Vicente se equivocó

Fue uno de los errores más caros, trágicos, de los que tendrá en su prometedora carrera: a Kevin Mier se le cruzaron los cables, fue por un balón de forma innecesaria, lo perdió y cometió el penalti que inició la debacle celeste. Pero ni duda tengas de que se levantará de esta y que el proyecto que Cruz Azul edificó terminará pronto con La Décima. Me recuerda a lo que pasó con América, que cimentó un proyecto sólido, que fue dinamitado por errores como el de Fidalgo al ser expulsado ante Chivas, pero que ahora va por el Tetra. La Máquina recorre la misma ruta.

Ahora, Kevin no es el único responsable. El otro gran error fue de Vicente Sánchez, que demostró que no está hecho aún para lo que necesita un club grande en Liga MX; se quedó sin respuestas, con planteamiento cobarde, y Jardine se lo devoró.

Pues debo contarte, mi Franky, que Vicente no estaba apuntado para ser el técnico de Cruz Azul en el proyecto de Alonso y compañía, sino que era para desarrollarse en cantera; sin embargo, cuando Anselmi se marchó, Sánchez se montó en su macho para recibir la oportunidad, y no como interino, sino entrenador todo el torneo.

El gran proyecto celeste logró resultados, pero el técnico se equivocó: se asumió como el protagonista de este torneo. Hay mucho por contar, pero por ahora sólo te dejo un ejemplo: en la banca, ni siquiera permite que Huiqui opine, se recarga en Rubens Valenzuela, el Preparador Físico, para decidir, pues no quiere perder reflector. Y así, ya pintó su cruz en La Noria. Habrá momento de profundizar, pero te adelanto que Vicente no seguirá.

GUIDO ESTÁ MÁS FIRME QUE NUNCA

Por no dejar, te cuento lo de los Tigres, que también terminaron en Semifinales de este Clausura y con un técnico novato, ex figura de Liga MX como Guido Pizarro. Me preguntan si se va el argentino por la falta de título, te adelanto que su proyecto está más firme que nunca, con un cuerpo técnico experimentado y el apoyo de la directiva para lo que viene. Tiene contrato por un año más, pero hay mucha confianza de que afinando el plantel, regrese la época de gloria.

LAS CANCHAS MUNDIALISTAS SE APURAN

Las nuevas canchas de las sedes mundialistas de Guadalajara y Monterrey se colocan al tiempo que lees esta columna. El plan establecido por Chivas y Rayados con FIFA es que queden listas para los dos torneos previos a la Copa del Mundo, para que los estadios se entreguen con terreno totalmente asentado, como dictan los estándares del torneo internacional.

¿Y estarán a tiempo? El próximo Apertura inicia el fin de semana del 11 de julio y me contaron que en las tres primeras jornadas, el calendario contempla que Rayados o Chivas sean locales sólo en un juego, para que si no está listo el terreno, puedan mover el partido a sede a alterna. Eso sí, ambos clubes confían que no será necesario.

Justo después de esas primeras fechas llega la pausa por la primera fase de Leagues Cup, del 29 de julio al 7 de agosto, lo que representa un par de semanas más para que estén listas. Así que todo sigue como lo planeado.

INVERSIÓN EXTRANJERA EN LA ANGELÓPOLIS

Y de cierre, La Franja presentará hoy al nuevo encargado de reestructurar la parte deportiva del conjunto poblano, el Chiquis García, con quien empezará el ajuste al interior para salir del bache en el que han caído.

Se espera que Manuel Jiménez, la cabeza del Puebla, también aclare el tema de la inversión extranjera que está por cerrarse para que entre al equipo de la Angelópolis, que será para ya, es decir, para antes de que arranque el siguiente torneo. Me cuentan que es muy similar a lo que pasó en Necaxa, por lo que al no ser mayoritarios, no necesita ser aprobada por la Asamblea de Dueños, aunque sí serán informados de cómo viene. Tiempos de cambio, necesarios y prometedores. Veamos.