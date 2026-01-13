Edomex corrige criterios para la Verificación Vehicular 2026: ¿Qué cambió?

El Gobierno del Estado de México publicó una corrección oficial al Programa de Verificación Vehicular Obligatoria para el primer semestre de 2026 con cambios concretos en las reglas para obtener los hologramas ambientales “00”, “0” y “1”. La fe de erratas fue difundida el 9 de enero de 2026 en la Gaceta Oficial del Estado, y redefine especialmente los años modelo de los vehículos que podrán obtener cada tipo de holograma sin modificar otras disposiciones del programa vigente.

La fe de erratas fue difundida el 9 de enero de 2026 en la Gaceta Oficial del Estado. / iStock

¿Qué cambió en las reglas de verificación vehicular en Edomex para 2026?

Holograma Doble Cero “00”: nueva fecha límite

Anteriormente, los autos con holograma 00 que vencían este año debían verificar en el primer semestre de 2026, pero la corrección oficial pospone ese trámite al segundo semestre de 2026, siguiendo el calendario de verificación por terminación de placas. Esto amplía el plazo para miles de automovilistas.

Vehículos con holograma Doble Cero “00” que vencen en 2026 deberán realizar su siguiente verificación hasta el segundo semestre del año. / iStock

Holograma “0”: vehículos más antiguos podrán obtenerlo

El rango de años modelo para obtener el holograma 0 se amplió. Antes se limitaba a autos 2010 y posteriores; con la corrección, ahora pueden aplicar vehículos a partir de modelo 2006, siempre y cuando:

Usen gasolina o gas (natural o LP) .

Cuenten con sistema de control de emisiones y cumplan con los criterios OBD .

No rebasen los límites máximos permisibles de emisiones.

Este ajuste también aplica para autos con conversión secuencial de quinta generación de gasolina a gas.

Holograma “1”: se restringe el rango de vehículos

Por el contrario, los requisitos para el holograma 1 se endurecieron ligeramente. Antes era para modelos 1994 a 2009, y ahora solo aplica para vehículos 1994 a 2005 que no excedan los límites máximos de emisiones ambientales.

El rango para obtener el holograma “1” se ajustó y ahora solo aplica a vehículos modelo 1994 a 2005 que no rebasen los máximos contaminantes. / iStock

¿Qué significa esto para los conductores en Edomex?

Cumplir con los periodos, requisitos y calendario oficial de verificación sigue siendo obligatorio durante el primer semestre de 2026 (enero–junio), de acuerdo con la terminación del último dígito de placas. Este trámite debes realizarlo en verificentros autorizados y con cita previa desde el portal oficial del Gobierno del Estado de México.

Las autoridades recuerdan a los conductores respetar el calendario oficial de verificación para evitar multas y restricciones de circulación. / iStock

Además, si no cumples con la verificación en el periodo asignado, podrías enfrentar sanciones económicas y restricciones de circulación bajo el programa Hoy No Circula, además de operativos de supervisión que empezaron desde mediados de enero de 2026.