¿Por qué están suspendiendo unidades del transporte público en CDMX? Van más de 150 mil

Más de mil unidades del transporte público han sido suspendidas en lo que va de 2025 en la Ciudad de México, reveló el Instituto de Verificación Administrativa (Invea).

En un esfuerzo conjunto con la Secretaría de Movilidad (Semovi) y la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), las autoridades han realizado 670 operativos en las 16 alcaldías de la capital.

El Invea detalla los motivos para retirar el transporte público de las calles / FB: @ClaraBrugadaM

En total, mil 151 unidades fueron suspendidas y 276 enviadas al corralón por no contar con documentos esenciales como licencia, tarjeta de circulación o placas.

“Durante los operativos de revisión se priorizó las condiciones físico-mecánicas y las faltas documentales, sobre todo en las unidades que visiblemente se encontraban en mal estado”, explicó el Invea en un comunicado.

Las condiciones mecánicas e interiores también fueron analizadas / Especial

¿Qué tipo de unidades fueron sancionadas?

Según el informe, 131 vehículos operaban como transporte público, 56 eran taxis piratas, 53 de transporte foráneo, 26 de plataformas por app y 10 pertenecían a corredores.

El Invea destacó que se trata de una medida para proteger a los usuarios ante fallas mecánicas y servicios sin regulación.

Todo transporte público que no esté en orden se retirará / FB: @ClaraBrugadaM

Estas son las alcaldías con más sanciones

Miguel Hidalgo : 36 remisiones al corralón y 180 suspensiones

Coyoacán : 22 remisiones y 157 suspensiones

Gustavo A. Madero: 37 remisiones y 107 suspensiones

La dependencia aseguró que estos operativos continuarán, y llamó a la población a denunciar cualquier irregularidad en el transporte público.

El usuario puede denunciar a todo transporte irregular / FB: @ClaraBrugadaM

¿Dónde denunciar irregularidades?

El Invea puso a disposición su área de Atención Ciudadana, disponible de lunes a jueves de 9:00 a 18:00 horas y viernes hasta las 15:00 horas, para recibir reportes.

Además, exhortó a los operadores a informarse sobre las normas vigentes para mejorar la calidad del servicio que ofrecen.