y forma parte de las estrategias de protección civil en México.