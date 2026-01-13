Pedro Caixinha recuerda despido de Santos Laguna durante la pandemia: "Me dejaron tirado en Canadá"

Pedro Caixinha abrió el baúl de los recuerdos durante su participación en La Última Palabra, donde revivió uno de los episodios más complejos de su carrera como entrenador. El técnico portugués habló con franqueza sobre su segunda etapa al frente de Santos Laguna en el Clausura 2022, una experiencia que contrastó de forma drástica con el exitoso ciclo que vivió con los Guerreros en 2015.

Lejos de los títulos y la estabilidad que marcaron su primera gestión en Torreón, Caixinha explicó que su regreso al club estuvo rodeado de circunstancias adversas. La situación se tornó crítica durante la Liga de Campeones de la Concacaf, cuando dio positivo por COVID-19 justo antes del partido de vuelta de los Octavos de Final ante el CF Montréal.

Caixinha contó una mala experiencia con Santos Laguna | MEXSPORT

Aquel encuentro terminó en una dura derrota por 3-0 en Canadá, resultado que provocó la eliminación de Santos Laguna, pese a haber ganado 1-0 el duelo de ida en casa. En medio de ese contexto, el estratega fue cesado del cargo mientras cumplía su aislamiento sanitario, quedándose solo en el hotel de concentración lejos de México.

“Santos fue donde menos tiempo tuve trabajando en una institución, me dejaron tirado ahí en Canadá con el COVID”, relató Caixinha, dejando ver la crudeza del momento. Sin embargo, el portugués evitó caer en la confrontación y se limitó a señalar que son situaciones que forman parte del oficio y que deben asumirse con respeto.

Su paso por Santos en aquella segunda etapa fue tan breve como turbulento. Llegó en diciembre de 2021 y fue destituido apenas dos meses después, en febrero de 2022. En ese lapso dirigió únicamente seis partidos de Liga MX, con un saldo de dos empates y cuatro derrotas que terminaron por sentenciar su salida.

Pese a lo vivido, Caixinha aseguró no guardar rencor hacia el futbol mexicano. Al contrario, destacó que México ha sido una plaza clave en su trayectoria profesional, recordando con orgullo los títulos obtenidos con Santos Laguna en su primera etapa y los campeonatos logrados más tarde con Cruz Azul.

El entrenador portugués subrayó que esas experiencias positivas pesan más que los episodios amargos. La Copa MX y la Supercopa MX conquistadas con La Máquina reforzaron su vínculo con el balompié nacional y consolidaron su imagen como un técnico capaz de competir en escenarios de alta presión.

Parte del contenido de este artículo fue elaborado con asistencia de herramientas de Inteligencia Artificial y revisado por un editor de RÉCORD.