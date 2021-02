Vela ganó juicio sobre sus derechos de formación

ABOGADO REVIENTA A DUEÑO CONTRA VELA

Quién acaba de ganar una batalla legal y es relevante contártelo es mi compa Carlitos Vela, por quien un equipo de Cancún reclamaba pagos por derecho de formación sin argumento alguno.

Resulta que el abogado argentino Horacio Patanian le calentó la cabeza al dueño del equipo caribeño Ko Cha Wolis, Acal Peraza, para que se lanzara por todo a pedir más lana por el delantero del LAFC. Se lo llevó hasta el TAS. Y resulta que acaba de perder.

Ya salió el laudo a favor de Carlitos, donde condena al propietario de la escuela a que ahora pague por tratar de aprovecharse de Vela y de la FMF. Digamos que le salió el tiro por la culata, pues ahora Peraza debe darle una lana a las dos partes, pero la realidad es que no tiene para saldarlo.

El abogado Patanian le prometió la luna y las estrellas, y en realidad lo mandó al matadero; la exposición que hizo del caso ante el TAS fue terrible y terminó hundiendo al equipo de Cancún. Así que la moraleja es exhibir a este personaje para que no caigan más ingenuos en sus garras. Abusados, amiguitos.

TRATAN DE LIMPIAR AL ASESINO

Sigo sin salir de la impresión de lo que hoy te presenta en RÉCORD mi compadre El Fantasma con los testimonios de la mamá de María Fernanda, la chica que asesinó Joao Maleck. Y es peor la impresión luego de escuchar en Televisa al jugador decir: “Me cambió la vida para bien”. Es inaudito.

Del sistema legal de nuestro país y cómo permite que este tipo esté tan campante fuera de la cárcel ya he reflexionado mucho y ahora me toca compartir la lucha de la familia por impulsar una ‘Ley María Fernanda’, a fin de que se cumpla con justicia real el castigo a quien cometa tan atroz crimen, especialmente bajo los efectos del alcohol.

Ahora, te comparto cómo es que un medio del tamaño de TUDN se prestó a darle voz a Maleck sin tener la sensibilidad de lo que decía, cómo es que Marco Cancino hace juicios de valor ante el futbolista como si lo que hizo hubiera sido un chiste.

Resulta que el ‘representante’ de Maleck es Pável Pardo, un exfutbolista que estaba más dedicado al tema de los seguros, pero que encontró una oportunidad para mover jugadores y tenía al delantero del Santos en su catálogo. Pues el exseleccionado le pidió a TUDN ayudarle a limpiar la imagen de este asesino con tal de que recuperara su carrera. Y para sorpresa de muchos, le ayudaron. De verdad, increíble. Vaya inconsciente que decidió abrirle el micrófono. Ojalá que en Televisa escuchen a la mamá de la víctima para que hagan una verdadera reflexión.

Para terminar con el contexto, Maleck tiene contrato de al menos dos años más con Santos, luego de que lo blindaron cuando acabó su contrato en el Porto y lo mandaron al Sevilla, justo en el contexto del asesinato que cometió. Es un futbolista con talento para brillar en la selección y en Europa, pero lo que intentan al tratar de hacer olvidar su crimen no tiene nombre. El futbol no lo justifica. Nunca.

ESTÁ LISTO, PERO AÚN NO VUELVE

En la sección internacional de tu Franco, te escribo que mi Diego Lainez, después de que se perdió el partido de Betis ante Osasuna por el positivo a Covid-19 del fin pasado, este jueves le volverá a pasar lo mismo en la Copa del Rey contra Athletic de Bilbao… pero me extraña mucho la situación porque el examericanista ya se siente muy bien y listo para poder volver. Ojalá que sólo sea cuestión de cumplir tiempos y no que esté perdiendo el protagonismo que ya había ganado.

Diego vive con su mamá en Sevilla y ambos se encuentran en condiciones favorables después de lidiar con la enfermedad. En México, su hermano Mauro ya tuvo el mismo padecimiento, pero para fortuna de la familia, todos han sido asintomáticos, así que no hubo consecuencias graves.

OTRO QUE VUELVE A ‘ZONA DE CONFORT’

Ah cómo sigue dando aquella frase ya legendaria de mi Rafita Puente Jr.: “El día que me sienta presionado prefiero dedicarme a lo que ustedes (periodistas) practican, que es una profesión que he ejercido, que respeto mucho y te provee de una zona de confort, porque no hay riesgo”. La recuerdo como si fuera ayer.

Pues viene al caso porque uno de sus auxiliares, uno que pasó de Doña Tele a ayudarle a Rafita, ahora va de retache a su zona de confort, aunque no precisamente en la telera. Resulta que Juan Carlos Cruz, mejor conocido en el medio como ‘Chiquis’, quien fuera reportero en Univisión, asistente de Puente Jr., y que ahora entre otras chambas se dedica a vender inmuebles, está de retache en el micrófono en un nuevo canal de YouTube que se llama Balam Sports, junto a Natalia León, quien también es reportera de Fox Sports en Guadalajara. Ojalá que acá encuentre al fin su verdadera vocación. Éxito.

TEMEN OTRA CRISIS POR MEDIA PRO

Y ya de salida, me contaron que sigue atorada la compra de Fox Sports por parte de la productora Media Pro, que después de que parecía ir viento en popa, se paró en seco ante la información que evidenció que la empresa ha dejado mal paradas a otras ligas en las que ha comprado derechos de transmisión.

Preocupan en especial los casos de la liga de Francia y la de Italia, donde acumuló adeudos que provocaron terremotos financieros entre sus equipos, y no se quieren arriesgar a que eso suceda en nuestra Liga MX. La cosa no está sencilla, los contratos que tiene hoy FS con Pachuca y León, y especialmente los que hicieron con Santos, Rayados y Xolos, son altísimos, y se duda de la capacidad de Media Pro para mantenerlos con pago puntual. Hay que recordar que el ingreso por la TV es el principal sustento de los clubes mexicanos y sin él entrarían irremediablemente en un periodo de crisis. Sería catastrófico. Veamos.

