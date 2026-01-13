Necaxa vs Rayados EN VIVO Liga MX Clausura 2026 Jornada 2

Que la casa pese. Necaxa arrancó de buena forma el Clausura 2026, con una contundente victoria ante Santos, en la Comarca, y este martes busca hacer lo propio en su debut en casa cuando reciba a Rayados de Monterrey.

Julián Carranza celebra tras su primer gol | IMAGO7

¿Cómo llega Necaxa?

Los dirigidos por Martín Varini iniciaron con el pie derecho el 2026 después de sacar un importante triunfo de 3-1 de la casa de Santos Laguna, con Julián Carranza estrenándose como goleador tras la salida de Diber Cambindo al León.

Sin embargo, pese a tener a un hombre de más en la cancha del TSM, los Rayos titubearon en el cierre del encuentro, mostrando fragilidad en la zona defensiva durante las transiciones internas en la zona del capitán Alexis Peña.

Martial, en el Gigante de Acero | IMAGO7

¿Cómo llega Rayados?

Monterrey es una gran incógnita como lo ha sido en los últimos años en la Liga MX. El pasado sábado, los regios dieron muestra de la falta de identidad futbolística tras la derrota en casa ante Toluca.

El poco juego y la desconexión entre bloques mantiene preocupado al español Domènec Torrent, quien intentará revertir la situación en calidad de visitante, algo que históricamente pesa a Rayados.