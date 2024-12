Todos los detalles del Cruz Azul-Gate en el vestidor

Si usted pensaba que después del ridículo que hizo Cruz Azul en la Semifinal del futbol, al no saber perder contra el América, me iba a quedar callado, pues estaban totalmente equivocados y justo después del juego comencé a levantar el teléfono para tener todas las perspectivas, así que ahí les va lo que sucedió en ese pasillo-vestidor...

Vámonos por partes. El primero y el más evidente es Mathias Cardaccio, directivo de La Máquina, que nunca puede controlar su furia y frustración. No es nuevo lo del argentino ni tampoco de sorprenderse, es de los que pega y esconde la mano, solo que ahora sí quedó evidenciado por decenas de imágenes de todos los medios presentes, pues resulta que este personaje prepotente y cobarde es de lo que incendió el momento con sus amenazas e insultos; una fichita a la que la Liga MX ya debería de ponerle un alto.

El otro personaje menos conocido, pero quizás más violento es el de seguridad al que le llama ‘La Roca’, resulta que este personaje se la pasó golpeando en costillas, espalda y patadas a los periodistas que apenas alzaban su teléfono siempre acompañado de amenazas que iban desde un “voy a hacer que no pises más ningún estadio, hasta vas a amanecer muerto si publicas tus mamadas”, este señor no debería de volver a trabajar cerca de un equipo de la Liga que se empeña con campañas y con el FanID en alejar a los revoltosos en los estadios y tienen a uno en plena cancha y vestidores de los inmuebles.

Acá no se salva el Jefe de Prensa del club, Pablo Aparicio, quien me cuentan también perdió la cabeza y atacó verbalmente a varios compañeros a los que amenazó de no volver a darles una acreditación; sin embargo, me dicen que después de que se enfrió ya no hallaba dónde meter la cabeza y se escudaba a las espaldas de Diego Solano, Director de Comunicación (el grandote que se lleva a Nacho Rivero de la sala de prensa) quien al final de todo se reunió en corto con toda la prensa para ofrecer una disculpa.

Y por último, para entender por qué la directiva actúa así está la aparición del Inge Velázquez, que justificó todo el zafarrancho de su gente, diciendo que es culpa de las pésimas y mal diseñadas instalaciones del estadio, pues si tú lo elegiste compadre. Aquí hago un corte porque el tema arbitral es otro episodio. Pues resulta que mi estimado Adonai Escobedo y todo el cuerpo arbitral si estaban asustados por el comportamiento irracional de los jugadores y cuerpo técnico de Cruz Azul; las imágenes no alcanzan a tomar cómo golpeaban y pateaban la puerta de su vestidor, pero eran tan escandalosas que con todo y su música al máximo volumen lo escucharon en el vestidor de América, quienes se asomaron a ver qué pasaba y fueron testigos e identificaron a los jugadores más violentos, pero prefirieron guardarse los nombres, eso sí, al interior del vestidor azulcrema, estaban considerando salir en defensa de los silbantes, pues, entre ellos mismos pensaban que tirarían la puerta y golpearían a los árbitros. Ahora sí se les fue la pata en Cruz Azul, no cabe duda que el América los desquicia y hoy ya traen un problemón en la Liga MX y en el MP de la Benito Juárez.

EN LLAMAS EL ARBITRAJE DEL FUTBOL MEXICANO

Mis queridos francolievers me preocupa en demasía lo que sucede en el futbol mexicano y el arbitraje; y no es porque me suba al tren de quejas de los celestes que se sintieron robados en la Semifinal entre Cruz Azul y América, sino por todo lo que pasa a su alrededor. De hecho mis orejas de negro me cuentan que muchos silbantes ya están hartos de las malas decisiones del que los “dirige” Armando Archundia. De hecho, para la final se están tronando los dedos pues evidentemente no pueden poner a aquellos que apuntaron en su lista negra y es sospechoso asignar a los polémicos. Ya veremos cuál es su decisión, pero lo más probable es que vaya Víctor Cáceres a la Ida y César Ramos a la Vuelta. Después, el gremio pretende exigir cambios en las designaciones y sobre todo en trabajar la imagen que se tiene de ellos pues se sienten atacados y señalados como nunca lo habían hecho.

