Tigres no lanzará oferta por Alexis Vega

FALSO COMO BILLETE DE JUANGA

Alexis no sale a Tigres. Vega seguirá en Chivas hasta que llegue un europeo con una buena oferta, que puede ser a préstamo con opción a una jugosa compra, pero no hay de otra. Y no porque el Rebaño no quiera venderlo en México, sino porque fue puro humo eso de que viene una oferta de los felinos. La ‘nota’ fue más falsa que un billete de 50 pesos con la cara de Juanga.

Luego de que se regó como pólvora el chisme, mi oreja de San Nico me habló para decirme que Tigres no está para pagar eso ahorita por un mexicano y mucho menos sin la definición del futuro del técnico. Ni están preparando una oferta ni les interesa el jugador de Chivas.

Con seis meses de contrato, Herrera está cerca de ser cortado, la directiva está en las últimas deliberaciones, pero sólo con un milagro se queda. Veamos.

QUE NO LE QUITEN REFLECTOR

Se acabó lo que se vendía: con el fin del torneo para La Máquina, le van a dar las gracias al chalán de Ordiales en La Noria, es decir, a Carlos López, pues como te adelanté, desde que Jaime se movió a la selección, su muchacho serviría sólo como enlace entre el aún asesor celeste y la directiva cementera. Pero no más.

De los nombres que te puse en la mesa hace semanas como candidatos a ocupar la silla de La Máquina, el que tomó mucha fuerza fue el Borrego Torrado, quien era el candidato principal, pero ya lo tiró Víctor Velázquez. Palencia también ya se cayó de la carrera. Quien recién puso su oferta en la mesa es Luis Miguel Salvador, quien aún tiene chamba en Mérida, pero no quiere perder la chance de trabajar al fin en un grande.

Hay que recordar que lo que le molestó al Inge del directivo que los hizo Campeón de La Novena, Álvaro Dávila, es que no lo eligió, sino que se lo mandaron los asesores de mi Cabecita de Algodón cuando le ayudaron a cepillar a Billy Álvarez, además, le cansó el reflector que le quitó en el torneo del título. Por eso, en cuanto ya no estuvo Julio Scherer en la pintura, Velázquez lo removió y regresó a Ordiales. Por eso, busca a un dirigente que sea efectivo, pero que también sepa ser segundón sin quitarle rol protagónico al mandamás de los cementeros.

DESAIRE MUY COSTOSO

Por cierto que anoche que vi al Tata Martino en la antigua Bombonera, y me acordé de platicarte, algo que causó molestia en su cuerpo técnico y que podría definir antes la lista mundialista: que el Tecatito Corona no viniera a hacer la rehabilitación como los otros ‘europeos’ lesionados.

Me cuentan que el argentino montó tremendo coraje cuando le informaron que Chuy estaría a la orden del club y no de la Selección Mexicana en el CAR. “Cuando uno quiere ir al Mundial, uno convence al cuerpo técnico”, se escuchó de un miembro del Tri. Para mí, que al Tecatito ya se le acabó el crédito que lo mantenía en Qatar estando lesionado.

SE FUE EL CREADOR

Y para cerrar con temas de Doña Tele, ayer te contaba que con la salida de Televisa de la Bomba Rodríguez se acaba una era importante para TUDN, pues Juan Carlos fue la mente maestra del concepto y su gran impulsor en México y especialmente en Estados Unidos, donde es una potencia absoluta en el mercado de habla hispana. ¡Éxito en lo que venga, JC!

Claro que pregunté por qué salía un personaje tan relevante y sólo me alcanzaron a explicar que “no se entendió con los nuevos directivos gringos”. Pues ahora, con su marcha los que se preocuparán son los talentos que protegía La Bomba, pero que nadie entendía por qué siguen si no generan tanto rating. La mayoría tiene contrato vigente, recién hace unos meses renovaron a casi toda la plantilla, pero en un año estaremos viendo como empiezan a cortar cabezas, pues aún tienen demasiada gente sin que mueva la aguja.

PRENDE CON SU ENTREVISTA

Y ya nomás por no dejar, te cuento que mañana Don David Medrano lanza la entrevista completa con Néstor de la Torre, esa que reventó la agenda esta semana al destapar que Decio de María se iba de pachanga con los seleccionados, te cuento que lo que viene mañana tiene que ver con el Bofo Bautista, su Mundial y lo que padeció con la Selección. Se pondrá buenazo.

