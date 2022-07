Tata Martino tiene planeado dejar al Tri tras Qatar 2022

SÓLO CON UN MILAGRO

Con la consumación del nuevo fracaso en selecciones, ahora con la Femenil en Monterrey, es un hecho que la estructura en Doña Fede sufrirá una sacudida, pero hasta después de Qatar, pues consideran que sería otro tiro en el pie cortar ya a Torrado, a cuatro meses del Mundial.

Y no es porque sea seguro que el Borrego salga tras la Copa del Mundo, pues aún hay quien piensa en la Fede que con una sorpresa se puede salvar. Yo creo que ni con el quinto partido se recupera de la humillación de este año.

Sobre Martino, hoy 12 de julio de 2022, te pongo con claridad su plan: no seguir tras Qatar, tiene decidido regresarse a Argentina, a pesar de no tener que encarar eliminatoria el siguiente ciclo, por dos poderosas razones: la primera es su familia, pues acaba de nacer una nieta y quiere disfrutar a los suyos. La segunda, por su salud, ya que el tema del ojo está apenas medio controlado y necesita reposo. Así que en Doña Fede, que tiene preparado un plan para renovarlo, deben ir y preparar el baile en Chalma para ver si se les hace el milagro.

LA DURA REALIDAD

Porque a mí también me lo dijo un arriero para estos menesteres: “que no hay que llegar primero, pero hay que saber llegar”. Más que tirar nombres para ‘ganar la nota’, hay que contarla completa, con los detalles que le den al lector la claridad del panorama real, y esto último no todos lo saben hacer. En esta ventana de transferencias ha quedado demostrado a las mil maravillas. Me arranco como ejemplo el caso de Dani Alves.

Mientras varios aseguraron la semana pasada que hubo oferta de Pumas al histórico brasileño, luego que se dio la reunión el pasado fin y hasta que ya les aseguró que venía. Pero no pasó nada de eso. Y eso que lo aclaró el Inge Silva: sólo hubo contacto con su agente, que les ofreció sus servicios; es más, la directiva ni siquiera sabe el salario que pide.

El lateral está de vacaciones en Francia y uno de los representantes de la agencia de Alves me aseguró: “Es 99 por ciento que no se haga con Pumas”, pues quieren que siga en Europa y ya llegaron varias ofertas.

Eso sí, basta que cualquiera ponga en su bio de Twitter que cuenta la actualidad del Club Universidad y que posteé ‘Dani Alves ya es futbolista de Pumas’ para que la afición se deje ir en cascada con interacciones asumiendo que es real. Pero no pasa de mera especulación y de un ferviente deseo de la banda azul y oro. Por eso deben seleccionar mejor sus fuentes, ser más críticos. Yo espero entregarte eso en estas columnas.

LAS MALDITAS COMISIONES

Ahora me paso a los fichajes de La Máquina, que tiene una afición especialista como ninguna en darse vuelo con rumores, es su deporte favorito. Una oreja celeste me dijo hace poco: “Sin ganar títulos en tanto tiempo, el aficionado de Cruz Azul se acostumbró entonces a ganar refuerzos”. Hoy deben entender que las circunstancias son distintas a los años previos a La Novena.

De entrada, aquello que te vengo contando desde que se fue Billy Álvarez no cambia: hay política de austeridad, ya no se sueltan billetazos con precios inflados que permitían ir repartiendo comisiones en el camino.

El ejemplo es lo de Bruno Méndez, obsesión de Aguirre que se alargó demasiado en la negociación, pues cada vez que Ordiales levantaba el teléfono para conocer la respuesta a la oferta, mágicamente se agregaban 500 mil morlacos y todo para las comisiones. La clave para inflar el globo: los reporteros de chuirer que lanzan el nombre asegurando que ya estaba con La Máquina. No entienden que sólo sirven a los intereses del vendedor y del promotor, y lo tiran por ganar un like.

Encima, ofrecían a los Cementeros menos de la mitad del pase, pues Corinthians quería quedarse con la mayoría y reservar para el Wanderers otro pedazo. Como sucede con el América y otros equipos que ya no siguen el juego en Sudamérica, Cruz Azul tampoco está dispuesto a hacer el caldo a los intermediarios, así que se desechó la operación.

Hoy, como cuenta mi padawan Armando Melgar, la directiva tiene negociación por otro defensa, que está en la mira de otro grande, Boca Juniors. Si se suelta este nombre, lo que pasará será lo mismo, así que te pregunto, aficionado celeste: ¿Qué prefieres, que se destape o que marche sin más interferencias el fichaje? Respuesta compleja, pero tú mandas.

APOSTAR POR LA SANGRE AZUL

Por cierto, para completar vale la pena contarte que Cruz Azul sí buscó a otro delantero en el mercado mexicano, a Charly González de Tigres, estaban en la puja con Toluca; sin embargo, optaron al final por un camino inusual: apostar por la cantera, es decir, darle el ‘9’ a Santi Giménez para consolidarlo y buscar que se suba al Mundial. Para mí, una sabia decisión que hace décadas no se veía en La Máquina y que da empujón al Bebote para ir a Qatar.

LA MAGIA DE SUDAMÉRICA

Y me voy con un caso más del mercado de fichajes que fue novelón de cabo a rabo: Pablo Solari y el interés del América. Ayer se gestó un fichaje mágico: River Plate se arregló con Colo Colo en minutos, mientras las Águilas tardaron meses con una oferta idéntica, es más, con mucho, pero mucho mejor sueldo para el atacante, que incluso declaró que le jugaron chueco en su club.

Cuando llegaron al primer arreglo con el conjunto albo, que acá te conté, América se enteró por los medios que un directivo, Aníbal Mosa, bloqueó la salida a pesar de haber dado su palabra. Las Águilas no lo entendieron en su momento, pero regresaron con tres ofertas más, cumpliendo lo que pedían: 4.5 melones de los verdes por 80 por ciento del pase; incluso a Pablo dejó de entrenar para venir. Sin embargo, algo turbio sucedió en Colo Colo, que respondían que sólo saldría a finales de año. Es más, su presidente, Alfredo Stöhwing, aceptó que “las finanzas no eran buenas”, pero ni así. Mágicamente, con River se arreglaron con la misma oferta. Así que, te pregunto de nuevo, ¿cómo crees que convencieron los argentinos a los chilenos? Tú y yo lo sabemos.

